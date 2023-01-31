Popüler DeFi altcoin neden yükseliyor? Yatırımcıların hangi konuda dYdX için dikkatli olması gerekiyor?

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FTX çöküşünün ardından DeFi platformları daha fazla ilgi görmeye başladı. Ancak son rapor daha iyimser. dYdX en büyük merkezi olmayan kripto para borsalarından biri ve geçtiğimiz yılki performansını gösteren rapor açıklandı. Ardından altcoinin fiyatı %10’un üzerinde arttı. Peki dikkat çeken detaylar neler?

dYdX Neden Yükseliyor?

dYdX Foundation raporuna göre, en büyük kripto türevleri borsası olan dYdX, 2022 yılında 466,3 milyar dolar kümülatif işlem hacmi kaydetti ve 137,8 milyon dolar gelir elde etti. Resmi verilere göre, platformun kümülatif hacmi 2021’deki 322 milyar dolara kıyasla %140 oranında arttı. FTX’in de çöküşüyle desteklediği DeFi ilgisinden dYdX ciddi anlamda pay almış görünüyor. Raporun ardından altcoinin fiyatı %10’un üzerinde artışla 2,96 dolara ulaştı ve ralli devam ediyor.

Platformda kilitli tokenların toplam değeri 2022’de düşmesine rağmen dYdX’teki işlem hacimleri artış eğilimi gösterdi. Bu durum, dYdX kullanıcılarının aktif kaldığını ve platformu kullanmaya devam ettiğini göstermektedir. Bir sonraki boğa piyasasında FTX gibi kötü niyetli aktörlerden endişe eden yatırımcıların DeFi platformlarına yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Bu senaryoda popüler DeFi platformları daha fazla kullanıcı ve kazanç raporlayabilir.

dYdX Geleceği

Güçlü performansına rağmen dYdX enflasyonu spekülatörler arasında bir endişe kaynağı olarak ortaya çıkmıştı. Bu durum, ekibin Şubat 2023’te yatırımcılara ve çalışanlara 280 milyon dolardan fazla değere sahip 150 milyon token dağıtma planından kaynaklanıyordu. Dolaşım arzını iki katına çıkarak token kilit açılışının önemli bir kısmı Aralık ayına ertelendi. Token fiyatı, ayın başında 1,10 dolar iken bu ay 2,96 doları aştı. Toplamda 1 milyarlık maksimum arzı bulunan dYdX Token bunun %16’sını dolaşıma soktı ve önümüzdeki aylarda/yıllarda kademeli olarak arzını 1 milyara çıkaracak. Aralık ayında açılacak kilitle birlikte arzın 269 milyon seviyesinden 425 milyona sıçraması bekleniyor. 2024 yılı sonunda ise dolaşım arzı 766 milyonu geçecek.

dYdX şu anda Ethereum Layer 2 ağı StarkEx üzerinde faaliyetine devam ediyor. Ancak yakında Cosmos ekosistemi içinde kendi ağına taşınacak ve uzun süredir bunun çalışmaları devam ediyor.