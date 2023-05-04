Fed'in 3 Mayıs Çarşamba günü faizi 25 baz puan artırmasına rağmen son 24 saatte kripto para piyasasının değerinde yüzde 1,36'lık artış oldu. Fed faiz kararına rağmen kripto para piyasasında gözlemlenen yükseliş yatırımcıların artırımı görmezden geldiğini gösteriyor.

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Fed’in 3 Mayıs Çarşamba günü faizi 25 baz puan artırmasına rağmen son 24 saatte kripto para piyasasının değerinde yüzde 1,36’lık artış oldu. Fed’in faiz artırımına rağmen kripto para piyasasında gözlemlenen yükseliş yatırımcıların artırımı görmezden geldiğini gösteriyor.

Kripto Para Piyasası, ABD Borsalarından Ayrışmaya Devam Ediyor

ABD borsaları 3 Mayıs’ı düşüşle kapatmasına rağmen, kripto para piyasasının Bitcoin‘in (BTC) öncülüğünde yükselerek günü pozitif bölgede kapattığı görüldü. Bu durum kripto para piyasasının ABD borsalarından ayrıştığına dair bir ipucu daha sunuyor olması bakımından önemli olarak yorumlandı.

Piyasa analistleri ve uzmanları, ABD’de faizin 14 ay içinde yüzde 5’in üzerine çıkmış olması piyasalar için ideal bir senaryo olmasa da kripto para piyasasının ABD borsalarından ayrışmasıyla pozitif eğilimin devam etmesi bekleniyor.

Fed’in faiz artırımını açıklamasından sonra Bitcoin fiyatı yüzde 2’nin üzerinde değer kazanarak bir kez daha 29 bin doları geçti. BTC, haftanın ilk gününde bu yana 30 bin dolardaki direnç seviyesinin üzerinde kırılım yapamamasıyla görülen aşağı yöndeki hareketindeki kayıplarının çoğunu geri kazanmış oldu.

Aktif Cüzdan Adresi Aktivitesi Son 2 Haftanın En Yüksek Seviyesine Sıçradı

Bitcoin’deki son yükseliş, ağdaki cüzdan adresi aktivitesinin son iki haftanın en yüksek seviyesine sıçramasıyla geldi. Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment, ağdaki bu değişime ilişkin yaptığı değerlendirmede “Ralli, faiz artışının nihayet resmileşmesiyle çok daha ilgili görünüyordu ve faiz kararının duyurulmasından hemen sonra aktif cüzdan adreslerinde belirgin bir yükseliş oldu.” ifadelerine yer verdi.

Santiment ayrıca piyasa değerine göre en büyük altcoin‘lerden bazıları üzerinde aşırı açığa satış gözlemlenmediği de ekleyerek Bitcoin ve altcoin piyasasındaki mevcut görünümün pozitif olduğuna vurgu yaptı. Öte yandan, ABD’deki bankacılık krizine karşı daha fazla direnç gösteren Bitcoin ve kripto para piyasasının geri kalanınındaki bu durumun devam etmesi bekleniyor.