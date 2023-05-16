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Dogecoin’in ortaya çıktığı ilk günlerde, Bitcoin’in daha ağırbaşlı anlatımına esprili yeni bir soluk geldi. Başlangıçta birincil hedefi, kripto işlemleri dünyasına bir eğlence duygusu getirmek, onları yalnızca verimli ve uygun fiyatlı değil, aynı zamanda ilgi çekici ve herkes için erişilebilir kılmaktı.

Ancak Dogecoin etrafında gelişen hype, birçok kişinin gözle görülür karlar elde etmesi ile sonuçlandı. Şaşırtıcı olarak nitelendirilebilecek bu sonuç, kripto topluluğunda bir farkındalık yarattı: Daha iyi bir fayda, düşünceli tokenomik ve enflasyonist bir yapı ile donatıldığında, meme esintili para birimleri bile önemli bir yatırım getirisi sunabilir.

Bu düşünceden, en popüler ikinci meme coin olan Shiba Inu (SHIB) ortaya çıktı. Yüksek enflasyonist karakterine rağmen, SHIB’nin çeşitli faydası ve güçlü piyasa takibi onu diğerlerinden ayırdı. Kısa bir süre sonra kripto sahnesi, DigiToads (TOADS) ile başlayan ve ardından Pepe coin (PEPE) ile devam eden amfibi temalı tokenlerin girişine tanık oldu. PEPE de CoinMarketCap’te en iyi altcoinler arasında yer alarak önemli bir heyecan yarattı.

En son ICO TOADS’ın piyasaya sürülmesini beklerken, bu yeni oyuncunun canlı meme coin piyasasında yerini almasını görmek isteyen yatırımcılar arasındaki heyecan olduğu iddia ediliyor.

SHIB ve PEPE için Gelecek Ne Getiriyor?

SHIB ve PEPE’nin beklentileri incelendiğinde, her iki DeFi projesinin de başlangıcından bu yana meme coin meraklılarının kalbini fethettiği düşünülüyor. PEPE, yeni olmasına rağmen kısa sürede bir takipçi kitlesi oluşturdu, etkileyici bir yatırım getirisi elde etti ve büyümesiyle yatırımcıları şaşırtmaya devam ediyor olabilir.

Bununla birlikte, DeFi piyasası ve toplulukları seçici ve uyarlanabilirdir, bu da trendlerin değişebileceği anlamına geliyor olabilir. Gerçek kullanılabilirlikten yoksun projelerin başarıları geçici olabilir.

SHIB’nin faydası oldukça tatmin edici olsa da tokenomikleri arzulanan bir şey bırakıyor. İddialara göre devam eden token yakımlarına rağmen, muazzam arz henüz önemli bir etki yaratmadı. PEPE de dolaşımdaki yaklaşık 400 trilyon token ile benzer zorluklarla karşı karşıya olabilir. Sonuç olarak, bazı analistler düşüş eğilimli bir piyasa trendi ortaya çıktığında PEPE’nin değerini korumakta zorlanabileceğine inanıyor.

Bununla birlikte, projenin hala erken aşamalarında olduğunu ve kayda değer bir ilk başarı gösterdiğini belirtmek gerekir. PEPE geliştikçe, yakında beklentilerini yeniden şekillendirebilecek güncellemelere tanık olunabileceği düşünülüyor.

DigiToads Yorumları

Birçok meme coini öncelikle hype ve eğlence üzerine gelişirken, çok azı bunu önemli fayda, deflasyonist mekanikler ve büyüme potansiyeli ile birleştirmeyi başarır. Ekibin iddiasına göre DigiToads bu açıdan öne çıkmakta ve yeni bir dönüştürücü meme coin dalgasını somutlaştırmakta. Bu çığır açtığı iddia edilen ERC20 tokenın, iddialı bir hedefle tasarlandığı ifade ediliyor: Sağlam bir büyüme sağlarken aynı zamanda sahiplerine artık gelir elde etme fırsatları sunmak.

Açıklamalara göre TOADS bunu, oyna-kazan ve hisseden-kazan modellerinden yararlanarak, NFT teknolojilerini dahil ederek, otomatik yanma mekanizmalarını uygulayarak, hayır kurumlarını destekleyerek, eğitim kaynakları sunarak ve çok daha fazlasını yaparak başarmayı amaçlamaktadır.

İddialara göre platformun güvenilirliği, denetimlerden, KYC doğrulamasından ve doxxed bir ekipten geçerek ve popüler merkezi borsalarda listelemeyi planlayarak daha da artırılmıştır.

DigiToads ekosistemi, benzersiz, kurbağa temalı sanal evcil hayvanlar içeren bir Web3 oyununu tanıtmaya hazırlanıyor. Bu evcil hayvanlar beslenebilir, eğitilebilir ve savaşlara katılabilir, kazanan oyunculara büyük ödüller sağlar. Ayrıca DigiToads, kendi NFT pazarlarından takas edilebilen veya stake platformlarında stake edilebilen en havalı 3500 NFT’den oluşan bir koleksiyon başlatmayı da planlıyor.

Proje ile ilgili daha detaylı bilgiye websitesinden ulaşabilirsiniz.

Sonuç

DigiToads nispeten yeni bir ICO olmasına rağmen, iddialara göre, erken yatırımcılar için şimdiden önemli getiriler sağlamaya başladı. Bu, her biri biraz daha yüksek bir fiyattan başlayan ve nihayetinde en erken destekçiler için etkileyici bir %450 fiyat artışı sunan on aşamaya bölünmüş ön satış düzenlemesine atfediliyor. Şu anda, bu ERC20 tokenı 0,027 $ fiyatla altıncı aşamasında. İddialara göre lansman fiyatı 0,055 $ olarak belirlendiğinde, mevcut yatırımcılar önemli getiriler bekleyebilir ve bu sebeple DigiToads’un 2023’te izlenecek altcoin’lerden olduğu ifade ediliyor.

Website – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.