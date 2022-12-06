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  •   Dev Altcoinden Müjde! 2 Ay Önce Duyurmuştuk Artık Yayında!

Dev Altcoinden Müjde! 2 Ay Önce Duyurmuştuk Artık Yayında!

Popüler kripto para, onun konumunu sağlamlaştıracak büyük güncellemeyi duyurdu.
21:31
6 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bundan yaklaşık 2 ay önce son dakika olarak duyurduğumuz gelişme nihayet beklendiği tarihte gerçekleşti. Birçok kripto para analisti bu Oracle çözümü altcoinin gelecekte daha fazla hayatımızda olacağını söylüyor. Hatta Poppe sürekli olarak 8 dolar altındaki fiyatın ömür boyu alım fırsatı olduğunu söylüyor. Peki hangi altcoin büyük müjdeyi verdi?

Chainlink (LINK)

Chainlink’in kurucu ortağı Sergey Nazarov‘un ağ için en çok beklenen olaylardan biri olduğunu söylediği merkezi olmayan oracle ağı Chainlink için stake etme özelliğini artık başladığını duyurdu. Pazar günü yaptığımız duyuru da 6 Aralık (bugün) sürecin tamamlanacağını söylüyordu. LINK fiyatı yazı hazırlandığı sırada 7,12 dolarda bulunuyor ve güne %3 kayıpla devam ediyor. Stake yayına alındığında günlük zirve olan 7,31 dolar görülmüştü.

Şimdiye kadar, token sahipleri LINK’lerini nasıl çalıştırabilecekleri ve ağın güvenliğine katkı sağlama noktasında sınırlıydı. Staking’in etkinleştirilmesiyle, LINK sahipleri ağın güvenliğine katkıda bulunabilir ve ödüller alabilir. Dune Analytics’e göre Chainlink, sektörde en yaygın kullanılan oracle ağıdır. Oracle ağları, geliştiricilerin uygulamalarında gerçek dünya verilerini güvenli bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyan ve günümüzde on-chain kullanım durumlarının çoğunu mümkün kılan kritik blockchain altyapısıdır.

LINK Staking

Staking, Nazarov’un “Chainlink‘in hayatında yeni bir bölüm” olarak tanımladığı ve ağın güvenliğini ve gelirini artırmayı amaçlayan Ekonomi 2.0 planının ilk adımı. Yaklaşık 2 ay önce ilk defa duyurulan hamle birçok yeniliği müjdeliyordu. Bunu o tarihlerde son dakika olarak duyurmuştuk. Nazarov konuyla ilgili şunları söyledi;

“Kendi başına yararlı olsa da aslında bu daha büyük Ekonomi 2.0 planının bir parçası olan bir özellik. Bence insanların tam olarak anlamadığı şey de bu”.

Economics 2.0, Chainlink’in oracle sektöründeki pazar hakimiyetini sağlamlaştırmayı ve onu “küresel bir standart” haline getirmeyi amaçlıyor. Nazarov’a göre sürdürülebilir bir ekonomik modeli başlatmak için geniş bir kullanıcı tabanına ve güçlü bir ağ etkisine sahip olmak gerekiyor. Chainlink’in ekonomisini başlatmak için gereken minimum kullanıcı ve faaliyet eşiğine ulaştığını söyledi. Bu, staking ve Ekonomi 2.0 planının diğer bölümlerinin şimdiye kadar başlatılmamasının ana nedenlerinden biriydi.

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