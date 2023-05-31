Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


En Ünlü Bitcoin (BTC) Savunucusundan Kritik Ethereum (ETH) Açıklaması!

Özet

  • Bitcoin savunucusu Roger Ver, son gelişmeleri değerlendirdi.
  • Ver, küresel kripto para kabulünün Ethereum ile geleceğini savundu.
  • Ver'e göre bunu sağlayacak tek ağ Ethereum'
15:48
31 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son dönemde piyasa hakimiyetinde önemli bir düşüş yaşasa da bunun hala en büyük ve en ünlü kripto para olduğu unutulmamalı. Bitcoin’in ilk günden beri destekçilerinden olan Roger Ver ise bu sefer çok ilginç ve ters bir açıklamada bulundu.

Roger Ver: Bitcoin Değil, Ethereum

“Bitcoin Peygamberi” olarak da bilinen ünlü Bitcoin savunucusu RogerVer, bu sefer yönünü Ethereum’a dönmüş gibi gözüküyor. Ver, özellikle kripto para sektörünün ihtiyaç duyduğu yeni kullanıcıların kripto para sektörüne girmesi ve küresel kabulün artması konusunda liderliğin Ethereum’da olacağını ifade etti. Ethereum ve Bitcoin topluluğu bundan önce büyük bir “iç savaş” yaşamıştı. Kripto para sektörünün ilk günlerinde Bitcoin destekçileri ve Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin arasında yaşanan savaşa dair konuşan Ver, Bitcoin Core geliştiricilerinin Buterin’den nefret ettiğini ve aslında bu nefretin Ethereum’un doğmasını sağladığını aktardı. Ver’e göre bu savaş olmasa Ethereum olmayacaktı.

Show me The Crypto yayınında konuşan Ver, Ethereum blockchain ağının ölçeklenme sorunu yaşadığını aktardı. Ethereum’un rakiplinin arttığını ve katman 1 çözümlerinin sayısının hızla çoğaldığını ifade eden Ver, yine de liderin ETH olduğunu düşünüyor:

“Ethereum, Bitcoin’e kıyasla en büyük piyasa değerine sahip olmasa da bence Ethereum dünya çapındaki kabul konusunda ön sırada yer alıyor ve alacak.”

Ethereum geliştirme ekibinin Ethereum blockchain ağını daha hızlı ve ölçeklenebilir yapmak için de çalıştığı biliniyor. Ethereum ekosistemi için dönüm noktalarından birisi ise kısa süre önce yaşandı. Eylül 2022 döneminde gerçekleşen Merge yani Ethereum ağındaki oy birliği mekanizmasının Proof-of-Stake’e (varlık ispatı) çevrilmesi, uzun vade için çok olumlu görülüyor.

Ethereum, Ekosistemi Büyütüyor

Ethereum geliştiricileri gelecekte yapacakları güncellemeler ile ise durumu çok daha iyi bir konuma getirmeyi planlıyor. Ethereum, birçok rakip katman 1’in yanı sıra aslında hem kendi ağı dahilinde hem de diğer ağlarda hizmet veren birçok katman 2 ağın da ortaya çıkmasını sağladı. Bunların bazıları Ethereum’u geliştirmek adına piyasaya sürülürken diğerleri ise Ethereum’un ölçeklenebilirlik sorunundan yararlanmak adına geliştirildi.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
İlgili Yazılar
Ethereum (ETH), Yeniden Kritik Fiyat Seviyelerine Geriledi: Yeni Bir Satış Dalgası mı Geliyor?
Ethereum (ETH), Yeniden Kritik Fiyat Seviyelerine Geriledi: Yeni Bir Satış Dalgası mı Geliyor?
Kıdemli Kripto Yorumcusu: En Az 3x Yapmalı! İlk 10 Kripto Para Arasında! Değeri Çok Düştü Dedi!
Kıdemli Kripto Yorumcusu: En Az 3x Yapmalı! İlk 10 Kripto Para Arasında! Değeri Çok Düştü Dedi!
Zor Soru Net Cevap! Ethereum ve Bitcoin! Ünlü Kripto Stratejistine Göre Hangisini Almak Mantıklı?
Zor Soru Net Cevap! Ethereum ve Bitcoin! Ünlü Kripto Stratejistine Göre Hangisini Almak Mantıklı?
Altcoin Kralı İçin Sırada Ne Var? Ethereum Fiyat Tahmini Yorum!
Altcoin Kralı İçin Sırada Ne Var? Ethereum Fiyat Tahmini Yorum!
3 Dev İçin Güncel Fiyat Tahminleri! AVAX, Ethereum, Solana Coin Yorumları!
3 Dev İçin Güncel Fiyat Tahminleri! AVAX, Ethereum, Solana Coin Yorumları!
Ethereum (ETH) Ne Olur? Ethereum Geleceği İçin Kritik Gelişmeler!
Ethereum (ETH) Ne Olur? Ethereum Geleceği İçin Kritik Gelişmeler!
NFT’ler Geri Mi Dönüyor? Ethereum Destekçileri Sonunda Güneşi Görecek Mi?
NFT’ler Geri Mi Dönüyor? Ethereum Destekçileri Sonunda Güneşi Görecek Mi?
Bu Hafta Beklenen Olacak Mı? Bitcoin, Ethereum ve XRP Coin Yorum!
Bu Hafta Beklenen Olacak Mı? Bitcoin, Ethereum ve XRP Coin Yorum!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023