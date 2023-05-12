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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto para alanını keşfederken, iyi bir token seçerken hangi faktörleri göz önünde bulundurursunuz? İddialara göre zor prosedürlerle boğuşmaktan kaçınmak için kullanıcı dostu olmayı ilk sıraya koymak mantıklı olabilir. İkinci olarak, yüksek kaliteli bir kripto para birimi, kullanıcıların alım satım ve stake etme konusunda güven kazanmasını sağlayabilir.

İddialara göre, DigiToads, piyasada nispeten yeni bir coin olmasına rağmen, kendisini önde gelen bir oyuncu olarak kabul ettirmeyi amaçlıyor. Ethereum ağının gücünü kullanarak son teknoloji özellikleriyle dünya çapında tanınırlık kazanmayı amaçlıyor. Bu nedenle, giderek artan sayıda XRP ve Dogecoin sahibinin DigiToads’un ilgisini çektiği iddia ediliyor.

DigiToads (TOADS)

DigiToads, bir meme coin $TOAD, NFT’ler, bir staking platformu ve P2E oyununa sahip bir web3 platformu olarak tanımlanıyor. Kullanıcıların Toads adı verilen oyun içi varlıklara sahip olabileceği TOADS tokenı tarafından desteklenen P2E oyunları için sanal bir ortam sağladıklarını ifade ediyor. Oyuncular, yeteneklerini ve istatistiklerini geliştirmek için TOADS kullanarak bu karakterleri geliştirebilirler.

DigiToads ekosistemindeki sahipler, oyunlar aracılığıyla ödüllere sahip olabilecekleri, ticaret yapabilecekleri ve kazanabilecekleri ve nadir NFTler olan PREMIUM TOADS’ları edinebilecekleri ve talep edebilecekleri için ek şanslara sahip. Bu artık gelir, NFT’leri trend yaparak, P2E oyunlarına katılarak veya sadece bir token sahibi olarak elde edilebilir.

DigiToads, çevresel sürdürülebilirliğe verdiği önemle öne çıkmayı amaçlıyor. Proje çevre dostu olduğunu iddia ediyor ve ağaç dikmek ve ormansızlaşmayla mücadele etmek için One Tree Planted ile işbirliği yaptı. Ayrıca karbon ayak izlerini azaltmak için yeşil bir enerji girişimi başlatmayı planlıyorlar.

Güvenilir kripto para ön satışından elde edilen verilere göre, DigiToads hızla genişleyen bir token haline gelebilir. Henüz ilk aşamalarında olan girişim, halihazırda 3 milyon doların üzerinde para toplamış durumda.

Daha detaylı bilgiye projenin websitesinden ulaşabilirsiniz.

Ripple ve DigiToads

Ripple (XRP) hızlı, düşük maliyetli sınır ötesi işlemlere olanak sağlayan bir dijital ödeme teknolojisidir. Esas olarak finansal kurumları ve havale sağlayıcılarını desteklemeye odaklanır, bu da onu ödeme çözümleri arayan yatırımcılar için popüler bir alternatif haline getirir.

İddialara göre, DigiToads’u Ripple ile karşılaştırırken, DigiToads’un daha fazla büyüme potansiyeline sahip olduğu söyleniyor. Sitesinde sunulan çeşitli seçeneklerle, müşterilerin uzun vadeli büyümeyi besleyecek bir gelir elde etmelerini sağlamayın amaçlıyor. Ekibin iddiasına göre, DigiToads’u değerlendiren analistler, getirilerinin önümüzdeki aylarda 50 katına ulaşacağına inanıyor.

XRP’nin kendine has özellikleri olsa da iddialara göre, DigiToads, kendine özgü özellik karışımı, aktif topluluk katılımı ve umut verici büyüme beklentileriyle öne çıkıyor ve bu da onu bir yatırım seçeneği haline getiriyor olabilir.

Dogecoin ve DigiToads

Dogecoin (DOGE) akla hayale gelmeyecek işler başarmış bir meme para birimidir. 2013’te bir şaka olarak başladı ve o zamandan beri muazzam bir popülerlik kazandı. Büyüyen topluluğu, 11,08 milyar dolardan fazla olan mevcut piyasa değerine ulaşmasını sağladı. Çeşitli nedenlerle yatırımcıların ilgisini çekmeye devam eden eğlenceli bir kripto para birimidir.

Dogecoin 2021 yılında yaklaşık 0,73$ ile zirve yaptı ve o zamandan beri %81,80’den fazla düşüş yaşadı.

DigiToads, hem kripto sektörünü hem de yatırım yapma şeklinizi önemli ölçüde etkilemeyi amaçlıyor ev tam işlevli bir meme coin olmayı hedefliyor. DOGE ve hatta diğer en iyi P2E tokenleri ile doğrudan rekabete girerek piyasadaki en büyük meme coin olmaya çalışıyor. DigiToads, hızlı genişlemesi ve başarılı ön satışı nedeniyle şimdiden yatırımcıların önemli ölçüde ilgisini çektiklerini iddia ediyor.

Sonuç

DigiToads kısa bir süre önce gündeme gelmiş olmasına rağmen, ekibin iddiasına göre, eleştirmenlerden övgüler aldı ve yaygın bir şekilde benimsenerek yatırımcıların bu kripto para projesine olan yoğun ilgisini gösterdi. Ayrıca 2023’ün sonuna kadar en tanınmış kripto para birimi haline gelmeyi de amaçlıyor. İddialara göre analistler, 1000 kat yatırım getirisine sahip olacağına ve Dogecoin (DOGE) ve Ripple (XRP) gibi en iyi altcoinlerle rekabet edeceğine inanıyor.

Website – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.