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İddialara göre köpek tokenları bir sona yaklaşıyor olabilir ve DigiToads formundaki Toads önümüzdeki günlerde piyasada daha büyük ilgi çekebilir. Başarılı olduğu iddia edilen presale’in ardından DigiToads, kripto alanındaki umut verici memecoin’lerden biri olabilir.

DigiToads Presale ve Lansmanı

Ekibin açıklamalarına göre DigiToads piyasaya sürülmeye çok yakın ve şimdiye kadar 6 milyon dolardan fazla para topladı. Kripto dünyasında ilgi çektiği iddia edilen meme coin DigiToads, ekibin iddialı açıklamasına göre daha fazla yükselişe hazırlanıyor olabilir.

DigiToads’un ekosistemi, oyuncuların ekosisteminde DigiToads ile savaşacakları ve ödüller kazanacakları oyna-kazan oyunu etrafında dönecek. Ödüller, hizmet tokanını tutmanın getireceği artan değere ek olarak pasif bir gelir kaynağı olarak hizmet edecek. DigiToads’un lansmanına yaklaşık bir ay kala, oyuncular 21 Ağustos’a kadar P2E oyununu, token lansmanını ve NFT staking’i deneyimleyecek.

Ayrıca, bir NFT platformu olarak, erken yatırımcılar 3.500 NFT’den oluşan sınırlı NFT koleksiyonuna erişebilecekler. İddialara göre DigiToads’un NFT’leri, kripto ortamında bir oyun değiştirici olmayı vaat ediyor ve erken yatırımı akıllıca bir karar haline getiriyor. Buna ek olarak, NFT stake etme özelliği, yatırımcıların dijital varlıklarını platformda stake ettikçe pasif olarak kazanmalarına olanak tanıyacak.

DigiToads ön satışı şu anda 9. aşamada ve mevcut fiyat token başına 0,047 $ olarak belirlendi, ancak ekibin açıklamasına göre 10. aşamada 0,05 $’a yükselecek ve erken yatırımcılar bu aşamaya kadar %400’lük bir artıştan yararlanacak. Son olarak, 0,055 dolarlık lansman fiyatıyla, erken yatırımcıların %450’lik büyük bir artış da görebileceği ifade ediliyor.

Ekibin iddiasına göre lansmanından önce ve daha sonra elde edilecek getirilerle DigiToads, birçok yatırımcı için fırsat haline gelmiş olabilir.

Ön satışa katılmak için bu linki kullanabilirsiniz.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin, önde gelen meme coin olmasına rağmen, şu anda gelişmekte olan tokenlere kıyasla daha az volatiliteye sahip. İddialara göre Dogecoin’in lider meme token haline gelmesini sağlayan yükselişin tekrarlanması beklenmiyor.

Dogecoin yılın büyük bir bölümünde zayıf bir yükseliş ivmesiyle yatay seyrederken, DigiToads gibi gelişmekte olan tokenlar ön satışlarda ilgi görmüş olabilir. Bu durum iddialara göre Dogecoin sahipleri arasında endişelere yol açtı çünkü kripto sahnesi bir popülerlik oyunu olabilir. İddialara göre popülaritenin Dogecoin’den uzaklaşmasıyla birlikte, yatırımcılar daha yüksek getirili yatırımları tercih edebilir.

Shiba Inu’nun (SHIB)

Shiba Inu, tıpkı Dogecoin gibi, ilk fiyatından sonra yükseldikten ve %460.000’in üzerinde yatırım getirisi kaydettikten sonra düşüşe geçti. İddialara göre böylesine bir büyümenin tekrarlanması zor olduğundan, Shiba Inu, daha önemli kazançlar için DigiToads gibi gelişmekte olan tokenlere yatırım yapmayı tercih eden yeni yatırımcılar için daha az çekici hale gelmiş olabilir.

Bu, Shiba Inu’nun önemli bir büyüme potansiyeline sahip olmadığı ya da değerli bir token olmadığı anlamına gelmiyor; sadece iddialara göre çok büyük yükselişler yaşanmayabilir. Shiba Inu yılın büyük bir bölümünde düşüş trendinde olsa da önümüzdeki aylarda yükselişe geçebilir.

Sonuç

DigiToads, ekibin iddialı açıklamasına göre büyümesinin ardından en iyi meme paralarından biri olarak konumunu sağlamlaştırdı ve Dogecoin ve Shiba Inu sahiplerini endişelendirerek lansmandan sonra hızla yükselmeye hazırlanıyor olabilir.

Presale – NFT – OpenSea – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.