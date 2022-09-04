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Ethereum (ETH) Merge ve Değişen Dengeler!

Merge, ETH fiyatından daha fazla ETC fiyatını artırabilir. ETHW tokenleri gelecek vadediyor mu?
21:10
4 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları yıllardır Ethereum’un PoS konsensüs mekanizmasına geçişini bekliyor. Nihayet tünelin sonundaki ışık göründü. Büyük ihtimalle ayın 15’in kadar Ethereum birleşmesi gerçekleşecek ve ağ tarihinin en önemli virajını almış olacak. Peki bu süreçte neler yaşanıyor? Merge hangi dengeleri değiştirdi? Detaylar haberimizde.

Ethereum (ETH) Merge

Kripto para topluluğunun az da olsa bir bölümü Merge sonrası PoW ağını devam ettirmeye çalışacak. Ancak daha şimdiden alternatif ağ için negatif bir izlenim oluştu. Madencilerin Ethereum PoW alternatifiyle eski kazançlarına ulaşması mümkün değil. Topluluğun neredeyse tamamı PoS geçişini destekliyor. Daha da önemlisi Ethereum ağındaki büyük DeFi ve NFT platformları da seçimini PoS’tan yana kullandı. Uygulamaların PoW’dan kopmasıyla birlikte devam ettirilmeye çalışılacak olan alternatif PoW ağı adeta hayalet kasabaya dönüşecek. İşlemlerin burada yapılmıyor oluşu de ETHW tokeninin değersizleşmesine neden olacak. Değersiz bir token için enerji harcamaksa madencilerin para yakması anlamına gelir.

Uzmanlara göre Ethereum madencileri şimdiden Ethereum Classic ağına yönelmeye başladı. Bu ağa yapılan yatırımlar onu en büyük PoW zincirlerinden birine dönüştürebilir. Üstelik bu durum ETC fiyatına da olumlu yansıyacaktır. Yani ETH fiyatına odaklanan yatırımcılar ETC’nin aniden daha büyük kazanımlar elde etmesiyle şok olabilir.

Merge Sonrası Ne Olacak?

Ana Ethereum ağının Beacon Chain ile ‘Birleşmesinden’ sonra, eski çalışma kanıtı (PoW) var olmaya devam edecek. Ayrıca, insanlar hala iş kanıtı ile ilişkili eski ETH tokenlerini kullanmaya devam edebilir. Poloniex, hard fork Ethereum işlemlerine şimdiden hazırlandı. Poloniex müşterileri için ETH’yi olası çatallı tokenlarla değiştirme seçeneği açıktır. Justin Sun’a ait borsa aşağıdaki paylaşımı yaptı.

“Poloniex, potansiyel ETH çatalları, ETHS (ETH2) ve ETHW (ETH1) işlemlerini destekliyor. TRON tabanlı ETHS ve ETHW listelendi. Resmi ETH 2.0 yükseltmesinden önce, Poloniex’teki ETH sahipleri, ETH’lerini 1:1 oranında iki “potansiyel çatallı” token, ETHS [IOU] ve ETHW [IOU] ile takas etmek için takas sayfasına gidebilirler.”

Bu yılın Haziran ayından bu yana, ETH’nin kripto para piyasasındaki kapitalizasyondaki payı büyük ölçüde arttı. Şu anda, kripto para birimi toplam piyasa değerinin yaklaşık %20’sini elinde tutuyor. Öte yandan Bitcoin hakimiyeti %38,88’e kadar geriledi. Dengeleri değiştiren ise Ethereum birleşmesinin getirdiği heyecan oldu. Düşmesi gereken ETH hakimiyeti büyük gelişmeye bir hazırlık olarak artmaya devam ediyor.

Merge ile daha az ETH üretilecek olması da ilerleyen süreçte (yakım mekanizmasının desteğiyle) ETH fiyatını deflasyonist bir yapıya kavuşturabilir. ETH alternatifleri için uzun vadede Merge iyi bir sonuç doğurmayacak. Ethereum Vakfı attığı bu adımla birlikte ağdaki ölçeklenebilirlik, hız ve ücret problemlerini çözmeye odaklanacak.

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