DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin’de Bugün İle 4 Ağustos Aralığına Dikkat: 95.5 Milyon Coin’in Kilidi Açılacak

Özet

  • Dogecoin, 28 Temmuz - 4 Ağustos’ta 95.5 milyon adet coin'ini kilidini açacak.
  • Derin piyasa likiditesi nedeniyle satış baskısının sınırlı kalması bekleniyor.
  • Altcoin'de kritik eşikler olarak 0,22 dolar destek, 0,28 dolar direnç olarak öne çıkıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

WuBlockchain’in derlediği kilit açılış verilerine göre Dogecoin $0.240277, 28 Temmuz – 4 Ağustos arasında 95.5 milyon adet DOGE’yi dolaşıma sokacak. 22.9 milyon dolar tutarındaki bu arz genişlemesi ilk bakışta satış baskısı yaratacak gibi görünse de borsalardaki 700 milyon doları aşan günlük hacim sayesinde fiyatın dengesini bozması beklenmiyor. Süreç Dogecoin’in şeffaf ve öngörülebilir arz takviminin bir parçası olduğu için yatırımcılar önceden hazırlıklı. Şu an 0,24 dolar çevresinde yatay seyreden DOGE, kısa vadede 0,22 dolarda destek, 0,28 dolarda ise dirençle karşı karşıya. Piyasa yaklaşan coin kilit açılışına rağmen 0,25 dolar bölgesindeki olası kırılıma odaklanmış durumda.

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Coin Kilit Açılışı Düşüşe Neden Olabilir mi?Dogecoin’in Fiyat Grafiğindeki Kritik Seviyeler

Coin Kilit Açılışı Düşüşe Neden Olabilir mi?

Dogecoin’in en büyük borsalarda derin emir defterlerine sahip olması 95.5 milyon adet DOGE’nin likiditeyi sarsmasını engelliyor. Zira söz konusu miktar günlük işlem hacminin yalnızca küçük bir bölümüne karşılık geliyor. Emirlerde oluşabilecek kaymalar yüksek piyasa likiditesi sayesinde saniyeler içinde telafi ediliyor. Ayrıca Dogecoin arzı ani kilit açılışları yerine düzenli aylık kilit açılışlarıyla piyasaya dağıldığından sürpriz etkisi yaratmıyor. Bu öngörülebilirlik satıcılı baskısını en alt düzeyde tutuyor. Yatırımcılar süreci saat gibi işleyen bir para politikası olarak görüyor.

Dogecoin Kilit Açılışı

Dogecoin topluluğu geçmiş aylardaki benzer coin kilit açılışlarının fiyat üzerinde minimal etki bırakmasını referans alıyor. Hacmin hacme karşı test edildiği her seferinde fiyat kısa süreli dalgalansa da uzun vadeli trend etkilenmeden korunuyor. Bu da piyasada güveni besleyen önemli bir tarihsel savunma hattı oluşturuyor. Kripto Yatırımcılarının Akın Ettiği Uygulama – Sebebi Sizi Şaşırtacak!

Dogecoin’in Fiyat Grafiğindeki Kritik Seviyeler

Temmuz başındaki 0,28 dolar zirvesinden gelen kar alımları fiyatı 0,24 dolara çekti. Burada 50 günlük üssel hareketli ortalama 0,22 dolar civarında güçlü zemin oluşturuyor. Satıcılar bu bariyeri kıramazsa yatırımcı ilgisi yeniden yükselişe geçebilir. Teknik görünüm hacmin desteklediği sığ kaymalarla beraber 0,25 – 0,28 dolar bandında yeni bir sıkışmaya işaret ediyor.

Yaklaşan coin kilit açılışının yaratacağı 22.9 milyon dolarlık potansiyel satış hacimle karşılandığı takdirde volatilite düşük kalabilir. Bu senaryoda gözler 0,25 dolar üzerindeki kalıcı kapanışın tetikleyebileceği ivmede olacak. Tersine beklenmedik bir hacim daralması 0,22 dolar desteğini test ettirebilir ancak tarihte böyle bir durumda bile düşüşlerin sınırlı kaldığının altını çizmek gerekiyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
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