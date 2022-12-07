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Dikkat! Birçok Kez Bilen Platform Açıkladı: Ethereum Yıl Sonunda Bu Seviyede Olacak!

Kripto para piyasası 2022'de büyük bir türbülanstan geçerken, yatırımcılar önemli bir tatil dönemi olan Noel ve yeni yılda Bitcoin (BTC) ve Ethereum'un (ETH) hangi seviyelerde olacağını merak ediyor.
12:30
7 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası 2022’de büyük bir türbülanstan geçerken, yatırımcılar önemli bir tatil dönemi olan Noel ve yeni yılda Bitcoin (BTC) ve Ethereum’un (ETH) hangi seviyelerde olacağını merak ediyor.

Coindex, Karamsar Bir Tablo Çiziyor!

Analitik şirketi Santiment tarafından elde edilen tarihsel verilere göre Ethereum, önceki üç Noel boyunca yıllık bazda istikrarlı bir büyüme kaydetti. ETH, 25 Aralık 2021 Noel Günü 4.093 dolardı. Çeşitli teknik analiz göstergelerini dikkate alarak tahminler yürüten, CoinCodex analistlerine göre, Ethereum 25 Aralık’ta 915 dolardan işlem görecek. Ethereum, an itibariyle 1.229 dolardan işlem görüyor. Bu, %23’lük bir düşüş anlamına geliyor. Platformun Şükran Günü ve Cadılar bayramı için yaptığı tahminler büyük oranda başarılı oldu. Ethereum  25 Aralık 2019’da 125 dolar değerinde idi. ETH, 2020’nin Noel gününe kadar bir yılda %400’lük bir artış kaydetmeyi başardı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Terra (LUNA) ekosisteminin çöküşü gibi faktörler, 2022 yılında domino etkisinin başlamasına neden oldu. Ortaya çıkan yüksek enflasyon sorunu ve Fed’in para politikası kripto paralara büyük darbe vurdu. Dünyanın en büyük kripto borsalarından biri olan FTX’in iflası ise yangına benzin döktü. Bu nedenle yatırımcılar bu Noel’de büyük bir beklenti içerisinde değil. Geçen Noel’den bu yana, Ethereum‘un fiyatı %69 düştü. Uzmanlara göre, bu eğilimin 2022 Noel’inden önce tersine döneceğine dair çok az gösterge var.  153,6 milyar dolarlık toplam piyasa değeri ile son yedi gün boyunca  ETH, son yedi günde %4 artış kaydetti.

Uzmanlar, Uzun Vadede İyimser!

Son aylarda, Ethereum ağı, Merge güncellemesi nedeniyle kripto para topluluğunun odak noktası olmuştu. Tarihi güncelleme duyurusu, Ethereum’un fiyatının ivme kazanmasına neden oldu. Ancak, piyasadaki volatilite artarken, ETH de yine değer kaybetti. Uzmanlara göre, uzun vadede  Merge güncellemesi Ethereum için önemli bir katalizör görevi görecek. Bu sayede Ethereum, daha hızlı işlemlere ve daha az enerji tüketimi ile konumunu sağlamlaştıracak. Bununla birlikte, kısmen Federal Rezerv’in faiz oranlarını artırarak enflasyonu kontrol altına almaya yönelik para politikası da Ethereum’a darbe vurdu.

 Kripto kredi platformu Nexo’nun kurucu ortağı Antoni Trenchev da bu konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trenchev, Merge‘in ilk aşamaları başarılı olursa ve topluluğa güven verirse Ethereum’un gerçek anlamda toparlanacağına inanıyor. Mevcut volatiliteye rağmen, kıdemli analist Michaël van de Poppe, özellikle Merge’in başarılı olabileceğine dair sinyallerle birlikte Ethereum’a yönelik duyarlılığın değiştiğini öne sürdü.

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