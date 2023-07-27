Geniş çapta takip edilen bir kripto para analisti, Bitcoin (BTC) için bugünün ve yarının fiyat hareketinin büyük önem taşıdığını öne sürdü. Analist ayrıca radarındaki altcoinleri açıkladı.

ABD Verileri!

Kripto para analisti Michael van de Poppe, Twitter’dan yaptığı açıklamalarda Bitcoin fiyat hareketinin, her ikisi de bugün açıklanan ABD’nin kişisel tüketim harcamaları (PCE) ve gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) rakamlarına göre belirleneceğini belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin kritik alanda 29.700 doları reddediyor. Bugün ve yarın daha önemli. GSYİH ve PCE. Rakamlar iyiyse, 30.000 doları patlatacağız ama bunu yapmak için dipleri alsam şaşırmam.

Van de Poppe’ye göre, GSYİH rakamları beklenenden daha olumlu geldi. Analist, PCE rakamlarının da pozitif olması durumunda BTC’nin toparlanmasını beklediğini vurgulayarak şunları söyledi:

GSYİH beklenenden çok daha olumlu geldi. Bu harika. Yumuşak iniş vakası hız kazanmaya başlar. GSYİH beklenenden daha kötü olsaydı, piyasaların düştüğünü görürdünüz. Bitcoin sabit, hisse senetleri sabit. Şimdi PCE beklenenden daha iyi ve yükseliyoruz.

BTC ve Altcoin Yorumu!

Ayrıca Van de Poppe, BTC’nin başka bir adım atmadan önce muhtemelen bir adım daha aşağı ineceğini beklediği belirterek konu hakkında şunları söyledi:

Yeni zirvelere Açık Faiz, yukarı doğru taşan fiyat, Bitcoin için yükselmeden önce muhtemelen aşağı çekilecek gibi görünüyor. Değilse? Tek seferde 29.700 doları kazanın ve bir parti verelim.

Chainlink‘i (LINK) ele alan kripto para analisti, LINK’in patlamaya hazır olduğunu iddia ederek altcoin hakkındaki görüşlerini bildirdi:

LINK’e geçelim. Bu yeniden testte dolduruldu. Şimdi 10 dolara hazır. LINK, yazı yazılırken 8 dolardan işlem görüyor.

Shiba Inu (SHIB) rakibi Dogecoin‘i (DOGE) ele alan kripto para analisti, yukarı yönde büyük bir hareket öngörüyor. Analist DOGE için şunları söyledi: