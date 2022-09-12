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Bitcoin en güçlü yatırım olarak gösterilse de portföyünüzü çeşitlendirmek ve daha az miktarla yatırım yapmak istiyorsanız altcoinlere göz atmak iyi bir fikir olabilir. Tamadoge ekibi, bu noktada ilgi çekici karlar getirebilen meme coin’lere dikkat çekmek istiyor. Ekibe göre, özellikle Dogecoin ve Tamadoge yatırım yapılacak en iyi kripto paralar listesinde yer alıyor. 2021’de Dogecoin bir anda popülerleşerek değerini katladı ve önceden yatırım yapanlar için harika bir sene oldu.

Daha sonrasında yükselişini koruyamasa da büyük bir Dogecoin topluluğu oluştu. Tamadoge da Dogecoin topluluk desteğini arkasına alan ve bunun yanında birçok farklı yeniliği barındıran bir proje olarak tanımlanıyor.

Tamadoge’a yatırım yapmanın neden iyi bir fikir olduğunu anlamak için Dogecoin yorumunun son derece önemli olduğu ifade ediliyor. Bu yüzden ekip, Dogecoin yorumu ve detayları, Tamadoge hakkında bilgileri ve Dogecoin-Tamadoge farklarını ele alan bir yazı hazırladı.

Dogecoin Nedir?

Kripto para dünyasının sert ve spekülasyonlu döneminde Dogecoin bir şaka coin nitelğinde oluşturulmuş bir meme coin. 2013 yılında Jackson Palmer ve Billy Markus tarafından üretilen bu popüler meme coin kripto dünyasına yeni bir pencere açtı.

DOGE, geleneksel bankacılığın zorunluluğu olan ücretlerden muaf olunan bir ödeme sistemi kurularak üretildi ve Litecoin tabanlı. Ayrıca logosunda popüler bir meme olan coin Shiba Inu köpeği var.

Dogecoin, topluluğunu oluşturarak güçlendi ve üretildiği tarihten 28 Ocak 2021’e kadar 5,4 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Yine aynı yıl Elon Musk gibi kişilerin etkisi ve ardından Dogecoin satın alma işlemi yapanların sayısının artmasıyla birlikte 7 Mayıs’ta 98 milyar doları geçti. Piyasada büyük bir şok etkisi yaratan Dogecoin aynı zamanda diğer meme coin’lerin üretilmesine de öncülük etti.

Ayrıca Dogecoin topluluğu Shiba Inu coini başarısının da baş kahramanı olduğu için son derece güçlü olduğunu kanıtlamış oldu. Sonuç olarak Dogecoin arkasında güçlü bir topluluğu olan ve yüksek trendleri yakalamış bir meme coin.

Tamadoge Nedir?

Tamadoge, Dogecoin gibi bir meme coin. Üstelik açıklamalara göre, yeni çıkan coinlerden biri olan Tamadoge arkasına Dogecoin desteğini alıyor. Şuan henüz ön satış aşamasında olan Tamadoge’un oldukça heyecan verici olduğu ifade ediliyor.

Dogecoin yükselişinde internet topluluğundan büyük bir destek görmüştü. Tamadoge ile en basit haliyle benzelerse de Dogecoinin yükselişini koruyamamasının en büyük nedeni olan teknolojisindeki kısıtlılık sorununu Tamadoge’un çözmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

Tamadoge’un en heyecanlı tarafının ise sunduğu P2E (Oyna-Kazan) mekanizmaya sahip oyunu olduğu belirtiliyor. Bu oyun NFT tabanlı ve Metaverse entegrasyonuna sahip. Oyun içi satın alımlarınızda TAMA coinini kullanırsınız ve oyunda kazandıkça ödüller alırsınız. Oyun size yavru bir köpek verir ve siz de önce onu büyütmekten, yetiştirmekten, eğitmekten ve daha sonra savaştırmaktan sorumlusunuz. Savaştırdığınız NFT tabanlı köpeğiniz kazandıkça sizde kazanırsınız.

Sonuç olarak Tamadoge’un diğer meme coin’lerden daha farklı yenilikler sunduğu ve böylece 2022’inin gözdesi olmaya aday olduğu iddia ediliyor. Hatta henüz ön satışta olmasına rağmen Tamadoge topluluğu 50.000’e varan üyeye sahip. Ön satış coinlerini satın almak riskli gelse de Tamadoge birçok özelliği sayesinde oldukça umut vaat eden bir proje olarak tanımlanıyor.

DOGE ve TAMA Arasındaki Farklar

Her ikisi de meme coin olsa da DOGE ve TAMA’yı birbirinden ayıran birçok farklılıktan bahsediliyor. Özellikle sunduğu çözüm ve yol haritasının Dogecoin’den daha fazla olduğu dile getiriliyor.

Açıklamalara göre Tamadoge DOGE’a benzer bir meme coin gibi dursa da içinde oldukça farklı yetenekleri barındırıyor. NFT tabanlı olması ve Metaverse entegrasyonu sayesinde Tamadoge’da evcil hayvanınızla ilgilenirken eğlenirken kazanabileceksiniz.

Sonuç olarak Tamadoge, Dogecoin’e kıyasla daha fazla teknoloji ve yeniliğe sahip bir token olarak tanımlanıyor. Yol haritası da Dogecoin avantajlarını kullanıp, düşüşüne neden olan eksiklikleri kapatmaya dayalı.

Dogecoin vs Tamadoge: Hangisini Satın Almalıyım?

Her iki coin de yatırımcıların önümlü ölçüde dikkatini çeken ve farklı yönleriyle heyecanlandıran meme tokenleri. Bu yüzden hangisine yatırım yapmanın daha iyi olacağı merak konusu olabilir.

DOGE 2013 yılında üretildi ve Tamadoge’a göre oldukça eski. Yine de eski olmasına rağmen kaybolmamış olması onu yatırımcıların gözünde umut vadeden coinlerden biri yapıyor. Bu yüzden DOGE oldukça eski olmasının verdiği popülerliği avantaj olarak kullanabilir.

Tamadoge ise henüz beta satışını gerçekleştiren bir meme coin’dir. Ancak yola çıkış amacında sadece bir meme coin olmanın ötesinde birçok yeniliği de içinde barındırıyor.

Hatta bu yenilikler NFT ve Metaverse kavramlarıyla da oldukça ilgili olduğu için birçok kişi proje konusunda çok heyecanlı. Üstelik DOGE gibi kısıtlı fırsat yerine geniş fırsat seçenekleriyle daha güvenilir ve aynı zamanda eğlenceli bir token olarak nitelendiriliyor.

Ekibe göre DOGE daha geleneksel ve daha az riskli bir yatırımdır. Risk almaktan kaçınan fakat meme coin portföyünü geliştirmek isteyen kişiler için iyi bir tercih. Tamadoge ise henüz beta sürümünde olan, Metaverse ve NFT tabanlı bir oyna-kazan oyunu sunarak meme coin kazanma işini başka bir seviyeye taşıyor. Ekibe göre platform ilerleyen günlerde kişiler arasında oldukça popüler hale gelebilir. Üstelik şimdiden Tamadoge topluluğu hızla büyümeye başladı. Bu yüzdenekip, daha riskli görülse bile, Tamadoge’a yatırım yapmanın oldukça karlı olduğunu düşünüyor.

Neden Tamadoge Satın Almalısınız?

Ekibe göre, Tamadoge birbirinden eşsiz özellikleri sayesinde yatırımcılara büyük bir fırsatlar sunuyor. Hem Meme Coin’lerine ilgi duyuyorsanız hem de daha işlevsel bir coine yatırım yapmak istiyorsanız doğru seçimin Tamadoge olabileceği ifade ediliyor.

P2E (Oyna-Kazan) Yapısı

Tamadoge’un en önemli özelliğinin oyna-kazan mekaniğine sahip NFT tabanlı oyun olduğu ifade ediliyor. Bu oyun kısaca evcil hayvanlarınızı savaştırarak puanlar topladığınız ve daha sonra bu puanlar sayesinde TAMA ile ödüllendirildiğiniz bir sisteme sahiptir.

Ayrıca evcil hayvanınız NFT tabanlıdır ve oyunun başında yavru olarak gelir. Bu yüzden ilk önce onu büyütüp eğitmeniz gerekir. Ayrıca evcil hayvanınıza aldığınız mamalar gibi oyun içi satın alımların hepsi TAMA ile yapılır. Böylece kendi kendini işletebilen bir ekosistem yaratır.

Dogecoin Desteğinin Bulunması

Dogecoin topluluğu piyasanın en güçlü topluluklarından biridir. 2021’de Shiba Inu’nun yükselişi de Dogecoin topluluğun gücü sayesinde olmuştur. Aynı şekilde Tamadoge da Dogecoin topluluğunun gücünü arkasına alıyor ve bu sayede popülerliğini artırmayı hedefliyor.

Sonuç olarak Dogecoin popülerliğini Elon Musk’ın desteği sayesinde hızla arttırmıştı. Bu yüzden eğer Tamadoge için de böyle bir durum gerçekleşirse fiyatının çok fazla artmasının beklenebileceği ifade ediliyor.

Metaverse Entegrasyonu

Çoğu Metaverse platformu sektöre ilgi duyanlar sayesinde oldukça fayda sağladı. Bu yüzden Tamadoge ekibi de Tamaverse isimli bir Metaverse yaratmayı planlıyor. Kendi Metaverse platformu sayesinde çok daha büyük kitlelerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Yol Haritası

Tamadoge fiyatının uzun vadedeki görünümü daha çok yol haritası ile ilgilidir. Tamadoge’un iyi bir yol haritası olduğu ifade ediliyor.

CEX listelemeleri, P2E oyun mekaniği, Metaverse entegrasyonu ve AR uygulaması gibi birçok yenilik sunuyor ve tüm bu özellikleri TAMA’yı ‘mizahi’ coinden daha fazlası yapıyor.

NFT Yapılandırması

NFT entegrasyonu Tamadoge’un en ilgi çekici özelliklerinden biridir. Oyundaki evcil hayvanını ve oyun içi öğelerin hepsi NFT olarak yapılandırılmıştır. Yani Tamadoge, kendisine yatırım yaparken aynı zamanda NFT yatırımı da yapabilmeniz için alan sunuyor. Ayrıca NFT’lerinizi TAMA ile takas edebiliyorsunuz.

Tamadoge Tokenini Nasıl Satın Alabilirsiniz?

Tamadoge almak için yapmanız gerekenler:

Adım – Kripto Cüzdanı Oluşturma

Tamadoge coinlerinizi saklayabilmek için öncelikle bir kripto cüzdanına ihtiyacınız olacak. Ayrıca çoğu kripto cüzdanı ücretsiz ve kolay. Ekibin önerisi MetaMask cüzdanını tercih etmeniz yönünde çünkü MetaMask çok zincir desteği sağlar. Metamask web sitesine giderek bir kripto cüzdana sahip olabilirsiniz.

Adım – ETH veya USDT Satın Alma

TAMA tokenlerini satın almak için USDT veya ETH’ye ihtiyacınız olacak. Bu yüzden kripto cüzdanınızı oluşturduktan hemen sonra Crypto com üzerinden ETH veya USDT satın alabilirsiniz. Daha sonra kurduğunuz cüzdana bu varlıkları aktarabilirsiniz.

Adım – Cüzdanı Ön Satış Platformuna Bağlayın

Diğer adımları eksiksiz tamamladıysanız cüzdanınızı ön satış platformuna bağlayarak devam etmelisiniz. Tamadoge’un web sitesine giriş yapın ve daha sonra ‘Satın Al’ butonunu tıklayın.Daha sonra “Cüzdanını Bağla” seçeneğine tıklayın ve talimatları izleyin.

Adım – TAMA Satın Alın

Satın almayı düşündüğünüz miktarı girin. Daha sonra USDT veya ETH para birimlerinden hangisini seçtiyseniz ‘ETH/USDT Dönüştür’ butonunu seçin. Ardından işleminizi onaylayın.

Adım – Tokenlerinizi Talep Edin

Son olarak TAMA tokenlerinizi talep etmeniz gerekir. Ön satış tamamlandıktan sonra Tamadoge web sitesine giderek tokenlerinizi talep edebilirsiniz. Böylece satın aldığınız TAMA tokenler MetaMask cüzdanınıza aktarılacaktır.

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