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Küresel kripto para sektörünün gelecekte etkileyici bir büyüme yörüngesine gireceği düşünülüyor. Bu ivmeyi destekleyen şeyin ise kullanıcıların kazanç sağlamasına yardımcı olmanın yanı sıra DeFi piyasasına yeni verimlilikler kazandıran yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi olduğu ifade ediliyor. Bu amaçla, ekibin açıklamalarına göre, Ethereum destekli meme coin DigiToads, hala satış öncesi aşamadayken büyüme kaydeden ICO olarak tanımlanıyor. Ekip, analistlerin TOADS’u 2023 yılında yükselecek kriptolar arasında yer aldığını düşündüklerini iddia ediyor.

DigiToads: Birden Fazla Yardımcı Program

DigiToads, birden fazla merkezi olmayan platformun iyi olarak görülen özelliklerini birleştirerek geliştirilmiş yeni nesil bir kripto projesi olarak tanımlanıyor. Özelliklerin karışımı, kullanıcıların pasif gelir elde etmek ve uzun vadeli büyüme için kapsam oluşturmak için birden fazla fırsatı denemelerini sağlamayı amaçlıyor. Açıklamalara göre yerel tokenı TOADS, tüm bu fırsatlara erişmeyi sağlıyor. İlgilenenler için TOADS tokeninin ön satışının devam ettiği ifade ediliyor. Ön satış aşaması 10 aşamaya ayrılmış durumda ve mevcut aşama dördüncü aşama: Lillypad 4.

Ekibin açıklamalarına göre ön satış süreci, kullanıcıların rahatlığını destekleyecek şekilde tasarlandı. Kullanıcıların TOADS tokenini satın almak için belirli bir kripto para satın almalarına gerek yok. Satın alma işlemini gerçekleştirmek için SOL, USDT, USDC ve hatta BTC gibi popüler seçenekleri kullanabilirler. Platformun uyumlu olduğu üç Web 3.0 cüzdanı var: Moonpay, MetaMask ve Trust Wallet. Kullanıcılar tokenlarını bunlarda saklayabilir ve tutabilir. Ekip, bir kilitlenme süresine sahip olmamaya karar verdi, bu da satın alınan tokenlerin işlem tamamlanır tamamlanmaz serbest bırakılacağı anlamına geliyor. Açıklamalara göre TOADS tokeninin toplam arzı 585 milyon ve bunun yaklaşık %69,2’si satış öncesi aşamalar ve bonuslar için yönlendirilecek.

DigiToads’un alım satım yarışmaları, kripto para ticareti hakkında her şeyi öğrenmek isteyen kullanıcılar için iyi bir fırsat olarak tanımlanıyor. Belirli bir ay içinde ticaret hacimleri topluluktaki en yüksek hacim ise token ticareti yapabilir ve hatta ödüller kazanabilirler. Ayrıca, kazananlar DigiToads ekibinden hazine yönetimi hakkında bilgi edinecekler.

Ekip, projenin yıllık kârının %2,5’ini yağmur ormanlarının korunması için çalışan uluslararası kuruluşlara bağışlayacak.

Proje ile ilgili bilgi edinmek ve ön satışa katılmak için websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Stellar, İşlemleri İşlemek İçin Halka Açık Blok Zinciri Kullanacak

Stellar, kripto para birimleri ve NFT’ler gibi dijital varlıkların depolanması ve aktarılması için eşler arası ve açık kaynaklı blok zinciri tabanlı bir ağdır. Yerel tokenı, her türlü işlem için yerel para birimi olarak işlev gören XLM’dir. Ağ, kullanıcıların küresel ödeme uygulamalarını kullanmalarını ve finansal hizmetlerini farklı dijital varlıklar için entegre etmelerini sağlayan dağıtık defter teknolojisi üzerine kurulmuştur. Son haberlerde Stellar Network, bundan böyle işlemlerini gerçekleştirmek ve platformundaki hisse sahipliğini kaydetmek için halka açık bir blok zinciri kullanacağını duyurdu. Bu hamle, Stellar’ı halka açık bir blok zincirinden yararlanan ABD’de kayıtlı sınırlı sayıdaki merkezi olmayan fonlar arasına sokuyor. Stellar 24 Nisan’da attığı bir tweet’te, ağının artık Franklin Templeton tarafından başlatılan OnChain Government Money Fund ile entegre olduğunu belirtti. Fon, Benji Investments uygulaması aracılığıyla Stellar’da mevcut olacak.

Toncoin Statükoyu Mu Koruyor?

Toncoin, geliştiricilere sunduğu gelişmiş fayda göz önüne alındığında, son zamanlarda satın alınabilecek en iyi altcoinler arasında olarak iddia ediliyor. Toncoin, 2018 yılında sosyal medya ağı Telegram tarafından piyasaya sürülen bir Layer 1 blok zinciridir. Daha sonra Ton Vakfı tarafından kabul edildi ve 2020’de yeniden başlatıldı. Kripto para birimi platformu, dijital ödemeleri gerçekleştirmek ve nominal bir ücret karşılığında işlemleri doğrulamak için kullanılır. Yerel tokenı TON’dur ve kripto para çok sayıda işlem amacı için kullanılır. Ağın popülaritesine katkıda bulunan bir diğer faktör de ağın güvenilirliğini ve ölçeklenebilirliğini artıran proof-of-stake mekanizmasından yararlanmasıdır. Açık kaynaklı ağ, güvenli ağı ve tüm dApp’leri dağıtarak sunabileceği yüksek ölçeklenebilirlik seviyesi nedeniyle geliştiricilerin tercih ettiği bir seçim olmuştur. Analistlere göre, token’ın piyasa performansı büyük ölçüde karışık bir çanta olmuştur. Uzmanlar, getirilerinin kısa vadede statükoyu korumasının muhtemel olduğunu öne sürüyor.

DigiToads Yorumları

DigiToads, satış öncesi aşamasında ekibin iddiasına göre iyi bir performans sergileyerek, analistlerin etkileyici bir piyasa başlangıcı olacağını öne sürdüğü durumu vurguladı. Analistlerin DigiToads’u satın alınabilecek altcoinler arasında görmelerinin bir diğer nedeninin de, kullanıcıların katılımları için ödüllendirildiği ve platformun yönetişimine katılma fırsatı verildiği topluluk merkezli yaklaşımı olduğu iddia ediliyor. Uzmanlar ayrıca, ekibin iddiasına göre, getirilerinin önümüzdeki aylarda 50x seviyesini geçmesinin muhtemel olduğunu ifade ediyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.