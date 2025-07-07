Ethereum (ETH)

Ethereum’da Yeni Düzenleme: EIP-7983 ile İşlem Ücretine Sınır Getiriliyor

Özet

  • EIP-7983, Ethereum işlemlerine 16,77 milyon gaz sınırı getiriyor.
  • Amaç, ağ tıkanıklığını önleyip ölçeklenebilirliği artırmak olarak açıklandı.
  • Kullanıcı ücretleri ve işlem sürelerinde öngörülebilirlik hedefleniyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ethereum $2,513.06 ekosisteminde öne çıkan yeni bir öneri, EIP-7983, önemli değişiklikler içerebilir. Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin ve araştırmacı Toni Wahrstätter tarafından hazırlanan bu taslak, tek bir işlemde harcanabilecek maksimum gaz miktarını 16,77 milyon ile sınırlandırmayı hedefliyor. Bu düzenlemenin blokların verimli kullanımını sağlamak ve ağ üzerindeki işlemlerin daha küçük parçalara ayrılarak yürütülmesini teşvik etmek amacı taşıdığı ifade ediliyor.

Alt Başlıklar
Tek İşleme Gaz Sınırı ve NedenleriZero-Knowledge Katmanları ve Paralel İşlem AkışıGerekçeler ve Önceki Önerilerle Karşılaştırma

Tek İşleme Gaz Sınırı ve Nedenleri

Öneriye göre, bir işlemin 16,77 milyon gazdan fazlasını kullanması engellenecek. Amaçlardan biri, büyük işlemlerin tüm blok kapasitesini tüketmesinin ve diğer kullanıcıların işlemlerinin sıkışmasının önüne geçmek olarak belirtiliyor. Ayrıca bu sınırlamanın, büyük işlemlerin daha küçük parçalara bölünerek yürütülmesini zorunlu kılması bekleniyor.

Ethereum üzerinde son yıllarda ölçeklenebilirlik ve işlem hızını artırmaya yönelik çözümler üzerinde duruluyor. Bu bağlamda yeni öneri, zincir üzerindeki tıkanmaları engellemek ve kaynakların daha dengeli kullanılmasını sağlamak amacıyla öne çıkıyor. Ağ üzerinde istikrar ile birlikte, işlem ücretlerinde ve blok sürelerinde öngörülebilirliğin artması bekleniyor.

Zero-Knowledge Katmanları ve Paralel İşlem Akışı

Yetkililer, bu değişikliğin özellikle sıfır-bilgi kanıtına dayalı katmanların gelişimini kolaylaştırabileceğini ifade ediyor. Daha küçük ve sabit işlem boyutlarının, işlemlerin birden fazla iş parçacığına dağıtılmasını kolaylaştıracağı ve böylelikle Ethereum’un ölçeklenebilirliğini artıracağı düşünülüyor. Paralel işlem altyapısına geçiş, mevcut darboğazların aşılması açısından önemli bir adım olarak gösteriliyor.

Toni Wahrstätter, Ethereum Araştırmacısı: “Büyük işlemleri daha küçük parçalara ayırmak, dağıtık doğrulama sistemlerine katılımı kolaylaştırır. Teorik olarak, zkVM’ler bir işlem içinde de paralelleşebilir; ancak uygulamada bu, karmaşıklığı artırdığı için genellikle tercih edilmiyor. Bu nedenle işlemleri küçültmek daha makul görünmektedir.”

EIP-7983 kapsamında planlanan sınır, DeFi ekosistemindeki büyük sözleşmeler ile devasa dağıtımlar yapan geliştiricileri doğrudan etkileyebilir. Küçük ölçekli kullanıcılar ve sıradan işlemler için bu düzenlemenin dolaylı ve sessizce işleyeceği, ücretleri ve blok doluluğunu daha tahmin edilebilir kılacağı belirtiliyor.

Gerekçeler ve Önceki Önerilerle Karşılaştırma

Geçmişte benzer bir fikir olan EIP-7825, 30 milyon gaz sınırı öneriyordu; ancak EIP-7983 ile bu limit neredeyse yarı yarıya azaltıldı. Yeni limitin, ağ güvenliği ve blok doğrulama sürelerinin dengelenmesi adına tercih edildiği, daha sıkı bir kontrol amaçladığı bildiriliyor.

Vitalik Buterin: “Ethereum’un çekirdeğini basitleştirmek için çabalıyorum. Karmaşıklığı azaltmak ve potansiyel açıkları sınırlandırmak istiyorum fakat gelişmiş kullanım senaryolarını tamamen ortadan kaldırmadan bunu başarmak önceliğimdir.”

Buterin’in önerdiği bu yaklaşımın, platform üzerindeki karmaşıklığı azaltırken ileri düzey kullanım imkanlarını korumaya devam edeceği öngörülüyor. Aynı zamanda ağın tıkanmasını önleyerek genel güvenliği artırabileceği de vurgulanıyor.

Geliştiriciler için bu değişiklik ağır DeFi sözleşmeleri ve büyük projeler haricinde ciddi bir etki yaratmayabilir. Ancak, özellikle büyük işlemlerin parçalara ayrılması gerekliliği yeni çalışma modelleri geliştirmeyi gerektirebilir. Son kullanıcıların ise bu güncellemeyi büyük oranda arka planda ve fark edilmeden hissetmeleri bekleniyor.

Önümüzdeki dönemde, işlem başına gaz sınırının sıkılaştırılması ile Ethereum, daha güvenli ve öngörülebilir bir ekosistem kurmayı hedefliyor olabilir. Bu değişiklik, ağın gelecekte paralel işlem özelliğine geçiş için ekosistemi hazırlama noktasında da önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Kullanıcılar, daha istikrarlı ve öngörülebilir ücret yapısı ile karşılaşabilecek olup, geliştiriciler de daha modüler ve verimli uygulamalar tasarlamak durumunda kalabilirler.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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