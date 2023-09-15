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Ethereum ($ETH) Ağustos ayı sonlarında yeni akıllı telefonunun ön satışını başlattı. Bu hamle, Solana‘nın ($SOL) aynı dönemde telefonunun fiyatını düşürmesinin ardından geldi. Ancak iddialara göre Domini.art ($DOMI) da dikkat edilmesi gereken bir proje olabilir.

İyi Telefon Ön Satışına Rağmen $ETH Değer Kazanmakta Zorlanıyor

25 Ağustos civarında Ethereum yeni telefonunun ön satışına başladı. Yeni Ethereum telefonu, “ethOS” adı verilen özel bir işletim sistemine sahip Google Pixel 7a’yı temel alıyor. Özel yazılım sayesinde telefon bir “ışık düğümü” olarak hareket edebilir ve hareket halindeyken Ethereum işlemlerini doğrulayabilir. Ayrıca ödeme göndermeyi ve almayı da kolaylaştırıyor.

Şaşırtıcı bir şekilde, $ETH bu olumlu haberin ardından 1.660 dolardan 1.607 dolara düşerek 25 Ağustos ve 11 Eylül arasında %3’lük bir düşüşe işaret etti. Analistler bu düşüşü genel ayı piyasası ve Ethereum’un kurucusu Vitalik Buteri’nin Twitter hesabının 10 Eylül civarında hacklenmesi gibi birçok faktöre bağlıyor.

Son hack olayı göz önünde bulundurulduğunda, $ETH önümüzdeki günlerde gelişmenin tam etkisi ortaya çıktıkça daha fazla değer kaybedebilir.

Dahası, yeni bir telefonu çıkan tek büyük kripto $ ETH değil. En iyi altcoinlerden bir diğeri olan $SOL da bu yılın başlarında bir telefon piyasaya sürdü. Peki, Solana telefonu ne işe yarıyor?

Solana’nın Saga Telefonu Fiyat İndirimine Rağmen Satış Yapamıyor

Nisan ayı civarında Solana, özel kripto özelliklerine sahip tescilli bir telefon olan Saga telefonunu piyasaya sürdü. Ancak, telefon piyasayı şaşırtmadı ve Solana’nın Ağustos ayı sonlarında yaptığı %40’lık fiyat indirimine rağmen satışlar düşük kaldı.

Ancak Solana’nın başka sorunları da var. 10 Eylül civarında, FTX’in kalan Solana varlıklarını sattığına dair söylentiler piyasada düşüş eğilimi yarattı. FTX bunu gerçekleştirirse, Solana’nın arzı artacak ve $SOL fiyatını aşağı çekecektir.

Bu söylentilerin ardından $SOL fiyatı 10 Eylül’deki 18,6$ seviyesinden 11 Eylül’de 18,2$’a düşerek yaklaşık %2’lik bir düşüş yaşadı. Bu söylentiler dolaşmaya devam ettikçe, $SOL önümüzdeki günlerde daha da düşebilir.

DOMI Yorumları: %600’ün Kazanç Gelebilir Mi?

Domini.art sanat, finans ve blok zinciri dünyasını birbirine bağlıyor. Domini.art, iddialara göre geleneksel sanat piyasalarının durgun ve eski duvarlarla çevrili güvenmek yerine, sanat satın almayı daha kolay, daha erişilebilir ve muhtemelen daha kârlı hale getiriyor.

Peki, Domini.art bunu nasıl başarıyor? Ekibin açıklamasına göre ilk olarak fiziksel sanat eserlerini satın alınabilecek NFT’lere dönüştürüyor. Bu NFT’ler, sanat eserlerinin sahipliğini güvence altına alan blok zincirindeki gerçek varlıkları yansıtıyor. Domini.art daha sonra bu mülkiyeti daha küçük parçalara ayırabilir, bu da sermaye yatırımına sınırlı erişimi olan normal yatırımcılar için satın almayı kolaylaştırır.

Bu şekilde Domini.art, sanat eseri satın almayı daha erişilebilir hale getiriyor ve yatırımcıların maliyetin çok altında çeşitli bir portföy oluşturmalarına yardımcı oluyor. İlgili NFT’ler blok zincirinde kayıtlı olduğundan, bu portföy $DOMI yatırımcıları için olabildiğince güvenlidir. Ayrıca, kullanıcılar bunları Domini.art.art pazarında takas edebildikleri için fiziksel sanata kıyasla son derece likittir.

Yatırımcılar için gerçek dünyadaki faydasının yanı sıra, iddialara göre Domini.art büyük getiriler de sunuyor. Mevcut $DOMI fiyatı olan 0,0021 $ ile nihai lansman fiyatı olan 0,0154 $ arasında, $DOMI yaklaşık %633 oranında yükselebilir. İddialara göre şimdi yatırım yapan yatırımcılar, ekstra %10 bonus için “DOMI10” promosyon kodunu kullanabilir.

Presale – Linktree

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.