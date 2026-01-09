Donald Trump’tan Şok Açıklama: Bankman-Fried İçin Af Defteri Kapandı

ABD Başkanı Donald Trump, verdiği kapsamlı bir mülakatta, hapiste bulunan FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried için herhangi bir af planı olmadığını açıkladı. The New York Times’a konuşan Trump, iki saat süren görüşmede dış politikadan kripto paralara, tartışmalı isimlere kadar uzanan geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulundu. Bankman-Fried’in son dönemde kamuoyuna yansıyan af arayışlarının gündeme geldiği röportajda, Trump’ın yaklaşımı net ve mesafeli oldu. Açıklamalar, kripto piyasası ile siyaset arasındaki gerilimin yeni bir boyut kazandığını gösterdi.

Trump’tan Bankman-Fried İçin Net Mesaj

Trump, The New York Times’a verdiği röportajda, Bankman-Fried’i kapsayabilecek olası bir başkanlık affının gündeminde bulunmadığını söyledi. Mülakatta Trump’a, Venezuela’nın devrik lideri Nicolás Maduro’dan eski New Jersey Senatörü Robert Menendez’e, müzik dünyasının tanınmış ismi Sean “Diddy” Combs’a kadar farklı profillerdeki isimler soruldu; Bankman-Fried de bu listede yer aldı. Trump, af yetkisini geçmişte kullandığını hatırlatsa da, eski FTX yöneticisi için kapıyı kapalı tuttu.

Bankman-Fried, 2023 yılında, Joe Biden yönetimi döneminde görülen davada çok sayıda dolandırıcılık ve komplo suçundan hüküm giymişti. Müşteri fonlarından milyarlarca doları zimmetine geçirmekle suçlanan eski CEO, iflas eden FTX borsasının çöküşünün ardından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Halen mahkûmiyet kararına karşı temyiz sürecini sürdürüyor.

Son bir yılda Bankman-Fried’in X hesabı üzerinden daha görünür bir iletişim stratejisi izlediği dikkat çekti. Hesaptaki paylaşımların, ifadelerin kendisine ait olduğu ancak bir arkadaşı tarafından yayımlandığı belirtiliyor. Aralık ayında Trump’ın eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernández için verdiği affı öven Bankman-Fried, benzer bir yaklaşımı hak edenler arasında Hernández’i göstermişti.

Kripto Siyaseti, Bağışlar ve Çelişkiler

Trump’ın Bankman-Fried’e mesafeli duruşunda siyasi geçmişin de etkili olduğu yorumları yapılıyor. Bankman-Fried, 2020 seçimleri sürecinde Biden kampanyasının en büyük bağışçılarından biri olmuş, Trump’a karşı yürütülen kampanyaya 5,2 milyon dolar aktarmıştı. Bu detay, af ihtimalinin neden zayıf görüldüğüne dair önemli bir arka plan sunuyor.

Trump ise başkanlığı döneminde kripto ekosistemiyle bağlantılı bazı dikkat çekici af kararlarına imza attı. Eski Binance CEO’su Changpeng Zhao ile Silk Road’un kurucusu Ross Ulbricht bu kapsamda affedilen isimler arasında yer aldı. Bu tablo, Bankman-Fried’in dışarıda bırakılmasını daha da görünür kıldı.

Röportajda Trump, kripto paralara verdiği desteği de savundu. Ailesinin sektördeki faaliyetleri, ABD Kongresi’nde dijital varlıkları düzenlemeye yönelik yasa çalışmalarında sıkça eleştiri konusu oluyor. Trump ve üç oğlunun kurucu ortakları arasında yer aldığı World Liberty Financial adlı DeFi ve stabilcoin projesi ile ailenin %20 paya sahip olduğu madencilik şirketi American Bitcoin, bu tartışmaların merkezinde bulunuyor. Trump, kripto yanlısı tutumunun seçimlerde kendisine önemli oy kazandırdığını vurgulayarak, sektöre olan ilgisinin politik bir tercihin ötesine geçtiğini dile getirdi.