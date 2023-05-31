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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son dönemde piyasa hakimiyetinde önemli bir düşüş yaşasa da bunun hala en büyük ve en ünlü kripto para olduğu unutulmamalı. Bitcoin’in ilk günden beri destekçilerinden olan Roger Ver ise bu sefer çok ilginç ve ters bir açıklamada bulundu.

Roger Ver: Bitcoin Değil, Ethereum

“Bitcoin Peygamberi” olarak da bilinen ünlü Bitcoin savunucusu RogerVer, bu sefer yönünü Ethereum’a dönmüş gibi gözüküyor. Ver, özellikle kripto para sektörünün ihtiyaç duyduğu yeni kullanıcıların kripto para sektörüne girmesi ve küresel kabulün artması konusunda liderliğin Ethereum’da olacağını ifade etti. Ethereum ve Bitcoin topluluğu bundan önce büyük bir “iç savaş” yaşamıştı. Kripto para sektörünün ilk günlerinde Bitcoin destekçileri ve Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin arasında yaşanan savaşa dair konuşan Ver, Bitcoin Core geliştiricilerinin Buterin’den nefret ettiğini ve aslında bu nefretin Ethereum’un doğmasını sağladığını aktardı. Ver’e göre bu savaş olmasa Ethereum olmayacaktı.

Show me The Crypto yayınında konuşan Ver, Ethereum blockchain ağının ölçeklenme sorunu yaşadığını aktardı. Ethereum’un rakiplinin arttığını ve katman 1 çözümlerinin sayısının hızla çoğaldığını ifade eden Ver, yine de liderin ETH olduğunu düşünüyor:

“Ethereum, Bitcoin’e kıyasla en büyük piyasa değerine sahip olmasa da bence Ethereum dünya çapındaki kabul konusunda ön sırada yer alıyor ve alacak.”

Ethereum geliştirme ekibinin Ethereum blockchain ağını daha hızlı ve ölçeklenebilir yapmak için de çalıştığı biliniyor. Ethereum ekosistemi için dönüm noktalarından birisi ise kısa süre önce yaşandı. Eylül 2022 döneminde gerçekleşen Merge yani Ethereum ağındaki oy birliği mekanizmasının Proof-of-Stake’e (varlık ispatı) çevrilmesi, uzun vade için çok olumlu görülüyor.

Ethereum, Ekosistemi Büyütüyor

Ethereum geliştiricileri gelecekte yapacakları güncellemeler ile ise durumu çok daha iyi bir konuma getirmeyi planlıyor. Ethereum, birçok rakip katman 1’in yanı sıra aslında hem kendi ağı dahilinde hem de diğer ağlarda hizmet veren birçok katman 2 ağın da ortaya çıkmasını sağladı. Bunların bazıları Ethereum’u geliştirmek adına piyasaya sürülürken diğerleri ise Ethereum’un ölçeklenebilirlik sorunundan yararlanmak adına geliştirildi.