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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Bitcoin, şüphesiz kripto sektöründe en çok bilinen kripto para birimidir. Fakat Ethereum da gün geçtikçe Bitcoin’in popülerliğini yakalamaya çalışıyor. Piyasa değeri bakımından Bitcoin’in ardından en büyük ikinci kripto para birimi olan ETH, gitgide daha fazla yatırımcı tarafından tercih ediliyor ve Ethereum tabanlı coinler daha popüler bir hale geliyor.

Ethereum, Bitcoin gibi dijital para olma amacıyla yola çıkmadı. Yatırımcılar için DeFi evreni dâhil olmak üzere farklı uygulamaları çalıştırabilecek, merkeziyetsiz bir analiz platformu kurmayı amaçlayarak kripto dünyasına adım attı. Bu durum bireysel yatırımcı dışında firmaların da dikkatini çekti ve Ethereum tabanlı kripto paralar git gide çoğaldı.

Ethereum Nedir?

2013 yılında Vitalik Buterin tarafından oluşturulan Ethereum 2015 yılının Temmuz ayında piyasaya sürüldü. Ethereum blok zincirinin kullanım alanı gün geçtikçe de artmayı sürdürüyor. Finansal araçlardan oyunlara kadar birçok şey Ethereum blok zincirinden ve onun protokollerinden faydalanılarak üretiliyor.

Ayrıca platform, blok zinciri teknolojisinin güvenlik, şeffaflık ve açıklık ilkelerini kendi ilkesi olarak benimsiyor. Ethereum tabanlı uygulamalar, “Akıllı sözleşmeler” kullanılarak geliştiriliyor.

Ethereum ve Ether Arasındaki Fark Nedir?

Ethereum blok zincirinin adı, “Ether” ise Ethereum ağı tarafından kullanılan native kripto para birimi ve “ETH” kısaltmasıyla da biliniyor.

En Popüler Ethereum Tabanlı Coinler Hangileri?

Ethereum, günümüzde popüler bir yatırım aracı ve köklü firmalar tarafından ödeme olarak kabul edilebilir hâle geldi. Açık kaynaklı bir proje olan Ethereum, internet bağlantısı olan herkes tarafından çalıştırılabiliyor.

Bu yazıda sizlere kripto yatırımcılarının takip etmesi gereken Ethereum tabanlı yeni çıkan coinler hangileri bu açıklanıyor.

Dash 2 Trade ( DT2) – Kripto Para Analiz Platformu

Dash 2 Trade (D2T), kripto pazarında başarı yakalamayı hedefleyenler için gerekli araçları ve teknik bilgiyi sağlamayı amaçlayan yeni bir kripto para projesidir. Geniş bir yatırımcı kitlesine hitaben oluşturulan projenin native tokeni DT2, ERC-20 akıllı sözleşmesine sahip altyapısı en güçlü kripto para birimlerinden biri olarak lanse ediliyor.

Ekibin iddialarına göre yazının yazıldığı an itibarıyla projenin ön satışının ilk aşamasındaki toplanan fonlar 3,5 milyon dolar bandına ulaştı ve herhangi bir yavaşlama belirtisi de göstermiyor.

Yapılan açıklamalara göre Dash 2 Trade platformu yatırımcıların piyasayı daha iyi anlamalarını sağlayan birçok yeni özellikle dolu. En ilgi çekici olanlardan biri işlem raporu oluşturulmasını sağlayan otomatik alım satım arayüzü (API) olarak nitelendiriliyor.

Dash 2 Trade ayrıca zincir içi analizler içeriyor, alıcı duyarlılığını ölçüyor ve en son kripto satışlarını ve ICO’ları takip ederek yatırımcıların kripto para piyasalarında yaşanan gelişmelere anında ulaşmalarını sağlıyor.

Dash 2 Trade ayrıca 2020’nin son çeyreğine risk sermayesi yatırımları oluşturma hedefiyle girdi. Bu doğrultuda kurucu ve yönetim ekibini oluşturma, alım satım iş birlikleri kurma ve geliştirme başlangıcı gibi hedefleri gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Ekibe göre Coinsniper tarafından doğrulanan projenin, SolidProof tarafından da denetlenmesi platformun güvenilir olduğunu ispatlıyor.

IMPT.io (IMPT) – Yeşil Çözümlere Odaklı Proje

Bitcoin’in çevreye verdiği zarar, birçok bilimsel makaleye konu edildi. Kripto madenciliği çok fazla enerji tüketimi gerektirdiği için karbon emisyonunu artırıyor. Kripto para piyasalarında da bu konu gündemde. Yatırımcılar günümüzde çevreye duyarlı yeşil coinlere yönelmeye başladı.

İklim değişikliği ve küresel ısınma konusunda hükümetler tarafından bazı politikalar belirleniyor. Bu politikalar, herhangi bir kirlilik olduğunda şirketlere ceza yaptırımları uygulamak ve onları bu şekilde daha az kirletmeye teşvik etmek. Ancak bu durum gidişatı değiştirir mi bilinmiyor.

IMPT’nin amacı bu gidişata bir yön vermek. Bunun için ekibin açıklamalarına göre karbon kredilerini daha verimli ve daha şeffaf hale getirmek için blok zinciri teknolojisini kullanarak karbon kredisi endüstrisini kökten değiştirmek istiyor. IMPT, yeşil çözümlere odaklanan alanında öncü çevre dostu bir proje olarak lanse ediliyor.

Özetlendiğinde yatırımcılara karbon kredileri ile geri ödeme planları oluşturarak çevreye minimum miktarda zarar vermeyi hedefliyor. Yatırımcılar, bu geri ödemeleri daha sonra NFT’ye dönüştürerek de kullanabiliyor. Son olarak bu krediler arz ve talebe göre belirlenen fiyatlar ile kripto borsalar üzerinden alınıp satılabiliyor.

Ekibin iddialarına göre IMPT, şu an ön satış aşamasında ve şimdiden oldukça iddialı görünüyor. Yazının yazıldığı an itibarıyla 11 milyon doların üzerinde fon toplamayı başardı.

Calvaria (RIA) – Yeni Oyna-Kazan Kripto Kart Oyunu

Calvaria, piyasadaki geleneksel oyunların aksine birçok yeni özellik sunuyor. Ön satışının ikinci aşamasındaki bu yepyeni Oyna-Kazan savaş kartı oyunu piyasalara hızlı bir giriş yaptı ve ekibe göre hem kripto severlerin hem de Oyna-Kazan mantığına aşina oyuncuların dikkatini çekmeyi başardı.

Calvaria projesinin ana oyunu Duels of Eternity, yakın zamanda kullanıcıların beğenisine sunulacak. 3 boyutlu modelleme ve hikaye modu bulunan bu oyun, NFT oyunu olarak da biliniyor.

Oyunun native tokeni RIA, Calvaria ekonomisinin ana unsuru ve Calvaria pazarında NFT savaş kartları satın almayı sağlıyor. Ayrıca RIA aynı güçteki kartların birleştirilip daha güçlü kartlar oluşturulması için de kullanılabiliyor.

Ek olarak ekibe göre Calvaria için kolay erişilebilir olması her tür oyuncu için oldukça kolaylık sağlıyor. Proje kripto para piyasalarını hiç bilmeyen kullanıcılara da ulaşmak istiyor ve böylece Oyna-Kazan (P2E) alanını yeniden şekillendirmeyi hedefliyor. Calvaria’nın gelecek planları arasında masaüstü uygulamasına ek olarak mobil uygulama çıkarmak da yer alıyor.

Calvaria oyunu geniş kitlelere yaymak için herkesin deneyebileceği ücretsiz sürümünü çıkardı. Ayrıca oyuncuların oyuna katılmak için bir kripto cüzdanına bile ihtiyacı olmadığı belirtiliyor.

Tamadoge (TAMA) – Popüler Deflasyonist Köpek Coin

Ethereum tabanlı coinler büyük ilgi görmeye devam ediyor. Listenin 4. sırasında yer alan Ethereum tabanlı Tamadoge (TAMA), kendi ekosisteminin native tokeni ve bir Oyna-Kazan (P2E) platformu olan Tamaverse evreninin ana kripto para birimidir. Tamadoge Oyna-Kazan düşüncesinin getirileriyle, merkeziyetsiz finansın olanaklarından yararlanıp piyasaya hızlı bir şekilde giren coinlerden biri olarak lanse ediliyor.

Oyuncular Tamadoge evcil hayvanlarını bebeklikten itibaren büyütmesi ve geliştirmesi gerekir. Sahip olduğu evcil hayvan olgunlaşana kadar bakım gerektiren bu hayvanlar için gerekli her türlü şeyi oyuncular TAMA coinleri ile satın alabiliyor. Ayrıca bir Tamadoge evcil hayvanı yetişkin hale geldiğinde, Tamadoge’un diğer evcil hayvanlarına karşı savaşabiliyor. Evcil hayvanınız savaşı kazandığı takdirde TAMA ile ödüllendirilirsiniz.

Oyuncular, ödül havuzu aracılığıyla dağıtılan TAMA ile ödüller kazanıyor. Ekibe göre TAMA aynı zamanda deflasyonist bir coin ve maksimum 2 milyar token arzı ile sınırlandırılmış.

Oyuncular, TAMA mağazasından Tamadoge evcil hayvanlarını ve eşyalarını satın aldıklarında, harcanan tüm miktarın yüzde 5’i yakılarak dolaşımdaki arzdan çıkarılıyor.

ApeCoin (APE) – Bored Ape Yacht Club’dan Kripto STO

ApeCoin (APE), Bored Ape Yacht Club (BAYC) ve Mutant Ape Yacht Club (MAYC) NFT koleksiyonlarının yaratıcısı olan Yuga Labs’ın kendi tokenidir.

ApeCoin, geçtiğimiz Mart ayında mevcut BAYC ve MAYC NFT sahiplerine bir airdrop (tokenlerin tanıtılması için potansiyel kullanıcılara ücretsiz olarak dağıtılması) ile piyasaya sürüldü. Bunun ardından coin, büyük borsalarda da listelenmeye başladı.

ApeCoin’in ekosistemine güç veren native yönetişim tokeni ise APE’dir. APE, temel olarak projeyi merkeziyetsiz otonom organizasyon (DAO) haline getiriyor.

Ayrıca ApeCoin güçlü ve geniş bir destekçi topluluğuna sahip ve çoğu kripto yorumcusu izlenmesi gereken yeni kriptolardan biri olduğunu söylüyor. Ek olarak ApeCoin, Web 3.0 evreni ile de uyumlu olması projenin yenilikçi olduğunu gösteriyor.

Oyunun geliştiricileri, çeşitli blok zinciri tabanlı oyunlarla entegre haline gelmenin, ApeCoin’in ortak olmayı planladığı projeler arasında olduğunu açıkladı. Tokenlerinin toplam arz miktarı 1 milyar olarak belirlendi.

Balancer (BAL) – Merkeziyetsiz Otomatik Piyasa Yapıcı

Otomatik Piyasa Yapıcı (AMM) protokollerini güçlendirmek amacıyla Ethereum üzerine kurulan BAL tokeni, kullanıcılarını herhangi bir kripto parayı kolaylıkla alıp satabilecekleri bir borsa için teşvik etmeyi amaçlıyor.

Merkeziyetsiz bir De-Fi projesi olan Balance’de üç tür likidite havuzu bulunuyor: Özel havuzlar, paylaşımlı havuzlar ve akıllı havuzlar.

Özel havuzları varlık sahibi yönetiyor ve likiditeyi yine kendi sağlıyor.

Paylaşımlı havuzlarda likidite sağlayıcı olmak isteyen birden fazla kişi yer alabiliyor.

Akıllı havuzlar ise özel havuzların akıllı sözleşmeleriyle kontrol edilebiliyor.

Proje için 100 milyon BAL tokeni oluşturuldu. Mevduatların ağ için önemli olduğu biliniyor çünkü bu mevduatlar kullanıcılara Balance borsasında kripto para satın almak ve satmak için ihtiyaç duydukları likiditeyi sağlıyor.

Balancer ayrıca yatırımcıların yield farming yapmasına da olanak tanıyor. Yield farming ile DeFi kullanıcıları likidite havuzlarına token kilitleyerek kazandıkları ödüller kazanabiliyor ve böylece pasif gelir imkanı elde ediyor.

Gala (GALA) – Kontrolü Oyunculara Vermek İsteyen Oyna-Kazan Projesi

Oyna-Kazan prensibiyle çalışan Gala Games’in kurucusu Mafia Wars ve Farmville gibi oyunları geliştiren mobil oyun şirketi Zynga’nın kurucu ortaklarından Eric Schiermeyer’dır.

Oyunun misyonu, blok zinciri teknolojisinden faydalanarak oyunculara, oyunların ve oyun içi varlıkların kontrolünü tamamen vermek. Böylece şirket, merkeziyetsiz bir yapılanmayla yaratıcı düşünceyi oyunlara yeniden entegre etmeyi hedefliyor. GALA aynı zamanda bir DAO projesidir. Oyuncular, platformdaki oyunlar aracılığıyla GALA tokenleri kazanmasının yanında oyunların işleyişini etkileyen NFT’lere de sahip olabiliyor.

GALA coini kullanıcılar arasında transfer edilebiliyor. Ekosistem için üretilen ilk oyun olan Town Star, en iyi 100 oyuncunun ödüllendirildiği bir ödül yapısına sahip. Gala’nın en popüler oyunlarından bazıları ise şunlardır: Echoes of Empire, Spider Tanks, ve Fortitude. Oyun temaları bilim kurgudan savaş arenalarına ve strateji oyunlarına kadar uzanıyor.

Gala Games, Ethereum blok zincirinde çalışıyor ancak platform, Polygon ağı ve BNB blok zinciri ile de işbirliği yaptı.

Proje, 2022’nin başlarında çevrimiçi oyunları için blok zinciri tabanlı yeni bir platform planını duyurdu. 3 farklı oyun moduna sahip olacak GYRI platformu, anonim kalma konusunda istekli oyunculara daha çok güvence veriyor.

Uniswap (UNI) – Merkeziyetsiz Kripto Alım Satım Platformu

Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilen Uniswap, kullanıcıların üçüncü bir tarafa ihtiyaç duymadan dijital para birimleri alıp satmasına olanak tanıyan merkeziyetsiz bir borsadır (DEX).

Bununla birlikte, Uniswap NFT’ler ve Metaverse ile birlikte bir çevrimiçi marketplace yaratarak iş modelini genişletti. Uniswap aynı zamanda otomatik piyasa yapıcı (automated market maker- AMM) özelliğinden faydalanıyor. Bu yenilikçi sistem, geleneksel emir defterini (order book) denklemden çıkaran ‘likidite havuzları oluşturuyor. Kullanıcılar boşta kalan ERC-20 tokenlerini Uniswap’ın likidite havuzlarında bırakabiliyor ve bunun karşılığında pasif bir gelir elde edebiliyor ( bu işlem yield farming olarak da biliniyor).

Merkeziyetsiz Uniswap protokolü, sistem içi güncelleme ya da değişiklik yapmak istediğinde bunu kullanıcılara soruyor. Kullanıcılar da sahip oldukları UNI tokenleri ile bu güncellemeler ya da değişiklikler için oy kullanabiliyor. Bu özellik Uniswap’ı aynı zamanda bir DAO projesi haline getiriyor. Merkeziyetsizlik düşüncesine büyük önem veren Uniswap’ta güncellemeler ya da değişimler yalnızca kullanıcı oylama sonucuna göre yapılabiliyor.

En popüler borsalardan biri olan Uniswap geçtiğimiz günlerde katıldığı B serisi yatırım turunda 165 milyon dolarlık fon topladığını duyurdu.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.