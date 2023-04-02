Dogecoin ile Elon Musk ayrılmaz bir bütün denilebilir. Geçmişte verdiği büyük desteklerle kripto parayı başka bir boyuta taşıyan Musk'ın başı belada.

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Konu Dogecoin olduğunda akıllara ilk gelen isim Elon Musk oluyor. Kripto paralar, Dogecoin ve Elon Musk söylem yerindeyse birbirinden ayrılmaz bir bütün olmuş durumda. Tüm bunların ışığında milyarder iş adamı Elon Musk’ın bir yargıçtan Dogecoin’i (DOGE) yasadışı olarak tanıttığı iddiasıyla kendisine karşı açılan milyarlarca dolarlık davayı reddetmesini istediği kaynaklara yansıdı.

Elon Musk Ne İstiyor?

Reuters tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, Tesla CEO’sunu temsil eden avukatlar bir yargıçtan, bir grup yatırımcı tarafından açılan ve kendisini bir piramit şeması yürütmekle suçlayan 258 milyar dolarlık davayı reddetmesini istiyor.

Musk’ın avukatları, davanın bir kurgunun sonucu olduğunu ve Musk’ın Dogecoin hakkındaki ifadelerinin bir varlığın gerçek onayları olarak kabul edilemeyecek kadar belirsiz ve aptalca olduğunu söylüyor. Ayrıca avukatlar, DOGE’nin yaklaşık 10 milyar dolarlık piyasa değerine sahip meşru bir kripto para birimi olduğunu belirtiyor. Tüm bunların ışığında davanın hangi noktaya gideceği bilinemez.

Reuters’e göre avukatları tarafından belirtildiği gibi,

Yaklaşık 10 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olmaya devam eden meşru bir kripto para birimini destekleyen tweet’ler atmanın ya da bu kripto para birimiyle ilgili komik resimler paylaşmanın hukuka aykırı hiçbir yanı yoktur. Bu mahkeme davacıların fantezilerine bir son vermeli ve şikâyeti reddetmelidir.

Yatırımcıların ortaya koydukları dava, Musk’ın Dogecoin’in çökmesine izin vermeden önce fiyatını iki yıl içinde kasıtlı olarak %36.000 oranında artırdığını iddia ediyor. Dava ayrıca Dogecoin’in bir menkul kıymet olduğunu ve Musk’ın bunun gerçek bir değeri olmadığını bildiğini iddia ediyor. Rapora göre Dogecoin Vakfı da davalı olarak gösteriliyor ve mahkemeden davayı reddetmesini istiyor.

Dogecoin Son Durum

Dogecoin geçmişte sadece bir şaka amacıyla yaratılmışken gün geçtikçe değerine değer kattı ve Elon Musk’ın da desteğiyle kenidisini ilk 10 kripto para arasında buldu. 3 Mayıs 2021 tarihinde fiyatı 0.57 dolara ulaştıktan sonra gerçek anlamda düşüşe geçti ve yatırımcısına acı çektirdi denilebilir.

Geldiğimiz 2 Nisan 2023 tarihinde ise kripto para anlık olarak 0.08 dolar seviyesinde işlem görüyor. Haftalık bazda %8 oranında artmış olsa da günlük grafik incelendiğinde %2’lik bir düşüş yaşamış olduğu görülüyor.