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Dikkat! Bomba LUNC Raporu! Ünlü Platform: Kasım’da Bu Seviyeler Geliyor!

Terra Classic (LUNC), mevcut ayı piyasasına rağmen haftalarca süren istikrarlı yükselişin ardından uzun bir düzeltme aşamasına girdi.
17:20
7 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra Classic (LUNC), mevcut ayı piyasasına rağmen haftalarca süren istikrarlı yükselişin ardından uzun bir düzeltme aşamasına girdi.

CoinMarketCap: LUNC, Kasım’da Bu Seviyelerde Olabilir!

Çöken Terra (LUNA) ekosisteminin orijinal zinciri olan LUNC, işlevi ve kullanımı hakkında hala sorularla karşı karşıya olsa da, büyük bir mücadele veren topluluk, önümüzdeki haftalarda işlerin tekrar yoluna gireceğine inanıyor. LUNC ekibi, karınca gibi çalışmaya devam ediyor. Özellikle, son günlerde, LUNC, platformdaki geliştiricilerin arzı azaltmaya yönelik yeni hamleleri ile büyük ilgi görüyor. Yaptığı doğru tahminler ile gündemde kalmayı başaran CoinMarketCap topluluğu, LUNC fiyatının Kasım’da ivme kazanacağını ve ay sonunda 0,0003596 dolara ulaşacağını tahmin ediyor. LUNC, an itibariyle   0,0002357   dolardan işlem görüyor. Bu, Kasım sonuna kadar LUNC fiyatının %53  artacağı  anlamına geliyor. Ankette, an itibariyle 1.808 kişi oy kullandı.

Topluluğun olumlu düşüncelerine rağmen, LUNC, Bitcoin (BTC) gibi varlıkların liderliğindeki son ralli bile kötü performans gösterdi. İlginç bir şekilde, LUNC, düşüşe devam etmeden önce 5 Kasım’da istikrara yeniden ivme kazandı. Topluluk tarafından yapılan duyurular, LUNC fiyatı üzerinde etkili oluyor. Genel olarak, LUNC son haftalarda kötü bir performans sergiledi. 25 Ekim’de Finbold raporu, varlığın bir haftada 100 milyon dolardan fazla kaybettiğini ve ayı piyasası cazibesini yitirdiğini belirtti. Ayrıca, kısa bir süre önce yayımlanan yol haritasında da sorunlar yaşanıyor. Topluluğun yaklaşımı, Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) gibi meme coin’leri taklit olarak görülüyor.

LUNC’ta Kwon Riski Devam Ediyor!

Ayrıca, LUNC’un fiyatı ve  nispeten ayakta kalması büyük ölçüde Terra’nın kurucusu Do Kwon’un karşı karşıya olduğu dolandırıcılık davasında meydana gelen gelişmelere bağlı. Önceki haftalarda, özellikle savcıların Kwon’u çöküşle ilişkilendiren kanıtları ortaya çıkardığı bildirildikten sonra, LUNC’un değerinin düştüğü görüldü. Örneğin, son raporlar Güney Koreli savcıların Kwon’un bir zamanlar bir çalışana LUNC fiyatını manipüle etmesini emrettiğini gösteren kanıtlar ortaya koyuyor.

Devam eden fiyat düşüşünün ortasında, LUNC topluluğu varlığa daha fazla fayda sağlamak için ağ değişiklikleri uyguluyor. Örneğin, topluluk yakın zamanda 5234 sayılı Teklifi kabul etti. Teklif, LUNC’nin yakım vergisini %1,2’den %0,2’ye düşürmeyi amaçlıyor. Bu arada, LUNC, son 24 saatte neredeyse %6’lık bir kayıpla, an itibariyle 0,002349 ABD dolarından işlem görüyor.

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