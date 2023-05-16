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PEPE, büyük bir fiyat artışı yaşadıktan sonra analistlere göre hala artışlar kaydediyor ve bu durum meme token’lara ola ilginin arttığı şeklinde yorumlanıyor. Yapılan açıklamalara göre Dogecoin ve Shiba Inu alım satım faaliyetleri artıyor ve Mayıs ve Haziran ayları boyunca fiyat artışları olabileceği iddia ediliyor.

Ancak analistler iki meme token’a ek olarak Tradercurve’ün de ilgi çektiğini iddia ediyor. Tradecurve (TCRV) şu anda ön satışının ikinci aşamasında ve ön satış sırasında 50 kata kadar artış yaşayabileceği iddia ediliyor.

Dogecoin ve Memecoin Hakimiyeti

Sürekli artan rakipler listesine rağmen, Dogecoin sektöre hakim olmaya devam ediyor gibi görünüyor. Dogecoin, 10,1 milyar dolarlık bir piyasa değerine ve 200 milyon doların üzerinde bir günlük işlem hacmine sahip.

Bu kripto para birimi, fiyatı her yıl düşse de haberlerde yer almaya devam ediyor Dogecoin’in hiçbir zaman resmi bir ICO’su olmadı, buna rağmen kısa sürede muazzam bir popülerlik kazandı. Sadece otuz gün içinde bir milyondan fazla kişi web sitesini ziyaret etti.

Litecoin’in bir çatalı olarak yaratılan Dogecoin (DOGE), ana akım piyasalara giren ilk memecoin oldu.

Dogecoin şu anda 0,07282 dolar değerinde ve geçen ay %18,64 düşüş gösterdi. Bu düşüş sahipleri için kötü bir haber olsa da, iddialara göre, analistler Dogecoin’in bir sonraki piyasa rallisi sırasında geri döneceğine inanıyor. Dogecoin’in gerçek dünyadaki kullanımının da arttığı iddia ediliyor. Birçok işletme Dogecoin’i 2023 yılında bir ödeme yöntemi olarak kullanmayı planlıyor.

Shiba Inu Dogecoin’den Daha İyi Performans Gösterebilir mi?

Shiba Inu, dünyanın en büyük ikinci memecoin’i ve “Dogecoin Katili” olarak anılıyor. “Ryoshi” takma adıyla yaratılan Shiba Inu, Ekim 2021’de katlanarak değer kazandı ve şimdi Shibarium adlı yeni bir Shiba Inu projesiyle faydasını artırmaya çalışıyor.

Shiba Inu tokenı deflasyonist. Bu nedenle, SHIB sahipleri değeri artırmak için tokenları hızlı bir şekilde yakıyor. Ancak bunun etkisi şimdiye kadar görülmesi ve Shiba Inu geçen ay değerinin %21,15’ini kaybetti.

Bununla birlikte analistler, Shiba Inu’nun Shibarium’u başarıyla uygulaması halinde büyük bir yükseliş potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Bu lansman Shiba Inu’nun faydasını artırabilir. Ayrıca Shiba Inu topluluğunu genişletebilir ve yeni yatırımcıları çekebilir.

Tradecurve: Geleneksel Finans ile DeFi’yi Birleştiriyor

Dogecoin ve Shiba Inu yatırımcıları geçmişte başarı elde etti ancak, iddialara göre bu memecoinlerin geleceği belirsiz.

Bu durum bazılarının büyüme potansiyellerini sorgulamasına neden oldu. İddialara göre Tradecurve yatırımcılar için birçok yeni özellik sunuyor. Ayrıca kripto para piyasasında ticareti geliştirmek için uzun vadeli bir planı var.

Ekibin açıklamasına göre son sekiz ay içinde merkezi borsaların bütünlüğü sorgulanmaya başlandı. Birçok yatırımcı artık alternatif yatırım yöntemleri arıyor ve Tradecurve tam da bunu ve daha fazlasını sunmayı amaçlıyor. Tradecurve’ü kullanan yatırımcılar, işlem yaparken anonim şekilde kripto kullanarak geleneksel ve DeFi varlıkları satın alabilirler.

İddiarala göre Tradecurve’ün ticaret platformu piyasadaki en iyilerden biri olmayı amaçlıyor. Güvenlik ve 500: 1 kaldıraç sunduklarını da ifade ediyorlar. Ayrıca çeşitli yenilikçi özelliklere sahip olduğu da dile getiriliyor. Bu özelliklerden biri, yeni yatırımcıları eğitmeye yardımcı olmak için tasarlanmış yeni bir metaverse ticaret akademisi.

Tradecurve Bir Sonraki Büyük Proje Olabilir Mi?

Açıklamalara göre Tradecurve, ön satışı sırasında token arzının %40’ını halka satıyor. İddialara göre son zamanlarda fiyatı %20 oranında artan TCRV tokenleri, tamamlanmadan önce 50 kat getiri sağlaması beklenen Tradecurve ön satışının ikinci aşamasında şu anda 0,012 dolara satılıyor.

Yine iddialara göre önümüzdeki yıl piyasa uzmanları, yatırımcıların merkezi yatırım platformlarına olan inancını kaybetmesiyle Tradecurve’ün dünyanın en büyük borsalarından bazılarıyla rekabet edeceğine inanıyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.