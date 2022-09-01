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SportBusiness’ın haberine göre, hacim bakımından dünyanın en büyük 21’nci kripto para borsası olan Crypto.com, Avrupa futbolunun elit rekabet ligi UEFA Şampiyonlar Ligi ile 495 milyon dolarlık beş yıllık bir sponsorluk anlaşmasında geri adım attı.

Düzenleyici Endişesi

Prensipte kabul edildiği belirtilen anlaşma ile Rus devletine ait enerji şirketi Gazprom‘un ardından boşta kalan sponsorluğu Crypto.com’un doldurması bekleniyordu. Ancak süreç beklendiği gibi ilerlemedi.

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Mart ayında Gazprom ile olan sözleşmesini iptal etmişti. SportBusiness, Crypto.com’un ticaret ve işletme lisanslarının kapsamını çevreleyen yasal sorunlarla birlikte İngiltere, Fransa ve İtalya’daki düzenleyici endişelerden dolayı anlaşmayı iptal ettiğini belirtti. Böylece prensipte kabul edilen 459 milyon dolar değerindeki sponsorluk anlaşması iptal olmuş oldu.

Kripto Kışı

Singapur merkezli kripto para borsası Crypto.com, geçtiğimiz yıl spor reklamcılığına ağırlık vererek ve Los Angeles’taki Staples Center ile 700 milyon dolarlık 20 yıllık bir isim anlaşması yapmış, Formula 1 yarış sponsorluklarına ise 150 milyon dolar yatırmıştı. Ayrıca, geçen yılki boğa piyasasından kazanç elde etmek isteyen Hollywood oyuncusu Matt Damon’ın yer aldığı bir reklam filmi için de 100 milyon dolar ödemişti.

Ancak o zamandan beri kripto paraların fiyatları ciddi oranlarda düştü ve başta yatırımcılar olmak üzere birçok kripto şirketi zora girdi. En büyük kripto para Bitcoin (BTC), yazım sırasında 20 bin doların hemen üzerinde, 20 bin 7 dolardan işlem görürken 69 bin dolarla kaydettiği son ATH’ının yüzde 70 altında fiyatlanıyor. Bitcoin gibi birçok altcoin’de de sert düşüşler oldu. Verilere göre kimi altcoin ATH’ından yüzde 90’ın üzerinde değer kaybetti.

Piyasa uzmanlarına ve analistlere göre, kripto para piyasaları şu anda sert kripto kışı olarak adlandırılan düşüş trendinin ortasında ve yaraların sarılması için biraz daha zaman gerekiyor.