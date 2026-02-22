Elliptic Raporu: Rusya Bağlantılı Kripto Platformları Batı Yaptırımlarını Aşıyor

Blockchain analiz firması Elliptic’in yeni yayımlanan raporu, Rusya ile bağlantılı beş kripto para borsasının Batı’nın finansal yaptırımlarını aşmaya imkân sağlayan yollar sunduğunu ortaya koydu. Raporda bu platformların büyük hacimli işlemleri geleneksel finans sisteminin denetimi dışında gerçekleştirdiği belirtildi.

Beş Platform Yaptırımları Delmekle Suçlanıyor

Elliptic’in incelediği borsalar arasında yalnızca eşler arası kripto platformu Bitpapa, ABD’nin yaptırım listesinde yer alıyor. Mart 2024’te ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Bitpapa’yı yaptırımları delmeye aracılık ettiği gerekçesiyle resmen kara listeye aldı. Bitpapa’dan çıkan işlemlerin yaklaşık yüzde 10’unun yaptırım uygulanan taraflarla bağlantılı olduğu tespit edildi. Ayrıca platformun, takipten kaçınmak için cüzdan adreslerini sık sık değiştirdiği ifade edildi.

ABCeX, Exmo ve Diğer Şirketlere Dair Bulgular

Yaptırım listesinde yer almayan Moskova merkezli ABCeX, yapılan hesaplamalara göre en az 11 milyar dolar değerinde kripto işlemi gerçekleştirdi. Bu borsanın büyük miktarda transferi, daha önce ABD tarafından kapatılan Garantex ile Aifory Pro’ya yönlendirdiği belirlendi. Garantex’in de geçmişte aynı binada faaliyet gösterdiği biliniyor.

Kripto borsası Exmo, 2022 yılında Ukrayna’daki savaş sonrası Rusya’daki operasyonlarını sattığını duyursa da, Elliptic’in analizine göre platformun Exmo.me ile operasyonel bağı sürüyor ve iki sistemin saklama altyapısı ile sıcak cüzdanlar paylaşılıyor. Verilere göre Exmo ve yaptırım uygulanan borsalar arasında toplamda 19,5 milyon dolarlık transfer gerçekleşti. Şirketin işlemlerinin Garantex, Grinex ve Chatex gibi yaptırıma tabi platformlara yöneldiği tespit edildi.

Raporda öne çıkan bir diğer platform ise Gürcistan’da kayıtlı, ancak Moskova’da ofisi bulunan Rapira oldu. Şirketin doğrudan Grinex’e toplamda 72 milyon doların üzerinde işlem aktardığı, ayrıca 2025 yılı sonunda Rusya’daki merkezine yetkililer tarafından baskın düzenlendiği aktarıldı.

Son olarak, Aifory Pro isimli şirketin, Moskova, Dubai ve Türkiye’de nakit-kripto işlemler sunduğu ve kullanıcılarına USDT ile fonlanan sanal ödeme kartları sağladığı belirtildi. Bu yöntemle Batılı şirketler tarafından kısıtlanan hizmetlere erişim sağlandığı iddia edildi. Elliptic ayrıca, bu platformdan İran merkezli Abantether borsasına yaklaşık 2 milyon dolarlık bir transferi izlediğini açıkladı.

Yaptırım Baskısı ve Piyasalardaki Değişim

Elliptic, ağda uygulanan kısıtlamaların faaliyeti tamamen durdurmak yerine farklı platformlara kaydırdığını belirtti. 2025 yılında yaptırımlarla hedeflenen Garantex’in kapanmasının ardından, işlem hacminin diğer borsalara yöneldiği gözlemlendi. Diğer analiz firmalarının verilerine göre de, 2025’te yasa dışı kripto adreslerine 150 milyar doların üzerinde para aktarıldı.

Ayrıca, Rusya’nın endüstriyel kripto madencilik sektöründe faaliyet gösteren BitRiver ve Intelion’un, 2024 yılında toplam 200 milyon dolarlık gelir elde ederek ülkenin yasal pazarının yarısından fazlasını kontrol ettiği belirtildi. Bu veriler, yaptırım ortamında kripto faaliyetlerinin devam ettiğine işaret ediyor.

Elliptic analistleri, uygulanan yaptırımların işlem hacmini azaltmak yerine farklı kanallara yönlendirebildiğine dikkat çekti.