Okuma Süresi: 3 Dakika

Yapılan açıklamalara göre Undeads’de yeni atanan İcra Kurulu Başkanı Leo Kahn, onlarca yıllık sektör deneyimini oyunun kurallarını değiştirecek Web3 özellikli bir rol yapma oyununa taşımayı amaçlıyor.

Yaklaşmakta olan AAA Web3 oyunu Undeads Metaverse, Leo Kahn’ın İcra Kurulu Başkanı olarak atandığını duyurmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Leo, teknoloji ve kripto sektörlerinde son derece deneyimli bir üst düzey lider olarak lanse ediliyor. Geçmişteki en kayda değer görevleri arasında, kriptoyu 400 milyon kullanıcıya ulaştırmaya yardımcı olduğu PayPal bulunuyor.

Leo, 300 milyon doların üzerinde fon sağlamış ve pazarlama, büyüme ve ürün yönetimi alanlarında C-Seviyesi yönetici olarak, yeni kurulan şirketler ve Fortune 10 şirketleri için çalışarak geniş deneyime sahip oldu. Ayrıca Leo, yıllık 1 milyar dolardan fazla gelir elde edilmesinden sorumlu olan projelere liderlik etmiş ve yönetmiştir.

Kahn’ın 18 yıllık profesyonel deneyimi boyunca DeFi, mobil, P2P, cüzdanlar ve sınır ötesi işlemlerde ödemelere odaklanmıştır. Katman 1 ve katman 2 protokollerine ölçek getirirken TestNet ve MainNet’teki temel uygulama alanlarına odaklanan teknoloji tabanlı çözümleri de müjdeledi.

Khan yaptığı açıklamalarda, “Böylesine ilerici bir web3 projesine CEO olarak liderlik etme fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum. Blockchain oyun endüstrisini şekillendirmeye yardımcı olabilmek benim için bir tutku ve Undeads’e heyecan verici bir inşa döneminde liderlik etmek istiyorum. Şimdi gerçek endüstri değişiminin ve piyasalar değiştikçe yeni olasılıkları keşfetmenin tam zamanı.” sözlerini kullandı.

Pazarlama Direktörü Ash Hodgetts ise “Leo, Undeads’i geleceğe taşıyacak doğru kişi. Kendisi teknoloji ve web3 alanında kendini kanıtlamış bir uzman ve bu alanda gördüğüm en iyi liderlik becerilerinden bazılarına sahip. Birlikte gerçekten çarpıcı bir ekip oluşturduk ve Undeads’in bu bir sonraki aşaması için çok heyecanlıyım.” açıklamasını yaptı.

Undeads ekibi, Leo gibi yetenekli birini ekiplerine ve geleceğe yönelik projelerine liderlik etmesi için çekmiş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ediyor. Buna ek olarak Leo sözlerine şunları da ekliyor:

GameFi’yi altüst edecek bu heyecan verici yolculukta, oyuncularımıza kazançlarını en üst düzeye çıkarmak için çok çeşitli yaratıcı fırsatlar sunarken, blok zinciri destekli oyunlarda yeni standartlar belirleyen birinci sınıf Undeads ekibinin adanmışlığına büyük inancım var.

Undeads Metaverse Hakkında

Undeads, çok çeşitli oyna-kazan mekanikleri ve 10’dan fazla oynanabilir NFT varlığına sahip yeni nesil bir hayatta kalma MMORPG’si olarak tanımlanıyor. Undeads, oyuncuların oyunu oynarken ve başkalarıyla etkileşime girerken kripto para kazanmalarına olanak sağlamak için inşa edildi. Nihayetinde Undeads, ilgili oyunculardan oluşan bir ekosistem yaratmak ve topluluk beklentilerini aşacak nihai oyun deneyimini sunmak için tasarlanmış ilgi çekici etkinliklerle dolu bir Web3 oyuncu topluluğu ve oyuncu odaklı ekonomi oluşturmayı amaçlıyor.

Undeads Web3 oyunu, kıyamet sonrası bir metaverse’de geçen aksiyon-savaş içeren izometrik bir modele sahip. Çatışma, iki karşıt grup arasındaki kaynak mücadelesine odaklanıyor: İnsanlar ve zombiler. Oyuncular keşfedilmemiş bölgelere girme, kendi yerleşimlerini kurma ve koruma, kaynakları öğütme, kendi teçhizatlarını inşa etme ve geliştirme, ticaretle uğraşma, ticarette yetenekli olma ve NFT karakterlerini geliştirme görevlerini üstleniyor. Undeads ayrıca gerçek metaverse ve sanal gerçeklik hayranları için yerleşik eğlenceli VR oyunlarını da sunuyor.

Undead FZE LLC Hakkında

Yapılan açıklamalara göre Undeads, Şubat 2022’de Undeads FZE LLC tarafından kuruldu. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Avrupa ve Asya’dan 60’ın üzerinde sektör emektarı ve dünya standartlarında geniş bir ortak ağı ile hizmet verdiklerini ifade ediyorlar.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.