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Dünyaca Ünlü CEO Açıkladı: Bitcoin’de Ayı Piyasası Bu Tarihte Bitecek!

Bitcoin (BTC) uzun bir ayı döngüsünden geçerken, uzmanlar kripto kışının ne zaman sona ereceğine dair teorilerini paylaşmaya devam ediyor. 
12:00
7 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) uzun bir ayı döngüsünden geçerken, uzmanlar kripto kışının ne zaman sona ereceğine dair teorilerini paylaşmaya devam ediyor.

Balon Teorisi!

Celsius, 3AC ve Terraform Labs gibi şirketlerin iflas bayrağını dikmesi, 2022’de büyük felaketin ilk kıvılcımları oldu. Merge gibi önemli bir güncellemeyi hayata geçirmesine rağmen, Ethereum (ETH) bile % 67 düşerken, 2022 kripto para piyasası için uğursuz bir yıl oldu.  İspanya merkezli yatırım şirketi Análisis Genómico’nun CEO’su Anastasios Papakonstantinou, Kitco News ile yaptığı röportajda mevcut kripto kışında muhtemelen dip seviyeye yakın olduğumuzu söyledi. Uzmana göre, geçmiş dönemlerde balonlar şişti ve patladı. Daha sonra sönen balonlar tekrar şişti.

Bu sürecin ortasındayız. Bu yüzden belki bir yıl kadar daha kaos ve volatilite yaşayacağız. Papakonstantinou, kripto piyasasının geçirdiği sarsıntının normal bir süreç olduğunu ve her dönemde ders alınması gereken krizlerin yaşandığını belirtti. Uzman ayrıca bu süreçte ortaya çıkan teknolojilerin faydalı olacağı konusunda iyimser görünüyor. Yöneticiye göre, bir önceki kripto kışında ve 2017’de aynı süreç yaşandı. Ayı piyasası temek özellikler sergilese de, farklı dış etkenler ve krizlerin boyutu nedeniyle süreler farklılık gösterebiliyor

Endişe Devam Ediyor: Yeni Siyah Kuğu Vakası!

Fed’in para politikasına ve FTX krizindeki bilinmeyenlere işaret eden bazı uzmanlara göre, boğa piyasası için henüz erken. Ekonomitlere göre, BTC’nin eski parlak günlerine yeniden dönebilmesi için FTX krizinin sona ermesi ve makroekonomik şartların normale dönmesi gerekiyor.  Bu süreçte en önemli unsurlardan biri de kurumsal yatırımın tekrar piyasaya girmesi.  Bazı uzmanlar, önümüzdeki dönemde Bitcoin (BTC) ve altcoin fiyatlarını yeniden dip seviyelere çekecek yeni ‘Siyah Kuğu’ Vakalarının ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor.

Bunun nedeni ise FTX krizinde domino etkisinin devam etme olasılığı.  Beklenmeyen, ihtimal verilmeyen bir durumun ortaya çıkması ile oluşan kriz durumuna “Siyah Kuğu Etkisi” denir.  Öreğin Kovid-19 pandemisi bu duruma örnek verilebilir. FTX‘in ani çöküşü ve Sam Bankman-Fried’in endişe yaratan açıklamalarının ardından, kripto para sektörü derin bir krize girdi. Şu anda piyasadaki en büyük endişelerden bir tanesi yeni iflasların gelmesi.

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