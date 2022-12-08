Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Eskiden PayPal’da Görev Yapan Leo Khan Undeads’in CEO’su Olarak Atandı

11:14
8 Aralık 2022
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yapılan açıklamalara göre Undeads’de yeni atanan İcra Kurulu Başkanı Leo Kahn, onlarca yıllık sektör deneyimini oyunun kurallarını değiştirecek Web3 özellikli bir rol yapma oyununa taşımayı amaçlıyor.

Yaklaşmakta olan AAA Web3 oyunu Undeads Metaverse, Leo Kahn’ın İcra Kurulu Başkanı olarak atandığını duyurmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Leo, teknoloji ve kripto sektörlerinde son derece deneyimli bir üst düzey lider olarak lanse ediliyor. Geçmişteki en kayda değer görevleri arasında, kriptoyu 400 milyon kullanıcıya ulaştırmaya yardımcı olduğu PayPal bulunuyor.

Leo, 300 milyon doların üzerinde fon sağlamış ve pazarlama, büyüme ve ürün yönetimi alanlarında C-Seviyesi yönetici olarak, yeni kurulan şirketler ve Fortune 10 şirketleri için çalışarak geniş deneyime sahip oldu. Ayrıca Leo, yıllık 1 milyar dolardan fazla gelir elde edilmesinden sorumlu olan projelere liderlik etmiş ve yönetmiştir.

Kahn’ın 18 yıllık profesyonel deneyimi boyunca DeFi, mobil, P2P, cüzdanlar ve sınır ötesi işlemlerde ödemelere odaklanmıştır. Katman 1 ve katman 2 protokollerine ölçek getirirken TestNet ve MainNet’teki temel uygulama alanlarına odaklanan teknoloji tabanlı çözümleri de müjdeledi.

Khan yaptığı açıklamalarda, “Böylesine ilerici bir web3 projesine CEO olarak liderlik etme fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum. Blockchain oyun endüstrisini şekillendirmeye yardımcı olabilmek benim için bir tutku ve Undeads’e heyecan verici bir inşa döneminde liderlik etmek istiyorum. Şimdi gerçek endüstri değişiminin ve piyasalar değiştikçe yeni olasılıkları keşfetmenin tam zamanı.” sözlerini kullandı.

Pazarlama Direktörü Ash Hodgetts ise “Leo, Undeads’i geleceğe taşıyacak doğru kişi. Kendisi teknoloji ve web3 alanında kendini kanıtlamış bir uzman ve bu alanda gördüğüm en iyi liderlik becerilerinden bazılarına sahip. Birlikte gerçekten çarpıcı bir ekip oluşturduk ve Undeads’in bu bir sonraki aşaması için çok heyecanlıyım.” açıklamasını yaptı.

Undeads ekibi, Leo gibi yetenekli birini ekiplerine ve geleceğe yönelik projelerine liderlik etmesi için çekmiş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ediyor. Buna ek olarak Leo sözlerine şunları da ekliyor:

GameFi’yi altüst edecek bu heyecan verici yolculukta, oyuncularımıza kazançlarını en üst düzeye çıkarmak için çok çeşitli yaratıcı fırsatlar sunarken, blok zinciri destekli oyunlarda yeni standartlar belirleyen birinci sınıf Undeads ekibinin adanmışlığına büyük inancım var.

Undeads Metaverse Hakkında

Undeads, çok çeşitli oyna-kazan mekanikleri ve 10’dan fazla oynanabilir NFT varlığına sahip yeni nesil bir hayatta kalma MMORPG’si olarak tanımlanıyor. Undeads, oyuncuların oyunu oynarken ve başkalarıyla etkileşime girerken kripto para kazanmalarına olanak sağlamak için inşa edildi. Nihayetinde Undeads, ilgili oyunculardan oluşan bir ekosistem yaratmak ve topluluk beklentilerini aşacak nihai oyun deneyimini sunmak için tasarlanmış ilgi çekici etkinliklerle dolu bir Web3 oyuncu topluluğu ve oyuncu odaklı ekonomi oluşturmayı amaçlıyor.

Undeads Web3 oyunu, kıyamet sonrası bir metaverse’de geçen aksiyon-savaş içeren izometrik bir modele sahip. Çatışma, iki karşıt grup arasındaki kaynak mücadelesine odaklanıyor: İnsanlar ve zombiler. Oyuncular keşfedilmemiş bölgelere girme, kendi yerleşimlerini kurma ve koruma, kaynakları öğütme, kendi teçhizatlarını inşa etme ve geliştirme, ticaretle uğraşma, ticarette yetenekli olma ve NFT karakterlerini geliştirme görevlerini üstleniyor. Undeads ayrıca gerçek metaverse ve sanal gerçeklik hayranları için yerleşik eğlenceli VR oyunlarını da sunuyor.

Undead FZE LLC Hakkında

Yapılan açıklamalara göre Undeads, Şubat 2022’de Undeads FZE LLC tarafından kuruldu. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Avrupa ve Asya’dan 60’ın üzerinde sektör emektarı ve dünya standartlarında geniş bir ortak ağı ile hizmet verdiklerini ifade ediyorlar.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
FitBurn Uygulaması, Burn-to-Earn Konseptini Web3’de Tanıtıyor
FitBurn Uygulaması, Burn-to-Earn Konseptini Web3’de Tanıtıyor
Türkiye’nin Yeni Kripto Para Borsası CoinTR, Uzman Ekibi ile Hizmete Açıldı
Türkiye’nin Yeni Kripto Para Borsası CoinTR, Uzman Ekibi ile Hizmete Açıldı
Orbeon Protokol (ORBN) 2023’te Theta Network (THETA) ve Cronos’u (CRO) Geride Bırakabilir!
Orbeon Protokol (ORBN) 2023’te Theta Network (THETA) ve Cronos’u (CRO) Geride Bırakabilir!
Uniswap (UNI) ve Quant (QNT) Fiyat – Neden Orbeon Protocol (ORBN)’ü Geçmek İçin Çalışıyorlar?
Uniswap (UNI) ve Quant (QNT) Fiyat – Neden Orbeon Protocol (ORBN)’ü Geçmek İçin Çalışıyorlar?
Aralık’ta GMX (GMX), Toncoin (TON) ve Orbeon Protocol’ün (ORBN) Yükselmesi Bekleniyor
Aralık’ta GMX (GMX), Toncoin (TON) ve Orbeon Protocol’ün (ORBN) Yükselmesi Bekleniyor
Orbeon Protocol (ORBN) ve Decentraland (MANA), Metaverse’e Öncülük Mü Edecek?
Orbeon Protocol (ORBN) ve Decentraland (MANA), Metaverse’e Öncülük Mü Edecek?
Cardano (ADA) Balinaları Orbeon Protocol (ORBN) Mü Satın Alıyor?
Cardano (ADA) Balinaları Orbeon Protocol (ORBN) Mü Satın Alıyor?
Axie Infinity (AXS) Fiyatı Düşerken Orbeon Protocol (ORBN) Ön Satış Rekoru Kırabilecek Mi? 
Axie Infinity (AXS) Fiyatı Düşerken Orbeon Protocol (ORBN) Ön Satış Rekoru Kırabilecek Mi? 
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Kripto Para Projesinden Teknoloji Devi Apple’a Komisyon Resti!
Büyük Açıklama Geldi! Bu Proje Tüm NFT Piyasasını Ayağa Kaldırabilir!
Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022