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Dikkat! Bu Rapor Her Şeyi Özetliyor! Tecrübeli Analistten Ürküten Bitcoin Tahmini Geldi!

Bitcoin (BTC) kısır bir döngü içerisinde hareket etmeye devam ederken, önde gelen bir teknik analist düşüşün derinleşebileceğini iddia ediyor. 
15:20
28 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) kısır bir döngü içerisinde hareket etmeye devam ederken, önde gelen bir teknik analist düşüşün derinleşebileceğini iddia ediyor.

Madenciler, Hepsini Sattı!

Bitcoin’in fiyatı, art arda yedinci gününde düşmeye devam ediyor. Bitcoin volatilitesi tarihi düşük  seviyelerde seyrederken, BTC yatay yönde hareket ediyor. Analitik şirketi IntoTheBlock tarafından yayımlanan rapora göre, madenciler, 2022 boyunca ürettikleri Bitcoin’in neredeyse tamamını sattı. Son dönemde birçok madenci şirketi iflas ederken, madenci satışlarından gelen satış baskısı kapitülasyon riskini artırıyor. Veriler, geçmişte yaşanan kapitülasyonların BTC fiyatını önemli oranda düşürdüğünü ortaya koyuyor. Ayrıca makroekonomik şartlar ve sektörde yaşanan krizler de risk teşkil etmeye devam ediyor.

Önde gelen kripto para şirketi Bolsamania’nın teknik analisti César Nuez, BTC’deki düşüşün derinleşeceğini iddia ediyor. Uzmana göre, Bitcoin karmaşık bir teknik görünüm ortaya koyuyor.  BTC’nin 18.000 dolar seviyesini tutamaması kısa vadede fiyatın aynı seviyelerde hatta daha düşük destek noktalarında olacağını gösteriyor. Uzmana göre, BTC 15.000 doların altına düşerse, sonunda 10.000 doları görmemiz mümkün.

Makro Ortam, Belirleyici Unsur!

Uzmanlara göre, kripto para yatırımcısı resesyon korkuları ve Fed’in şahin duruşu nedeniyle hala temkinli davranıyor. Bitcoin’in hisse senetleri ile yüksek korelasyonu nedeniyle makroekonomik unsur belirleyici olmaya devam edecek. Bununla birlikte, başka bir likidite krizine ilişkin korkuların hafifletilmesi, kripto para piyasası için olumlu olmaya devam ediyor. Binance’a yönelik FUD dalgası, azalmaya başladı. Bitcoin, FTX çöküşünün ardından 2 yılın en düşük seviyelerine düştü. Uzmanlara göre, volatilite endeksi rekor düşük seviyelerdeyken, büyük olasılıkla önemli bir fiyat hareketinin eşiğindeyiz.

FTX‘in 11 Kasım’da iflasını ilan etmesinden bu yana, Bitcoin bir gün hariç her günü 16.000 doların üzerinde kapattı. Bitcoin, 21 Kasım’da yılın en düşük seviyesi olan 15.599,05 dolara düştü. Sonuç olarak, somut bir toparlanma için makroekonomik ortamın düzelmesi gerekiyor. Fed’in faiz artırımları ise kritik rol oynayacak.  Diğer taraftan, 2024’teki yarılanma olayı yaklaşırken BTC fiyatının yükselmesi öngörülüyor. Michael van de Poppe, Rekt Capital ve CredibleCrypto gibi birkaç  analist, 16,900 ve  17.000  seviyelerine dikkat çekti. BTC’nin yeniden ivme kazanması için bu seviyeleri geçmesi gerekiyor.

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