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Kripto dünyası hızla gelişiyor ve her gün yeni ICO’lar piyasaya sürülüyor. Beklendiği gibi, bu yeni projelerden bazıları iyi gidiyor, diğerleri ise tanıtımlarından bu yana mücadele ediyor. Yatırımcılar da portföylerini mevcut kriptolardan çeşitlendirmek için yeni fırsatları arıyor olabilir.

Ekibinin açıklamalarına göre yeni bir kripto projesi olan DigiToads (TOADS), yakın zamanda başlatılan ön satışında 2,45 milyon doların üzerinde para topladı. İddialara göre bu yenilikçi kripto para birimi projesi, onu rakiplerinden ayıran özellikler sunuyor. Ekibinin açıklamasına göre, proje bir kripto ICO olarak iyi iş çıkardı ve eski kripto para birimlerini geride bıraktı.

DigiToads’un yaşadığı büyümenin bir sonucu olarak, Ethereum balinaları gibi birçok büyük kripto yatırımcısı ve yeni kripto para yatırımcıları DigiToads’a özel ilgi gösteriyor olabilir.

DigiToads (TOADS) İlgi Çekiyor Mu?

DigiToads, Ethereum blok zinciri üzerinde çalışan bir meme coin. Benzersiz özellikleri onu kripto piyasasında dikkate alınması gereken bir güç haline getirmeyi amaçlıyor. Yeni bir kripto para birimi olarak, hibrit modeli onu kripto pazarının çeşitli bölümlerine hitap edecek bir konuma getirmeyi hedefliyor. Ekibin iddiasına göre projenin çok yönlülüğü mükemmel ve birden fazla kripto yatırım kategorisi ile istikrarlı bir temel sağlar.

TOADS, hızla büyüyen bir ERC-20 tokeni olarak lanse ediliyor. Daha önce hiç düşünülmemiş şekillerde kâr sunan yeni bir kripto yatırım dünyasının kapılarını açmıayı amaçlıyorlar. Popülerliği, kullanıcıların gelir kalitesini artırmak için benimsenen yeni yaklaşımdan kaynaklanıyor olabilir. DigiToads’un P2E oyun yazılımı da erken yatırımcıların hızla kazanma olasılığını artırmak için yapılandırılmış.

İddialara göre her DigiToads işlemi ERC-20 tokeninin bir kısmını yakarak toplam arzı azaltır ve kalan tokenlerin değerini artırır. Bu deflasyonist mekanizma, zaman içinde önemli bir fiyat artışına yol açabilir ve bu da onu uzun vadeli getiri için satın alınacak kripto para birimi haline getirebilir. DigiToads ayrıca kullanıcıların NFT’lerini stake etmelerine ve ek ödüller kazanmalarına olanak tanıyarak token sahipleri için pasif bir gelir akışı sağlar.

TOADS tokenı, DeFi kripto oyunundaki dijital yoldaşların özelliklerini geliştirebilir. TOADS tokenı açıklamalara göre, oyun karakterlerinin kalitesini artıracak ve güçlerini artıracak yiyecek ve kaynakları satın almak için kullanılabilir. Oyunda olağanüstü iyi performans gösteren oyuncular, oyun içi kazançlarından özel ödüller alırlar. Bu teşvik, iddialara göre oyuncuları kripto ICO’ya çekiyor çünkü gerçek para kazanabiliyorlar.

Yine ekibin iddialı açıklamasına göre DigiToads’un ön satışı, yükseliş potansiyeli olan yeni projeler arayan Ethereum balinalarını çekerek ilgi görüyor olabilir. Yenilikçi özellikler, güçlü bir topluluk ve kârlı bir ön satış kombinasyonu, onu büyüyen kripto para piyasasındaki popüler kripto para birimi haline getirmeyi hedefliyor.

Daha fazla bilgi almak için DigiToads websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Ethereum (ETH) Kripto Piyasasının Zirvesinde

Ethereum (ETH), çevrimiçi olarak alınıp satılan ve kripto para cüzdanlarında saklanan dijital bir para birimidir. İşlem ücretlerini ödemek için ETH kullanan eşler arası bir hesaplama platformudur.

Günümüzde piyasa değeri açısından Bitcoin’den sonra ikinci sırada yer almakta ve en popüler ikinci dijital token konumundadır. Ethereum en büyük ve en başarılı açık kaynaklı dağıtık yazılım platformudur ve 2014 yılında coşkulu bir tepki alan ETH ön satışını başlatmıştır.

ETH, piyasada Bitcoin’in (BTC) ardından ikinci sıraya yerleşmiştir. En önemli satış noktası, kullanıcıların Ethereum blok zinciri teknolojisini kullanarak ağ üzerinde işlem yapmasına olanak tanıyan “akıllı sözleşmeleri” olmuştur.

Sonuç

DigiToads, satış öncesi ilerledikçe diğer yeni ICO’ları gölgede bırakmayı amaçlıyor. Bu kadar çok özelliğe sahip olduğu iddia edilen DigiToads’un popüler bir coin olacağı iddia ediliyor Bu, Ethereum balinaları da dahil olmak üzere kripto meraklılarının büyük ilgisini çekmiş olabilir.

Ekibin iddiasına göre TOADS tokenini devam eden ön satışta indirimli bir fiyattan satın almak için şimdi doğru bir zaman olabilir.

Website – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.