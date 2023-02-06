Piyasanın popüler meme token’ları olan Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin’de (DOGE) son durumlar ve teknik analiz verileri ne durumda?

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Elde edilen veirlere göre Dogecoin (DOGE) Pazar günü %4,07 oranında düştü. Cumartesi günkü %3,34’lük kazancı tersine çeviren DOGE, haftayı %2,22 artışla 0,0920 dolardan kapattı. Bunun yanında Shiba Inu (SHIB) Pazar günü %2,85 oranında düşüş kaydetti. Cumartesi günkü %15,81’lik artışı kısmen tersine çeviren SHIB, haftayı %18,48 artışla 0,00001430 dolardan kapattı.

DOGE Fiyatı ve Teknik Analiz

Güne dalgalı bir başlangıç yapan DOGE, bir düşüş başlatmadan önce sabahın geç saatlerinde 0,0971 dolara kadar yükseldi. Analizlere göre ilk ana direnç seviyesini 0,0998 dolarda yakalayan DOGE, geç saatlerde 0,0904 dolara kadar geriledi. DOGE, birinci ana destek seviyesini 0,0922 dolardan geçerek günü 0,0920 dolardan tamamladı.

Yazının kaleme alındığı sırada DOGE son 24 saatte kaydettiği yüzde 3’ün üzerindeki düşüş ile 0,09189 dolardan işlem görüyor. Bunla birlikte analistler DOGE’nin grafiklerinde karışık sinyaller alındığını ifade ediyor.

DOGE’nin 0.0959 dolarlık ilk ana direnç seviyesini ve Pazar gününün en yüksek seviyesi olan 0.0971 doları hedeflemek için 0.0932 dolarlık pivot seviyeden geçmesi gerekiyor. Analistlere göre 0,0950 dolara geri dönüş, DOGE’de yükseliş sinyallerini güçlendirebilir. Eğer yükseliş devam ederse DOGE için ilk ana direncin 0,10 dolar olabileceği ifade ediliyor.

Pivot seviye üzerinden hareket edilmemesi, birinci ana destek seviyesini 0,0892 dolara çekebilir. Bununla birlikte analistlere göre orta vadedeki en güçlü destek seviyesi 0,079 dolar olarak görülüyor.

SHIB Fiyatı ve Teknik Analiz

Popüler altcoin SHIB ise Pazar günü bir tersine dönüş yaşamadan önce sabahın en yüksek seviyesi olan 0,00001535 dolara kadar yükseldi. İlk ana direnç seviyesini 0,00001618 dolarda yakalayan SHIB, gün ortasında 0,00001389 dolara kadar geriledi. Bununla birlikte, 0,00001298 dolarlık birinci ana destek seviyesinden uzak duran SHIB, günü 0,00001430 dolarda kapattı.

Yazının hazırlandığı sırada SHIB, son 24 saatteki yüzde 2 geri çekilme yaşadı ve 0,00001454 dolardan işlem görüyor.

Analistlere göre SHIB’in 0.00001514 dolarlık İlk ana direnç seviyesini ve Pazar gününün en yüksek seviyesi olan 0.00001535 doları hedeflemek için 0.00001455 dolarlık pivo seviyeden geçmesi gerekiyor. 0,000015 dolara dönüşün ise uzun vadeli yükseliş sinyali olabileceği ifade ediliyor. Bu noktada uzman isimler yakım oranlarının ilgi çekici olabileceğini ifade ediyor.

Analistler yükselişin yeniden başlaması halinde SHIB’in ikinci ana direnç seviyesini 0,00001597 dolarda ve 0,00001600 dolarda test edebileceğni ifade ediyor. Üçüncü ana direnç seviyesi ise 0,00001743 dolarda bulunuyor.

Bununla birlikte analistlere göre Fed kaynaklı genişletilmiş bir satış dışında, SHIB 0,00001350 doların altından ve 0,00001305 dolardaki ikinci ana destek seviyesinden kaçınmalı.