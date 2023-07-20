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Zamanlama ve özgünlük, herhangi bir projenin uzun vadeli beklentileri açısından önemli belirleyiciler olabilir. Dogecoin özgünlüğe sahipken, Shiba Inu selefini gölgede bırakmak için bir piyasa rallisinden faydalanmaya çalıştı. İddialara göre ise DigiToads (TOADS), memecoin sahnesine ekstra bir boyut katmak ve altcoin sektörünü iyiye doğru dönüştürmek için piyasaya sürülüyor.

Ekibin açıklamasına göre bu misyon, sektörün şimdiye kadar nasıl işlediğine dair bir paradigma değişikliği gerektiriyor. DigiToads, tam lansman için hazırlanırken bile bu ayrım için yatırımcıların ilgisini çekmiş olabilir.

Proje, başarılı olduğu iddia edilen bir ön satışı neredeyse tamamlamak üzere. Bu ön satış, on aşamanın dokuzuncusunda ve 6,2 milyon doların üzerinde para topladı. Ön satış 15 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek ve proje 21 Ağustos 2023 tarihinde başlatılacakt. DigiToads, bu alana fayda getirerek Dogecoin’i kopyalamaya çalışan memecoinlerden daha ileri gitmeyi amaçladıklarını iddia ediyor.

Shiba Inu, Dogecoin’in Gölgesinde Mi?

Dogecoin’in 2019’daki başarısı gerçeküstü bir deneyim oldu. Tarihi büyümesi, Ryoshi adlı anonim bir gruba Shiba Inu (SHIB) adlı bir Dogecoin taklidi yaratmaları için ilham verdi. Bu coinler birbirlerine çok benziyor ve hatta logo olarak sevimli Shiba Inu’yu kullanıyorlar. Dogecoin öncü statüsünde olduğunu iddia edebilir.

İddialara göre Shiba Inu hala DOGE’nin gölgesinde. Dört milyar doların üzerinde bir sermayeye ulaşmayı başardı, ancak DOGE’nin yarısından daha az bir büyüklüğe sahip. Bu durum, Shiba Inu’nun “Doge katili” olmayı hedeflemesine rağmen böyle.

Bu durumun temel bir nedeni Shiba Inu’nun tekerleği yeniden icat etmeye çalışmasıdır. İddialara göre Dogecoin öncü statüsünü koruyacak ve taklitçi projeler, ilerlemeden Bitcoin’i taklit etmeye çalışanlar kadar başarılı olacak.

DigiToads

İddialara göre DigiToads’un arkasındaki ekip farklı bir memecoin yaratmaya çalıştı. DigiToads, memecoin eğlencesinin bir karışımı ve aynı zamanda kullanıcıları için değer yaratmak için sağlam bir oyun projesi olarak tanımlanıyor. Oyuncular, sulak bir metaverse ekosisteminde yiyecek yakalayan ve yaşam alanları için savaşan dijital kurbağaları beslemek için zaman harcarlar.

Çabaları karşılığında oyuncular TOADS tokenları kazanıyor. Bu token oyunun kalbini oluşturuyor ve oyuncuların katılım için teşvik edilmesini sağlıyor. Buna göre, DigiToads sadece spekülatif yönleri için tokenı elinde tutmayan canlı bir topluluk yaratmayı amaçlıyor olabilir.

Token, ön satışın dokuzuncu aşamasında 0,047 dolardan satışa sunuluyor. Ekibin açıklamasına göre, DigiToads ön satışının son aşamasında token fiyatları 0,05$’a ve ardından lansmanda 0,055$’a yükselecek. Ön satışa en erken katılanlar, iddialara göre, 21 Ağustos 2023 lansman tarihine kadar %400 kazanç elde edecek.

DigiToads, oyun ekosisteminde NFT koleksiyonlarına da yer veriyor. Oyuncular NFT’leri basma ve hatta değerlerini artırmak için bu benzersiz tokenleri stake etme şansına sahipler. Staking de 21 Ağustos’ta başlayacak, ancak websitesinde mint başlamış durumda.

Sonuç

Shiba Inu, Dogecoin çılgınlığının zirvesinden kısa bir süre sonra piyasaya sürüldü. Yaratıcılarının arkasındaki mantık takdir edilebilir. Bununla birlikte, Shiba Inu’nun Dogecoin’in küçük kardeşi olmasıyla aynı şeyin bir tavanı olduğu kanıtlanmış olabilir.

İddialara göre DigiToads kendi yolunu çizmek istiyor. Ön satışa olan ilgi, zorlu bir kripto pazarında bile pürüzlü elmasların olduğunu gösteriyor. DigiToads, 21 Ağustos 2023’te oyna-kazan oyun ekosistemini açıklayacak ve bu alana entegre etmeyi planladığı faydayı hayata geçirecek.

İddialara göre yatırımcılar, ön satışın bu aşamasında %370 oranında yatırım getirisi elde etti. Bu yükseliş, iddialara göre DigiToads’un potansiyel olarak bir sonraki 200X kripto olmasını sağlayabilir.

Presale – NFT – Opensea – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.