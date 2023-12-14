DOGE, SHIB, BONK ve PEPE Yorumları: Sırada Hangi Meme Coin Var? 

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Kripto sektörü, memecoinlerin yükselişiyle birlikte son birkaç aydır umut vaat ediyor olabilir. Beklenen boğa koşusu öncesinde ilk 100 kripto para birimi yeni bir görünüm kazanırken, Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Bonk (BONK) ve Pepe (PEPE) en üst sıralarda yer alıyor olabilir

NuggetRush’ın (NUGX) bir sonraki boğa koşusunda öne çıkacağı iddia ediliyor. Eğlenceli, faydalı ve hayırseverliğin karışımı, onu benimsenmeye ve bir büyümeye hazır hale getiriyor olabilir.

NuggetRush (NUGX)

Meme ve oyun, kripto dünyasındaki en büyük ve en sıcak trendlerden ikisi. NuggetRush (NUGX) oyun özelliklerine sahip bir memecoin olarak tanımlanıyor ve bu yaklaşım sayesinde, ICO’sunun dikkat çektiği iddia ediliyor.

Ekibin açıklamasına göre kripto sahnesinde heyecan uyandıran oyna-kazan (P2E), GameFi ve memleri birleştiriyor. Oyun altın madenciliğine odaklanacak ve oyuncular değerli oyun içi varlıklar ve heyecan verici bir oyun deneyimi ile ödüllendirilecek.

Ön satış şu anda üçüncü aşamasında ve bir token şu anda 0,013 dolara mal oluyor. İddialara göre göre, geleceğin en iyi 100 kriptosu arasında olabilir ve lansmandan sonra %6,500 oranında yükselebilir.

Dogecoin (DOGE): İlk Memecoin

Eğer memecoin’in OG’sini arıyorsanız, bu Dogecoin’den (DOGE) başkası değildir. Dogecoin 2013 yılında piyasaya sürüldü ve blok zincirine eğlence kattı. Yeni bir memecoin dalgası başlatmanın yanı sıra, birçok katılımcı Dogecoin ve benzersiz yaklaşımı nedeniyle kripto çoğunluğuna katıldı.

İlk memecoin olarak Dogecoin’in çeşitli cazibeleri vardır. Büyümesi için çok önemli olan ve kritik bir rol oynamaya devam edecek olan güçlü bir topluluğa sahiptir. Dolayısıyla, topluluk destekli bir projedir ve bu da onu satın almak için iyi bir kripto yapar. Ayrıca, ilk on kripto para birimi olarak kripto piyasasında lider bir konuma sahiptir.

Shiba Inu (SHIB): Güçlü Topluluk

Shiba Inu (SHIB), 2020’de piyasaya sürüldüğünden beri Dogecoin’in en yakın rakibi olmuştur. Kripto dünyasındaki en popüler ikinci memecoin’dir. Aktif bir X (eski adıyla Twitter) kullanıcısıysanız, Shiba Inu’nun platformda birkaç kez trend olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Halk arasında Shib Ordusu olarak adlandırılan güçlü topluluğu göz önüne alındığında, bu şaşırtıcı değildir.

Köpek temalı en popüler memecoinlerden biridir ve birçok kişinin favorisidir. Önemli bir yükseliş potansiyeline sahip olan Shiba Inu, piyasadaki yükseliş dalgasını takip etmek isteyenler için göz önünde bulundurulması gereken en iyi altcoinler arasında yer alıyor.

Bonk (BONK): İlk 100’e Yeni Bir Katılımcı

Memecoinlerin çoğunluğu Ethereum tabanlı olsa da, Bonk (BONK) Solana tabanlı bir token olarak öne çıkıyor. “Halk için halk tarafından” sloganıyla popüler olan Solana’daki ilk köpek temalı memecoin’dir. Bu, token sahipleri ve daha geniş Solana topluluğu dahil olmak üzere topluluğa olan bağlılığı göstermektedir.

Kısa süre önce ilk 100 kripto para arasına girmesi heyecan verici bir gelişmedir. Bu kayda değer başarı, Solana’nın patlayıcı büyümesiyle ve ekosistemdeki birkaç projenin onunla birlikte yükselmesiyle ilişkilendirilebilir.

Pepe (PEPE): En Popüler Üçüncü Memecoin

Pepe (PEPE) neredeyse hiç tanıtım gerektirmiyor. Bu yıl kripto sahnesinde aktif olsaydınız, patlayıcı büyümesini kaçıramazdınız. Memecoin yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürüldü ve tartışmasız yılın en büyük başarı öyküsü oldu.

Bugün Pepe, Dogecoin ve Shiba Inu’nun ardından en popüler üçüncü memecoin. Pepe the Frog adlı internet meme’inden esinlenilmiştir ve kripto alanında bir sansasyon haline gelmiştir.

Sonuç

Dogecoin, Shiba Inu, Bonk ve Pepe ilk 100 kripto para arasına girmeyi başardı ve NuggetRush (NUGX) izlenmesi gereken bir sonraki kripto para olabilir. İddialara göre P2E ve GameFi entegrasyonu onu radarda tutulması gereken bir memecoin haline getiriyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.