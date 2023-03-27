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Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası Binance beklenen zorlu süreçle artık karşı karşıya kalıyor. SEC’in son hamlelerinin ardından Binance borsasına da öncü sinyalleri verilen dava açıldı. Dava CFTC tarafından açıldı ve yakında Coinbase’in de SEC ile karşı karşıya geleceğini düşünürsek kripto para piyasalarını zor günler bekliyor.

Binance Davası Son Dakika

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance Holdings Ltd. ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından ticaret ve türev kurallarını ihlal ettikleri iddiasıyla dava edildi. CFTC tarafından açılan davada terörün finansmanına göz yumulmasından birçok yasaya muhalefete kadar birçok detay var. İddialar son derece kapsamlı CZ’nin çok sayıda hesap üzerinden borsada işlem yaptığı söyleniyor.

Davada dilekçesindeki bazı maddeler şunlar;

Binance, Amerika Birleşik Devletleri’nde en az 60 kişiyi istihdam etmiştir ve bu sayı artmaya devam ediyor.

Zhao, Binance’in ilk günlerinden itibaren ABD’li müşterilerin Binance’te işlem yaptığını biliyordu.

2019 yılında HAMAS’ın transferleri görmezden gelindi.

Dosyada, borsanın CFTC’ye hiçbir zaman herhangi bir sıfatla kaydolmadığı ve kara para aklama, terörizmin finansmanı ve diğer hususları önlemek ve tespit etmek için kontroller uygulayan yasalar da dahil olmak üzere ABD finans piyasaları için “federal yasaları göz ardı ettiği” belirtiliyor.

Ajans, Mayıs 2021 itibarıyla Binance borsasının aylık gelirinin türev işlemlerden 1,14 milyar dolar kazandığını ve bu rakamın Ağustos 2020’de 63 milyon dolar olduğunu belirtti. Bu miktarın yaklaşık %16’sı Binance’in ABD’li müşterileri tarafından tutuluyordu. Zhao ve Binance’ın üst yönetimindeki diğer ilgili taraflar, “Binance’in faaliyetlerini ve faaliyetlerini uygun şekilde denetlemede başarısız oldular ve aslında, ABD’de bulunan müşterilere Binance’in ABD yasalarının ihlallerini önlemek ve tespit etmek için uyguladığı iddia edilen uyum kontrollerinden kaçmalarına yardımcı olmak ve talimat vermek de dahil olmak üzere ABD yasalarının ihlallerini aktif olarak kolaylaştırdılar” diye ekledi.

Bu arada Binance CEO’su davayı FUD olarak gördüğünü ve görmezden gelinmesi gerektiğini vurgulamak için bir süredir yaptığı gibi “4” yazarak Tweet attı.

Binance Borsasına Dava

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu bugün ABD Illinois Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesinde Changpeng Zhao ve Binance platformunu işleten üç kuruluşu Emtia Borsası Yasası (CEA) ve CFTC düzenlemelerini çok sayıda ihlal etmekle suçlayan bir sivil yaptırım davası açtığını duyurdu. Şikayette ayrıca Binance’in eski uyum sorumlusu Samuel Lim de Binance’in ihlallerine yardım ve yataklık etmekle suçlanıyor.

Şikayette, Binance Holdings Limited, Binance Holdings (IE) Limited ve Binance (Services) Holdings Limited’in (birlikte Binance) Binance merkezi dijital varlık alım satım platformunu ve çok sayıda diğer kurumsal aracı, Zhao’nun Binance’ın sahibi ve icra kurulu başkanı olarak dümende olduğu, kasıtlı olarak şeffaf olmayan ortak bir girişim aracılığıyla işlettiği iddia ediliyor. Sanıkların, ticari çıkarları için hesaplanmış bir düzenleyici arbitraj stratejisine girerken, CEA’nın geçerli hükümlerini bilerek göz ardı etmeyi seçtikleri iddia edilmektedir.

Ajans, sanıklara karşı devam eden davasında, suçlandığı gibi, tazminat, para cezaları, kalıcı ticaret ve kayıt yasakları ve CEA ve CFTC düzenlemelerinin daha fazla ihlal edilmesine karşı kalıcı bir ihtiyati tedbir talep etmektedir.

CFTC Başkanı Rostin Behnam şunları söyledi;

“Bugünkü yaptırım eylemi, CFTC’nin Amerikalı yatırımcıları korumasını engelleyecek hiçbir konum ya da iddia edilen konum eksikliği olmadığını göstermektedir. Binance yıllarca CFTC kurallarını ihlal ettiğini biliyordu, hem para akışını sürdürmek hem de uyumluluktan kaçınmak için aktif olarak çalıştı. Bu, dijital varlık dünyasındaki herkese CFTC’nin ABD yasalarından kasıtlı olarak kaçınılmasına müsamaha göstermeyeceği konusunda bir uyarı olmalıdır. CFTC’nin İcra ekibinin bu davayı açma konusundaki gayretli ve özverili çalışmalarını ve dijital varlık alanındaki yasadışı operasyonları ele alma konusundaki sıkı çalışmalarını alkışlıyorum.”

CFTC İcra Bölümü Baş Direktör Yardımcısı ve Baş Hukuk Müşaviri Gretchen Lowe şunları söyledi;

“Sanıkların ABD yasalarından kasıtlı olarak kaçındıkları iddiası, Komisyon’un Binance’e yönelik şikayetinin merkezinde yer almaktadır. Sanıkların kendi e-postaları ve sohbetleri, Binance’in uyum çabalarının sahte olduğunu ve Binance’ın kasıtlı olarak – tekrar tekrar – kârı yasalara uymaya tercih ettiğini yansıtıyor”.

Binance Davasının Arka Planı

Şikayete göre, Binance Temmuz 2019’dan günümüze kadar ABD’li kişilere emtia türevleri işlemleri teklif etmiş ve gerçekleştirmiştir. İddia edildiği üzere, Binanceıin uyum programı etkisiz kalmış ve Zhao’nun talimatıyla Binance, çalışanlarına ve müşterilerine şirket kârını maksimize etmek için uyum kontrollerini atlatmaları talimatını vermiştir.

Şikayette, Binance gibi vadeli işlem komisyoncusu (FCM) olarak faaliyet gösteren kuruluşların bu tür bilgileri toplaması yasal bir zorunluluk olmasına rağmen, Binance’ın ilgili dönemin büyük bir kısmında müşterilerinin platformda işlem yapmadan önce herhangi bir kimlik doğrulama bilgisi vermesini istemediği ve terörün finansmanını ve kara para aklamayı önlemek ve tespit etmek için tasarlanmış temel uyum prosedürlerini uygulamadığı iddia edilmektedir.

Şikayette ayrıca, Binance’ın ABD’li müşterilerinin platformunda işlem yapmasını kısıtladığı iddia edildikten sonra bile, Binance’ın müşterilerine – özellikle de ticari açıdan değerli ABD merkezli VIP müşterilerine – Binance’ın uyum kontrollerinden kaçmak için en iyi yöntemler konusunda talimat verdiği iddia edilmektedir. Buna ek olarak, şikayet dilekçesinde Binance, türev işlemlerini kolaylaştırmadaki rolüne dayanarak, gerektiği şekilde CFTC’ye kaydolmadan belirlenmiş bir sözleşme piyasası veya takas yürütme tesisi olarak hareket etmekle suçlanıyor.

Şikayette ayrıca tüzel kişi davalılar Binance’ın FCM olarak faaliyetlerini özenle denetlememekle suçlanıyor. Şikayette detaylandırılan çok sayıda denetim hatası arasında, Binance’ın çalışanlarına yazılı iletişimleri otomatik olarak silmeye ayarlanmış bir mesajlaşma uygulaması aracılığıyla kontrolden kaçınma konusunda ABD merkezli müşterilerle iletişim kurma talimatı da yer alıyor. Şikayete göre, Binance’ın bu iletişim yöntemini kullanmasının nedeni, ABD merkezli müşterileri elde tutma çabalarına dair herhangi bir kanıt bırakmamaktı.

Şikayet ayrıca Binance, Zhao ve Lim’i CEA’nın gerekliliklerinden kasıtlı olarak kaçınmakla suçluyor. İddia edildiği üzere, sanıklar ABD dışında CFTC düzenlemelerinden kaçınmak için tasarlanmış, kayıt gerekliliklerinden kaçınmak için varlıklarını ve işlemlerini kasıtlı olarak yapılandırmak ve ABD müşterilerinin yanı sıra diğer müşterilere Binance’ın uyum kontrollerinden nasıl kaçacakları konusunda talimat vermek gibi belirli faaliyetler yürütmüşlerdir.

İddia edildiği üzere Zhao, Binance üzerindeki kontrolü ve Binance’ın suistimalleri konusunda uzun süredir iyi niyetle hareket etmemesi nedeniyle Binance‘ın ihlallerinden sorumludur. Şikayete göre Zhao, Binance platformunu ortak bir işletme olarak işleten düzinelerce kuruluşun sahibi ve kontrolüydü. Zhao’nun, ABD merkezli VIP müşterilere Binance’ın uyumluluk kontrollerinden kaçma talimatı vermek için gizli bir komplo tasarlamak ve Binance çalışanlarına kontrol yıkımlarıyla ilgili tüm iletişimlerin kanıtların otomatik olarak imha edilmesini kolaylaştıran uygulamalar üzerinden gerçekleşmesini sağlama talimatı vermek de dahil olmak üzere Binance’teki tüm önemli stratejik kararlardan sorumlu olduğu iddia ediliyor.

Binance’ın 2018-2022 yılları arasında CCO’su olan Lim, Binance’ınn uyum programını baltalayan kasıtlı davranışlar yoluyla Binance’in ihlallerine kasten yardım ve yataklık etmekle suçlanıyor. Lim ayrıca, müşterilerin Binance’ın uyum kontrollerini atlatmalarına yardımcı olmak için “yaratıcı araçların” kullanımını teşvik etmek ve Binance’ın ABD’deki müşterilerine Binance’ın IP adresi tabanlı kontrollerinden kaçınmak için sanal bir özel ağ üzerinden alım satım tesisine erişmeleri veya Binance’ın KYC tabanlı kontrollerinden kaçınmak için off-shore paravan şirketler aracılığıyla “yeni” hesaplar oluşturmaları talimatını veren bir kurumsal politika uygulamak da dahil olmak üzere, CEA’nın geçerli hükümlerinden kasıtlı olarak kaçmak veya kaçmaya çalışmak için faaliyetler yürütmekle suçlanıyor.