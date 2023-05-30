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Kripto alanındaki son hamleler, özellikle kazanç elde etmenin zorlaştığı bir iklimde portföylerinde daha fazla yükseliş görmek isteyenler için büyük haber olmuş olabilir. Memecoin hype’ının artmasıyla SOL, LINK ve TOADS’un ivme kazanmaya devam ettiği iddia ediliyor. 2021’deki son altcoin sezonu bazı kişilerin büyük kazanlar elde etmesini sağladı ve bazı analistler yeni boğa sezonunun daha başında olunduğunu iddia ediyor. Yapılan açıklamalara göre bazı altcoin’lerin fiyatı hala çok düşük.

DigiToads (TOADS)

DigiToads (TOADS) yatırımcılara çevre dostu, eğlenceli, ödüllendirici ve büyümeye hazır bir ekosistem sunmayı hedeflediklerini iddia ediyor. TOADS ortamının bir parçası olarak, her zaman yeterli para olmasını sağlamak için %2 işlem vergisi ile sağlanan ödüller için her ay kendi bataklık arkadaşlarınızla savaşabilirsiniz. Ödüller, savaşçılarınızı dijital bataklık arenasında daha da rekabetçi hale getirmek için güçlendirmek için kullanılabilir veya anında kâr elde etmek için geri çekilebilir.

Ve iddialara göre, TOADS ile kazanmanın tek yolu bu değil. Ayrıca, uzun vadeli pasif gelir getirileri için popüler NFT’leri kilitleyebilirsiniz; bu, iddialara göre şu anda başka hiçbir memecoin tokeninde bulunmayan bir şey. Ödüllendirici ve eğlenceli bir bataklık savaşı arenası, pasif gelir kazançları ve çevreye duyarlı kimlik bilgilerinin yanı sıra TOADS’un, yenilikçi ön satışı sayesinde tonlarca büyüme potansiyeline de sahip olduğu iddia ediliyor. Yapılan açıklamalara göre bu, fiyatları her aşamada daha da yükseltecek, şu anda 0,036 $ ‘dan resmi lansmanında 0,055 $’ a çıkacak ve sonrasında daha da yükselebilecek. Tüm bu nedenler ve daha fazlasıyla, TOADS’ın dikkat çeken bir altcoin olduğu iddia ediliyor. Ekip, şu anda TOADS satın almak için iyi bir zaman olabileceğini iddia ediyor.

Proje ile ilgili daha detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilirsiniz.

Chainlink (LINK)

LINK, gerçek dünyadaki işletmeleri blok zinciri çözümlerine bağlayan, yeni girişimlerin, işletmelerin, geliştiricilerin ve işletmelerin gerçek değerin kilidini açmasını ve yeni nesil teknoloji yeteneklerine doğru ilerlerken büyümeyi artırmasını sağlayan bir platform sayesinde halihazırda sektör lideri web3 hizmetleri platformudur. Aynı zamanda altcoin çılgınlığı sezonunun bir parçası olarak öncülük ediyor ve yatırımcılar daha yerleşik tokenlara alternatifler aradıkça ilgi görmeye devam ediyor. LINK, iddialara göre, uzmanların önümüzdeki aylar için satın alınacak kripto listelerine liderlik eden bir alternatiftir.

Solana (SOL)

TOADS gibi SOL da çevreye güçlü bir vurgu yapan az sayıdaki kripto projesinden biridir ve gezegene zarar vermek yerine ona yardımcı olan karbon-nötr kriptoların önünü açmaktadır. Diğer popüler kriptolar uzun zamandır gezegen üzerindeki etkileri nedeniyle eleştiriliyor ve daha sürdürülebilir blok zinciri çözümlerine yönelik artan sosyal taleple birlikte SOL, iddialara göre, çevre dostu dijital manzarayı yeniden şekillendirmeye yardımcı olmak için TOADS ile birlikte konumlandırıldı.

Sonuç

TOADS, SOL ve LINK’in her üçü de iddialara göre, mevcut altcoin sezonunda başarılı olmak için bir konuma sahip olabilir. Uzmanlar, iddialara göre, TOADS’ın satış öncesi fiyat artışlarının kilitlendiği ve size kazanmanın birden fazla yolunu ve eğlenmenin birden fazla yolunu sunan tamamen kapsamlı bir memecoin ekosistemi sayesinde grubun seçimi olduğunu düşünüyor.

Website – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.