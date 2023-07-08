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Yılın ilk yarısı kripto dünyası için çalkantılı geçti; bazı tokenlar yükselirken bazıları yükselemedi. Dia (DIA) ve Band Protocol (BAND) kripto piyasasında en çok ilgi gören coinlerden bazıları oldu. Buna karşılık iddialara göre DigiToads, kripto topluluğunun yoğun katılımıyla gerçekleşen ön satışında yükselişe geçti.

DigiToads Presale

DigiToads, memecoin’lerin eğlenceli yanını ve volatilitesini yardımcı kriptoların kullanım durumlarıyla birleştirmesi açısından farklı bir kripto para birimi olarak tanımlanıyor. Yapılan açıklamalara göre satış öncesinde 5,8 milyon dolar toplandı ve yükseliş yaşandı. Ekosistem ve token, benimsenme ve büyüme için hazır olduklarını ve yeni özellikler sunulmaya başladıktan sonra daha da fazla başarının geleceğini iddia ediyor.

DigiToads ekosistemi, sınırlı bir NFT koleksiyonu ve bunların mintinin yanı sıra bir Web3 P2E oyunundan oluşmakta. Üyeler, platformda NFT mint ederke ve ayrıca Web3 oyununu oynayarak NFT ekosistemine katılabilecekler. Ayrıca, iddialara göre bir meme coin olarak DigiToads, büyümesi için büyük bir alana sahiptir ve bu da yükselişine katkıda bulunabilir.

Yüksek büyüme oranına sahip bir token olan DigiToads, sahiplerinin stake etme, ödüller ve oyun yoluyla artık gelir elde etmelerine olanak tanır. NFT’ler ve tokenler, ödüller karşılığında platformda stake edilebilir. Tüm DigiToads topluluğu da oyun ödül havuzundan aylık olarak ödüllendirilecektir. DigiToads’a sahip olmanın getirdiği ek bir avantaj, kripto paranın deflasyonist doğası ve bu da zaman içinde değerinin artmasını sağlayabilir.

Ekibin açıklamasına göre DigiToads ön satışı devam ediyor, aşama 9, ancak hala erken ve yatırımcılar token başına 0,047 $ karşılığında satın alabilirler.

DIA (DIA)

DIA, güvenilir veriler için açık kaynaklı bir Oracle platformu olan Merkezi Olmayan Bilgi Varlığı anlamına gelmektedir. Hizmet tokenı olan DIA, ekosistemi besler ve aynı zamanda ona fayda sağlayan yönetişim tokenıdır. Bununla birlikte, iddialara göre DIA’nın olağanüstü temellerine rağmen, yerel tokenı, mevcut daha geniş piyasa yükselişinin ortasında bile, yılın büyük bir bölümünde yetersiz kaldı.

Yılın başındaki yükselişin ardından DIA, Şubat ayından bu yana kademeli bir fiyat düşüşü yaşadı ve bu gidişat devam etti. Aradaki zayıf yükseliş ivmesi ile DIA’nın fiyat hareketi hayal kırıklığı yarattı.

Band Protocol (BAND)

BAND’ın ekosistemi, zincirler arası bir veri Oracle platformudur ve yardımcı coin, Oracle sektörünün önde gelenlerinden biridir. BAND 2023 yılında güçlü bir yükseliş ivmesi sergilemiş olsa da, inişli çıkışlı bir seyir izliyor ve şu anda düşüş bölgelerinde bulunuyor.

BAND’ın son güçlü rallisinden sonra, Nisan ayının ortasından itibaren kademeli bir düşüş yaşadı, ancak şimdi bir fiyat dalgalanmasını zorlamak için yükseliş momentumunu topluyor. Önümüzdeki günler BAND için belirleyici olacak veya daha fazla aşağı yönlü işlem görecek ya da bir yükseliş yaşayacaktır.

Sonuç

DIA (DIA) ve Band Protocol (BAND) yılın büyük bölümünde gizli kalırken, ekibin iddiasına göre DigiToads gelişiyor ve yükseliyor. Ön satışına katılımın artmasına katkıda bulunan faktörler arasında diğer avantajlarının yanı sıra büyüme potansiyeli, faydası ve gelişmiş tokenomik özellikleri yer alıyor.

Presale – NFT – Opensea – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.