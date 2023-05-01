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Orijinal meme kripto para birimi Dogecoin, her dijital varlığın başarıya ulaşmak için karmaşık ve ciddi olması gerekmediğini gösterdi. Bununla birlikte, DOGE geçmişte önemli fiyat artışları yaşarken, son zamanlarda nispeten durgun hale geldi. İddialara göre daha gelişmiş ve yenilikçi alternatifler piyasaya girdikçe, Dogecoin’in meme coin alanındaki hakimiyeti azaldı ve birçok kişiyi yeni ve gelecek vaat eden DeFi projeleri aramaya yönelmiş olabilir.

Sonuç olarak, yeni ortaya çıkan bir oyna-kazan meme coin olan DigiToads, iddialara göre, BABYDOGE, DOGE ve diğer meme coin meraklılarının büyük ilgisini çekmiştir. Peki, DigiToads ekibi projenin neden ilgi çektiğini düşünüyor?

DigiToads – Geniş Kullanım Alanı İle ERC20 Tokenı

Dogecoin’in başlangıcından bu yana, meme coin piyasası köpek temalı tokenlarla dolup taştı. Yine de bu eğilim, ekibin iddialarına göre amfibilerden esinlenen bir meme coin olan DigiToads’un iz bırakmasını engellemedi. Oyna-kazan ve stake et-kazan özelliklerini bir araya getiren TOADS, son derece başarılı olduğu ekip tarafından dile getirilen ICO’su sayesinde ilgi çekmeye devam ediyor olabilir.

Bu DeFi kriptonun oyun ekosistemi, oyuncuların savaşlara katılabileceği, kişiselleştirilmiş DigiToads’larını yetiştirebileceği ve üretebileceği bir sanal dünyaya sahip. Oyun, oyuncuların benzersiz DigiToads’larını temsil eden TOADS NFT’leri satın almalarına ve takas etmelerine olanak tanır.

DigiToads’un cazibesinin kritik bir yönünün, 2 milyon dolar gibi bir rakam toplayan ön satışı olduğu iddia ediliyor. Ön satış, eşantiyonlar, tavsiye bonusları, sınırlı indirimler gibi çeşitli heyecan verici teklifler içeriyor. Yatırım için büyük kripto para birimlerini kabul eden projenin erişilebilirliğinin de popülerliğine katkıda bulunduğu düşünülüyor.

Özellikle, bu heyecan verici olduğu iddia edilen altcoin, iyi planlanmış bir yol haritasıyla övünerek, rug pull’u önlemek için önlemler de uyguladı. Halka açık satış ve ödüller için önemli miktarda token tahsisi, ekibin uzun vadeli vizyonunu gösteriyor olabilir, yatırımcılar ve proje için güvenlik sağlamayı hedefliyor.

DigiToads’un önemli bir avantajının, projenin çevresel ayak izini en aza indirmeye kendini adamış ekibiyle sürdürülebilirliğe olan bağlılığında yattığı iddia ediliyor. Ek olarak, şeffaflığa ve topluluk katılımına olan bağlılıkları, sadık bir destekçi tabanı oluşturmuş ve TOADS’ın dikkat çekmesini sağlamış olabilir.

Proje ile ilgili bilgi edinmek ve alım yapmak için websitesini ziyaret edebilirsiniz.

BABYDOGE ve Dogecoin’e Genel Bakış

Dogecoin çevrimiçi topluluğunun hayranları tarafından yaratılan bir kripto para tokenı olan Baby Doge Coin, selefinin kült benzeri takipçiliğinden faydalanmaya çalışıyor.

Binance Smart Chain üzerine inşa edilmiş bir BEP-20 tokenı olan Baby Doge Coin, daha yüksek verimlilik, daha yüksek işlem hızları ve daha düşük kullanıcı işlem ücretlerine sahiptir. Akıllı staking sistemi, tamamlanan her işlemde cüzdanlarındaki BABYDOGE miktarını artırarak HODLer’ları ödüllendirir. Bununla birlikte, Baby Doge Coin gerçek dünya kullanımından yoksundur ve birincil çekiciliği hayır işlerine ve köpek kurtarma görevlerine odaklanmasında yatmaktadır.

Dogecoin ile ilgili olarak, iddialara göre, BABYDOGE’un babası için kripto kışı henüz sona ermedi ve bunun temel nedeni Dogecoin’in de faydadan yoksun olması olarak lanse ediliyor. Birincil kullanım alanı, bazı çevrimiçi yatırımcılar ve hizmet sağlayıcıların bir dijital para birimi olarak kabul ettiği bir ödeme şeklidir. Ayrıca sosyal medya platformlarındaki içerik oluşturuculara bahşiş vermek ve onları desteklemek için de kullanılmıştır.

Daha da önemlisi, DOGE sonsuz bir arza sahiptir, yani çıkarılabilecek Dogecoin sayısında bir sınır yoktur. Bu kıtlık eksikliği iddialara göre, enflasyonist baskılara katkıda bulunur ve token’ın zaman içinde değer kazanma kabiliyetini sınırlar.

Ek olarak, DigiToads ekibinin iddiasına göre, Dogecoin’in gelişimi diğer kripto paralara kıyasla nispeten durgun olmuştur.

Sonuç

Ekibin iddiasına göre meme coin piyasasında taht için yeni bir rakip var: DigiToads (TOADS). Bu sevimli ama tuhaf yaratıklar, etkileyici tokenomikleri, ileri görüşlü yol haritaları ve ilgi çekici özellikleri sayesinde birçok kişinin dikkatini çekmeyi amaçlıyor.

Kripto dünyası geliştikçe, projeler uyum sağlamalı ve benzersiz deneyimler sunmalıdır. Ekibin iddiasına göre DigiToads, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için uygun olan sağlam bir DeFi ekosistemi ile oyna-kazan oyununu harmanlayarak bunu başarıyla gerçekleştirdi.

Website – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.