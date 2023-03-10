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Dogetti, Shiba Inu, Floki Inu: Köpeklerin Savaşı

10:03
10 Mart 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 3 Dakika
Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Dogecoin’in beklenmedik yükselişi ve popülaritesinden bu yana, meme coinler kripto dünyasında yüksek ses getirdi. Orijinal Shiba coin bir şaka olarak yaratılmış olsa da, başarısını tekrarlamayı bekleyen uzun bir meme coin listesine ilham verdi. Ekibin iddialarına göre Dogetti de göz önünde bulundurulması gereken bir köpek coin olabilir. DETI’nin ilk ön satışının şimdiden ivme kazanmaya başladığı ve bu mafya köpeğinin DOGE ve SHIBA gibi diğer efsanevi köpek coinlerinin yanında tahta oturup oturmayacağını zamanın göstereceği iddia ediliyor.

Kripto piyasası inanılmaz derecede değişken olduğundan, bir kripto paraya yatırım yapmak her zaman bir risk olabilir. Bununla birlikte Dogetti ekibinin iddiasına göre, satış öncesi aşamasındaki bir coin, olabileceği en düşük fiyatta olduğu ve dolayısıyla daha düşük bir yatırım riskine sahip olduğu için incelemeye değer olabilir.

Shiba Dönemi

‘Dogecoin katili’ olarak adlandırılan Shiba Inu (SHIB), DOGE’a rakip olarak piyasaya çıktı. Shiba Inu kripto dünyasında büyük ses getirdi ve hatta SHIBArmy olarak bilinen sadık bir hayran kitlesine sahip oldu. Geçtiğimiz hafta %6,01’lik bir kayıp yaşamasına rağmen, geliştirici Shytoshi Kusama’nın Shiba Inu’nun Katman 2 ekosistemi olan Shibarium’un lansmanını duyurmasının ardından SHIB’nin anka kuşu gibi yeniden yükselmesi bekleniyor gibi görünüyor.

Floki Inu

Adını Elon Musk’ın Shiba Inu yavrusundan alan Floki Inu, Dogecoin’e rakip olarak da tanımlanıyor. Başlangıçta bir meme coin olarak başlayan FLOKI, NFT’ler ve Metaverse ile tamamlanan gelişmiş bir Web3 projesine dönüştü. Real Madrid Futbol Kulübü ve Venüs protokolü ile ortaklıkları bulunan Floki Inu’nun yakında yükselebileceği iddia ediliyor. Hayır işlerine olan bağlılığının da bu duruma çok yardımcı olduğu iddia ediliyor. FLOKI her kıtada bir okul ve Floki Üniversitesi adında bir kripto eğitim platformu kurmayı hedefliyor.

Dogetti Nedir?

Meme token’lar arasındaki yarışa katılan en son meme coin’in gangster temalı Dogetti olduğu ifade ediliyor. Ekibin iddialarına göre DETI, ‘Dogetti ailesi’ adı verilen birbirine sıkı sıkıya bağlı bir topluluk oluşturarak ilk satış öncesi hedefine ulaşma yolunda ilerliyor. Don şimdiye kadar 6 milyondan fazla token sattı ve 400 bin doların üzerinde para topladı. Ekip, “Proje neden iyi gidiyor?” sorusunu da yanıtlıyor. İddialara göre öncelikle, temel aldığı sadık köpek gibi Dogetti de kullanıcı ailesine sıkı sıkıya bağlı. DogettiSwap adında bir token değişim programı, kullanıcıların DogettiDAO adında proje kararlarını oylayabilecekleri bir forum ve DogettiNFTs adında bir NFT pazarı var.

Dogetti yeni alıcılara bir promosyon kodu sunuyor: DETI’yi ilk kez satın alırken WISEGUY25 kodunu kullanırsanız, ekstra %25 DETI elde edebilirsiniz. Bu kodun zamanının sınırlı olduğu da yapılan açıklamalar arasında yer alıyor.

ekibin açıklamalarına göre memler kripto topluluğuna çok ihtiyaç duyulan eğlenceyi getirdi. Bazıları meme coinlerin faydasından şüphe duyarken, Elon Musk gibi bazıları da onları benimsedi. Memlerin genç nesilleri yatırım yapmaya teşvik etmeye yardımcı olduğu düşünülüyor; Musk Twitter’da bundan her bahsettiğinde Dogecoin’in fiyatı yükseliyor. Şu an itibariyle, sadece bekleyip meme coin’lerin gelecekte gerçek bir faydası olup olmadığını görebiliriz.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

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