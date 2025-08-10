Ekonomist Peter Schiff, Ethereum ve Bitcoin Arasında Tercihini Yaptı

Ekonomist ve altın savunucusu Peter Schiff, Bitcoin (BTC) $120,786.28 ve Ethereum (ETH) $4,212.94 fiyat hareketlerine dair açıklamalarda bulundu. Son günlerde ETH fiyatlarında yaşanan hızlı artışa rağmen, Schiff BTC’yi tercih ettiğini tekrarladı. Schiff’in bu yaklaşımını, BTC’nin piyasa hakimiyetinin azaldığı bir dönemde dile getirmesi dikkat çekti.

Peter ve Kripto Para Tahminleri

Peter Schiff’in bu yorumları, ETH’nin fiyatında yaşanan önemli yükselişle aynı günlere denk geldi. Özellikle ETH’nin son dönemdeki toparlanmasına karşın, Schiff’in BTC konusundaki ısrarcı tavrı piyasada çeşitli tartışmalara yol açtı. Bu tercihin altında yatan gerekçeler kamuoyunda ilgiyle karşılandı.

Schiff, geçmişte yaptığı açıklamalarda genel olarak BTC’yi, piyasadaki diğer kripto varlıklara göre daha güvenli ve öngörülebilir bulduğunu ifade etmişti. ETH’nin performansı artarken, Schiff’in BTC’ye olan desteğini sürdürmesi analistler tarafından yakından takip edildi.

Borsalardaki son verilere göre, Bitcoin’in toplam piyasa hakimiyeti bir süredir azalmış durumda. ETH’nin son sıçramaları bu dengeyi etkilerken, pek çok yatırımcı farklı kripto para birimlerine yönelmeye başladı. Schiff ise BTC’nin uzun vadede daha istikrarlı bir varlık olduğu görüşünü savundu.

“Ether, Bitcoin’e geçmenizi tavsiye ettiğimden beri biraz yükseldi, ama yine de bu takasın işe yarayacağını düşünüyorum. Aslında, Ether geçen hafta sonlarında yükselene kadar başlangıçta iyi gidiyordu. İkisini de almaya niyetim yok, ama kafama silah dayarsanız Bitcoin’i seçerdim.”

Bitcoin ve Altın

Ethereum fiyatındaki artış BTC’den hızlı olduğunda altcoin boğası başlar ve bugünlerde herkes bunu görmeyi umuyor. Ancak Peter kripto paralara yıllar boyu mesafeli davranan bir isim ve onun favori yatırım aracı altın. Hatta saatler önce Saylor’un inkar edilemez başarısını gündemine alıp şunları söyledi;

“Evet, Saylor Bitcoin satın aldığında her seferinde altın da satın alsaydı, Strategy bugün çok daha güçlü bir konumda olurdu.”

Yine de bu tarz aşırı negatif yaklaşıma sahip ekonomistlerin bile beğenisini çekmeyi başaran Bitcoin yıllar içinde önemli yol almış demektir.

Sonuç olarak Peter, Bitcoin ve Ethereum arasındaki rekabetin tarafı oldu ve BTC’den yana konum aldığını söylüyor. Schiff’in tercihleri kripto para yatırımcıları için bağlayıcı olmasa da altın fanatiği bir ekonomistin Bitcoin hakkında umut vadeden açıklamaları oldukça güzel.