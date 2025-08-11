Ethereum (ETH) Kurucu Ortağı Varlıklarını Borsaya Taşıyor

Ethereum $4,212.94’un 2025 yılı için yeni zirvesine ulaşmasının ardından, piyasada dikkat çeken yatırımcı işlemleri gerçekleşiyor. Son günlerde bilinen kripto dünyasındaki isimler, milyon dolarlık işlemlerle öne çıktı. Bunlardan biri de Ethereum’un kurucu ortaklarından Jeffrey Wilcke tarafından yapılan yüksek miktarlı transfer ilgi çekti.

Büyük Ethereum Transferleri

Ethereum’un fiyatı yükselirken, kurucu ortak Jeffrey Wilcke’nin 9.840 ETH’lik, yaklaşık 9,22 milyon dolar tutarındaki transferi kayda geçti. Bu işlem, Wilcke’nin varlıklarından önemli bir miktarın Kraken borsasına taşınması anlamına geliyor.

Ethereum kurucu ortağı Jeffrey Wilcke, “Yaptığım bu transfer yatırım stratejimin bir parçası,” ifadelerini kullandı.

Wilcke’nin hamlesine benzer şekilde, BitMEX’in kurucularından Arthur Hayes ve ShapeShift’in kurucusu Erik Voorhees de milyon dolarlık Ethereum işlemleri gerçekleştirdi. Bu kişilerin yapmış olduğu büyük işlemler, sermaye hareketliliğini artırırken, piyasada likiditeyi etkileyebilecek gelişmeler olarak değerlendiriliyor.

BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes “Yüksek hacimli işlemlerin piyasa açısından önemli sonuçları olabilir,” dedi. Erik Voorhees ise, “Kripto dünyasında bu tür hareketler yatırımcıların geleceğe dair beklentilerinin göstergesidir,” diye konuştu.

Piyasa Tepkisi ve Yatırımcıların Beklentileri

Bu büyük transferlerin ardından piyasadaki volatilite artarken, bazı yatırımcılar ETH fiyatındaki yükselişin sürdürülebilirliği konusunda temkinli yaklaşıyor. Uzmanlar, önemli oyuncuların yaptığı büyük hareketlerin genel yatırımcı davranışlarını etkileyebileceğini ifade ediyor.

Yapılan büyük miktarlı transferler, Ethereum ekosisteminde şeffaflığın ve piyasa takibinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu tür gelişmeler, hem mevcut yatırımcıların stratejilerini şekillendiriyor hem de yeni yatırımcıların piyasaya bakışını etkileyebiliyor.

Sonuç olarak, Ethereum’da gözlemlenen fiyat yükselişleri ile üst düzey isimlerin yaptığı transferler, hem kısa vadeli hem uzun vadeli fiyat hareketlerini etkileyecek gelişmeler arasında. Piyasa uzmanları, Ethereum ve benzeri kripto varlıklarda dalgalanmaların sürebileceğini ve bu tür büyük işlemlerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade ediyor.