Dogecoin Son Düşüşten Sonra Yatay Harekette: DOGE Ne Zaman Yükselecek?

Dogecoin $0.164512, piyasalardaki genel belirsizlik ortamında, cumartesi günü yaşanan ani değer kaybının ardından 16.1 sent seviyesinden toparlanarak günü 16.3 sent civarında kapattı. Gün içinde yüzde 5’e varan bir düşüşle dalgalanan DOGE, özellikle son dönemde genişleyen makroekonomik belirsizlikler ve yatırımcı duyarlılığındaki değişimler nedeniyle öne çıktı.

Piyasa Koşulları ve Dogecoin’in Pozisyonu

Küresel finans piyasaları son zamanlarda ticari anlaşmazlıklar, süregelen ekonomik politika belirsizlikleri ve yeni açıklanan tarifeler gibi faktörlerin baskısı altında kalmaya devam ediyor. Diğer birçok kripto varlığı gibi DOGE de bu ortamdan etkilendi. ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden gündeme getirdiği tarifeler ve süregelen mali tartışmalar, riskli varlıklara karşı ihtiyatlı bir yaklaşımı beraberinde getirdi.

Uzmanlar, DOGE’nin dalgalı bir zeminde bile dayanıklılık gösterdiğini, özellikle son fiyat hareketlerinin bu çıkarımı desteklediğini belirtiyorlar. Dogecoin’in 0.162 dolar seviyesinin üzerinde tutunması ve bu seviyede işlem hacminin olağanüstü artması, bazı yatırımcıların mevcut seviyeleri potansiyel fırsat olarak gördüklerine işaret ediyor.

Teknik analist, “Dogecoin’in mevcut destek seviyelerinde yüksek hacim görmesi, bir taban oluşumunun olası olduğu anlamına gelebilir,” değerlendirmesinde bulundu.

Fiyat Hareketleri ve Teknik Gelişmeler

Dogecoin, 4 Temmuz saat 05:00 ile 5 Temmuz 04:00 arasında yüzde 5,36 düşerek 0.170 dolardan 0.161 dolara geriledi ve işlem günü 0.163 dolardan kapattı. Özellikle 16:00-17:00 saatlerinde yaşanan sıçramada, işlem hacmi 452 milyon DOGE’ye çıkarak son 24 saatlik ortalamanın iki katına ulaştı.

Bu süreçte fiyat hareketi 0.162 ile 0.164 dolar arasında dar bir bantta dalgalanarak kısa vadeli bir taban oluşturdu. 5 Temmuz 04:00 ila 04:59 arasında, hızlı bir toparlanma ile fiyat 0.163’ten 0.164 dolara yükseldi. Kısa süreli bu yükselişte 04:29’da işlem hacmi 7.3 milyon DOGE düzeyine çıktı ve günün en güçlü toparlanması yaşandı.

Yatay destek seviyesi de, son haftalarda sıkça gözlenen 0.163 dolar bölgesinde yeniden ortaya çıktı. Fiyatın bu aralıkta sıkışması, piyasa yönünün netleşmesi için yatırımcıların bekle-gör stratejisi benimsediğine işaret ediyor.

Teknik analizde, destek seviyesinin korunması durumunda fiyatlarda yukarı yönde gelişmelerin yaşanabileceği ancak ana yükselişin genel piyasa beklentilerinin ve risk iştahının artmasına bağlı olacağı belirtiliyor. Yatırımcılar, genel piyasa görünümünü takip ederek piyasadaki gelişmelere karşı temkinli davranmayı sürdürüyor.

Dogecoin’in kısa vadeli fiyat hareketleri, mevcut ekonomik ve siyasi ortamda geniş piyasa hareketleri ile doğrudan bağlantılı görünüyor. Yüksek hacimli işlemler ve mevcut destek seviyeleri, yatırımcılar için olası yeni alım noktaları olarak değerlendiriliyor.

Dogecoin, global ekonomik gelişmeler ve spekülatif yatırımcı ilgisiyle değerinde dalgalanmalar yaşıyor. Son günlerde yaşanan yüksek dalga boylu fiyat hareketleri ve işlem hacmindeki artış, bazı yatırımcılar tarafından piyasada toparlanma veya yeni bir hareketin başlangıcı olarak değerlendirilebilir. Yatırım yapmayı düşünenler, piyasanın genel istikameti ve destek–direnç seviyelerini izleyerek daha bilinçli karar verebilirler. Riskli piyasalarda, işlem hacmindeki anlık artışlar genellikle önemli fiyat seviyelerinde yatırımcı davranışının değişebileceğini gösterebilir. Yatırımcıların, piyasada oluşabilecek yeni oynaklık ve makroekonomik gelişmeleri yakından takip etmeleri tavsiye ediliyor.