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DigiToads (TOADS) ve Dogecoin Karşılaştırması 

16:07
18 Nisan 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 4 Dakika
Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto paralarla ilgilenen pek çok kişinin Dogecoin’i (DOGE) duymuş olduğu düşünülüyor. Ancak, yeni bir meme altcoin olan DigiToads’un (TOADS) henüz piyasaya çıktığı ifade ediliyor. Ekip, coin’in benzersiz olduğunu ifade ediyor veDigiToads, bir P2E oyun öğesine sahip ve kullanıcıların biriktirmesi ve stake etmesi için NFT’leri sağlayan bir platform olduğu dile getiriliyor.  

DigiToads’un (TOADS) arkasındaki ekip kendini olumlu bir etki yaratmaya adadıklarını iddia ediyor. Proje, kullanıcılara düşük işlem ücretleri, hızlı işlem oranları ve yüksek güvenlik seviyeleri dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sağlayan bir DeFi kripto platformu oluşturmayı amaçlıyor. 

Bu yazıda “DigiToads (TOADS), yaklaşan meme coin fenomeni olarak DogeCoin’i (DOGE) geçebilir mi?” sorusu yanıtlanıyor. 

DigiToads’un (TOADS) Ortaya Çıkışı  

Yeni bir meme coin olan DigiToads (TOADS), ekibin iddiasına göre  kripto para topluluğunda popülerlik kazanıyor. Sürekli olarak token yakarak token sayısının azalmasına neden olan deflasyon mekanizması, ayırt edici özelliklerinden biri olarak lanse ediliyor. 

Ekibin iddiasına göre bu özellik sayesinde kalan tokenların değeri yükselebilir ve bu da potansiyel olarak kârlı yatırımlar arayan yatırımcıları çekebilir. DigiToads, deflasyon mekanizmasına ek olarak bir kazan-kazan (P2E) oyun unsuru da sunuyor. Oyuncular, oyun içi seviyelere katılarak ve başarılı olarak ERC-20 tokenı kazanabilirler. 

İddialara göre oyunlar, oyuncuların TOADS tokenleri kazanmak için birbirleriyle savaşabilecekleri en iyi NFT’leri sunacak. DigiToads, yatırımcıların en iyi NFT’lerin ve kripto para birimlerinin dünyasını aynı anda keşfetmelerine olanak tanımayı hedefliyor.  

DigiToads, ekibin iddiasına göre, yeni öncülü ve muazzam geliştirme potansiyeli ile DeFi kripto para dünyasında bir sonraki harika şey olmayı hedefliyor. DigiToads’un ayırt edici özellikleri, ekibe göre, onu kripto para biriminde potansiyel olarak kârlı bir şey arayan bireyler için yatırım seçimi haline getiriyor olabilir. 

DigiToads (TOADS) ve Memecoin’ler 

Son yıllarda, Bitcoin’in popülaritesine rağmen meme tabanlı kripto paraların ortaya çıkışı gündeme geldi. 

Son haftalarda %60’a varan bir kazanç elde eden DeFi kriptonun piyasa performansı cesaret verici ve insanların bu yenilikçi fikre olumlu yanıt verdiğini gösteriyor. 

DigiToads (TOADS), bir piyasa başarısı yaşadığı iddia edilen bir meme coin olarak lanse ediliyor. Yüksek büyüme potansiyeline sahip bir ERC-20 tokeni olduğu ve hızla yatırımcıların gözdesi haline gelmeyi amaçladığı da açıklamalar arasında yer alıyor. Ekibe göre maksimum arzı 584 milyon token olan TOADS’ın ön satışlar bitmeden tükeneceği tahmin ediliyor. 

DigiToads, yatırımcılarına tutarlı bir ticaret ortamı sunan entegre bir likidite havuzu da içeriyor Proje, yatırımcıları geniş ekosistemine dahil ettikçe büyümeye devam etmeyi amaçlıyor. 

Yapılan açıklamalara göre DigiToads ekibi, yatırımcıların 30 Nisan’a kadar haftalık 1.000 $ kazanabilecekleri tavsiye yarışmaları düzenliyor. DigiToads, DeFi token olarak kullanım için yüksek bir standart belirleyecek olan kullanıcılar için aktif bir topluluk oluşturmayı hedefliyor. 

Proje ile ilgili daha detaylı bilgiye websitesinden ulaşabilirsiniz. 

Dogecoin (DOGE)  

DigiToads ekibinin iddiasına göre en iyi bilinen meme altcoinlerinden biri olan Dogecoin, Elon Musk gibi ünlü kişilerin desteğine sahip olmasına rağmen pek çok yatırımcıyı korkutuyor. 

Coin başlangıçta bir şaka olarak tasarlanmış olsa da, bireysel yatırımcılar artık sık sık ödeme olarak kabul ediyor.  

İddialara göre kripto paranın önemli ölçüde servet merkezileştirmesi nedeniyle, bazıları Dogecoin’e (DOGE) yatırım yapma konusunda isteksiz. Yalnızca sekiz balina, coin’in toplam arzının %43’ünden fazlasını elinde tutuyor ve bu da piyasada önemli dalgalanmalara ve manipülasyonlara neden olabiliyor.  

Yine iddialara göre Mem coin’in küçük bir grup insanın kararlarına duyarlı olduğu göz önüne alındığında, bazı yatırımcılar bir yatırım olarak uzun vadeli uygulanabilirliği konusunda endişe duyuyor olabilir. Bu dalgalanma, yatırımcıları Dogecoin’e (DOGE) yatırım yapmaktan korkutan zayıflıklardan ve potansiyel tehditlerden biri olarak lanse ediliyor. 

Çeşitli altcoinlerin başarısı esas olarak kripto endüstrisinin gözlemlenebilir genişlemesine bağlanıyor ve şu anda endüstrinin büyüme eğrisinin en üstünde yer alıyorlar.  

Ekibin iddiasına göre DigiToads’un (TOADS) dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye kendini adaması, kripto para birimi endüstrisi için önemli bir gelişme. DigiToads, hızlı büyüme için yatırım yapılabilecek bir seçenek olmayı amaçlıyor. 

WebsitePresaleLinktree 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

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