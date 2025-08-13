Kripto Para Hukuku

Do Kwon, TerraUSD ve Luna Çöküşünden Sonra Artık Final Bölümündeyiz

Özet

  • Do Kwon, TerraUSD ve Luna çöküşüyle ilgili suçlarını kabul etti.
  • Cezasının 6 yılını ABD'de çekecek olan Kwon sonrasında Güney Kore'ye iade edilecek.
  • Kwon ve SBF'in doğurduğu kripto para öfkesi Trump'ın kripto dostu vaatleriyle seçimleri kazanmasını ve bugünleri görmemizi sağladı.
TerraUSD ve Luna’nın çöküşüyle ilgili olarak Terraform Labs’ın kurucu ortaklarından Do Kwon’un, ABD’de iki ayrı suçlamayı kabul edeceği bildirildi. Yargı süreci, Manhattan’da gerçekleşen bir mahkeme duruşmasında ABD Bölge Yargıcı Paul Engelmayer tarafından sürdürüldü.

Alt Başlıklar
Terra DavasıYatırımcılar ve Kripto Sektörü Üzerindeki Etkiler

Terra Davası

ABD Adalet Sistemi’nin konuya yaklaşımının netleştiği belirtilirken, Do Kwon’un duruşması sırasında, savcılık makamının suçlamalarını kabul ettiğine dair bilgiler paylaşıldı. Bu suçlamalar arasında, dolandırıcılık da dahil olmak üzere iki farklı başlık yer alıyor. Kwon’un suçunu kabul etmesi, yargılama sürecinin sonraki aşamalarında olası hapis cezasının da gündeme gelmesine neden oldu.

TerraUSD ve Luna projelerinin çöküşü, kripto varlık piyasasında ciddi zararlara yol açmıştı. 40 milyar dolarlık direkt kaybın dolaylı zararı çok daha büyüktü. Bu olay birçok yatırımcıyı doğrudan etkilerken, farklı ülkelerde de regülasyon tartışmalarına yol açtı.

Uzmanların değerlendirmelerine göre TerraUSD ve Luna’nın çöküşü, kripto varlık piyasasında güven eksikliğine neden oldu. Mevcut regülasyonların yeterli olup olmadığı tartışıldı ve ABD yetkilileri, olayı finansal suçlarla mücadele kapsamında değerlendirdi. Bu tür davalar, kripto projelerindeki şeffaflık ve güven algısının güçlendirilmesi açısından önemli. Ancak o günlerdeki kripto para nefreti yıllar sonra daha yeni yeni kırılıyor. Bu yönüyle Kwon’un piyasalara verdiği zarar kesinlikle çok büyük.

Mahkeme kayıtlarına göre, Do Kwon’un ABD yargı makamlarıyla iş birliği yapması, yargılama sürecinin daha hızlı ilerlemesine katkı sağlayacak.

ABD Bölge Yargıcı Paul Engelmayer, “Sanık Do Kwon, iki suçlamayı mahkemede kabul etmiştir.”

Do Kwon, savunmasında, “TerraUSD yatırımcılarını yanıltmaktan dolayı pişmanlık duyuyorum,” ifadelerine yer verdi.

Yatırımcılar ve Kripto Sektörü Üzerindeki Etkiler

TerraUSD ve Luna çöküşünün ardından ciddi zararlara uğrayan bireyler ve kurumlar var. Ancak Terra’nın kayda değer miktarda varlığı olmadığı için herhangi bir zarar tazmini olmayacak. Kwon’un cezasının 6 yılını ABD’de çektikten sonra ülkesi Güney Kore’ye iade edilmesi bekleniyor.

Bardağın dolu tarafına bakarsak Demokratların kripto para nefretini körükleyen Terra çöküşü Trump’ın kripto lehine pozisyon alarak oyları toplamasını sağladı. Siyasilerin kripto para nefretini fırsata çeviren Trump’ın tutum değişimi ona sadece seçimleri kazandırmadı. Aynı zamanda kripto para yatırımlarıyla milyarlarca dolarlık kazanç fırsatı verdi. Üstelik kripto paralarla ilgili yapıcı regülasyon süreci de Trump’ın seçimleri kazanmasının ardından başladı. Yani Do Kwon ve SBF öyle şeyler yaptı ki Trump’ın kripto lehine pozisyon almasının seçimleri ona kazandıracağı büyük bir boomer öfkesini tetikledi.

Sonuç olarak, Do Kwon’un suçlamaları kabul etmesi ve dava sürecinde savunmadan vazgeçmesi artık bir dönemin daha sonuna işaret ediyor. Direkt olarak 40 milyar dolar, dolaylı yoldan yüz milyarlarca doları yatırımcılardan çalan Do Kwon cezasını çekecek. Ancak gelecekte başka Kwon’lar, SBF’ler görmeye devam edeceğiz. Bu yüzden UST’nin %20 APY’si gibi sürdürülebilir olmayan uzun vadeli ponzilerin kriptoda artık barınamaması gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

İlayda Peker
By İlayda Peker
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
