Do Kwon, TerraUSD ve Luna Çöküşünden Sonra Artık Final Bölümündeyiz

TerraUSD ve Luna’nın çöküşüyle ilgili olarak Terraform Labs’ın kurucu ortaklarından Do Kwon’un, ABD’de iki ayrı suçlamayı kabul edeceği bildirildi. Yargı süreci, Manhattan’da gerçekleşen bir mahkeme duruşmasında ABD Bölge Yargıcı Paul Engelmayer tarafından sürdürüldü.

Terra Davası

ABD Adalet Sistemi’nin konuya yaklaşımının netleştiği belirtilirken, Do Kwon’un duruşması sırasında, savcılık makamının suçlamalarını kabul ettiğine dair bilgiler paylaşıldı. Bu suçlamalar arasında, dolandırıcılık da dahil olmak üzere iki farklı başlık yer alıyor. Kwon’un suçunu kabul etmesi, yargılama sürecinin sonraki aşamalarında olası hapis cezasının da gündeme gelmesine neden oldu.

TerraUSD ve Luna projelerinin çöküşü, kripto varlık piyasasında ciddi zararlara yol açmıştı. 40 milyar dolarlık direkt kaybın dolaylı zararı çok daha büyüktü. Bu olay birçok yatırımcıyı doğrudan etkilerken, farklı ülkelerde de regülasyon tartışmalarına yol açtı.

Uzmanların değerlendirmelerine göre TerraUSD ve Luna’nın çöküşü, kripto varlık piyasasında güven eksikliğine neden oldu. Mevcut regülasyonların yeterli olup olmadığı tartışıldı ve ABD yetkilileri, olayı finansal suçlarla mücadele kapsamında değerlendirdi. Bu tür davalar, kripto projelerindeki şeffaflık ve güven algısının güçlendirilmesi açısından önemli. Ancak o günlerdeki kripto para nefreti yıllar sonra daha yeni yeni kırılıyor. Bu yönüyle Kwon’un piyasalara verdiği zarar kesinlikle çok büyük.

Mahkeme kayıtlarına göre, Do Kwon’un ABD yargı makamlarıyla iş birliği yapması, yargılama sürecinin daha hızlı ilerlemesine katkı sağlayacak.

ABD Bölge Yargıcı Paul Engelmayer, “Sanık Do Kwon, iki suçlamayı mahkemede kabul etmiştir.”

Do Kwon, savunmasında, “TerraUSD yatırımcılarını yanıltmaktan dolayı pişmanlık duyuyorum,” ifadelerine yer verdi.

Yatırımcılar ve Kripto Sektörü Üzerindeki Etkiler

TerraUSD ve Luna çöküşünün ardından ciddi zararlara uğrayan bireyler ve kurumlar var. Ancak Terra’nın kayda değer miktarda varlığı olmadığı için herhangi bir zarar tazmini olmayacak. Kwon’un cezasının 6 yılını ABD’de çektikten sonra ülkesi Güney Kore’ye iade edilmesi bekleniyor.

Bardağın dolu tarafına bakarsak Demokratların kripto para nefretini körükleyen Terra çöküşü Trump’ın kripto lehine pozisyon alarak oyları toplamasını sağladı. Siyasilerin kripto para nefretini fırsata çeviren Trump’ın tutum değişimi ona sadece seçimleri kazandırmadı. Aynı zamanda kripto para yatırımlarıyla milyarlarca dolarlık kazanç fırsatı verdi. Üstelik kripto paralarla ilgili yapıcı regülasyon süreci de Trump’ın seçimleri kazanmasının ardından başladı. Yani Do Kwon ve SBF öyle şeyler yaptı ki Trump’ın kripto lehine pozisyon almasının seçimleri ona kazandıracağı büyük bir boomer öfkesini tetikledi.

Sonuç olarak, Do Kwon’un suçlamaları kabul etmesi ve dava sürecinde savunmadan vazgeçmesi artık bir dönemin daha sonuna işaret ediyor. Direkt olarak 40 milyar dolar, dolaylı yoldan yüz milyarlarca doları yatırımcılardan çalan Do Kwon cezasını çekecek. Ancak gelecekte başka Kwon’lar, SBF’ler görmeye devam edeceğiz. Bu yüzden UST’nin %20 APY’si gibi sürdürülebilir olmayan uzun vadeli ponzilerin kriptoda artık barınamaması gerekiyor.