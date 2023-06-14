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Piyasalarda gözler, Türkiye saati ile 21.00’da açıklanacak olan FED faiz kararına çevrildi. Kripto para piyasası, faiz kararı öncesi yeniden hareketlendi. Güne düşüş ile başlayan Bitcoin (BTC), 26.000 dolar seviyelerinin altına geriledi. Öte yandan faiz kararı öncesi ÜFE ve Çekirdek ÜFE verileri de az önce açıklandı.

ABD ÜFE ve Çekirdek ÜFE Verileri Açıklandı

FED faiz kararı öncesi yeniden hareketlenen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne düşüş ile başladı ve 26.000 dolar seviyelerinin altına geriledi. Kripto para piyasası, BTC’deki değer kayıplarının da etkisiyle yeniden düşüşe geçti. Kripto para piyasasındaki bu düşüş eğilimi devam ederken FED faiz kararı öncesi kritik bir öneme sahip Çekirdek ÜFE ve Çekirdek ÜFE verileri de az önce açıklandı.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) %1,1 olarak açıklanırken Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi ise yıllık %2,8 ve aylık olarak %0,2 olarak açıklandı. Böylelikle Çekirdek ÜFE, yıllık %2,9’luk beklentinin aksine %2,8 olarak açıklanmasıyla beraber beklentilerin altında geldi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Sabah saatlerinde kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 26.000 dolar seviyelerinin altına gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), ÜFE verilerinin açıklanmasının ardından kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte yeniden 26.000 dolar fiyat seviyelerin, aşsa da net bir yükseliş veya düşüş kaydetmedi. Sabah saatlerinde değer kayıplarına hız kazandıran Ethereum (ETH), 1745 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,06 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilitede faiz kararı öncesi keskin bir artış gerçekleşmedi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 40 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.