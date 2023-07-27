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  •   Dev Altcoin’de Fiyatı Uçuracak Büyük Yükseliş Hazırlığı!

Dev Altcoin’de Fiyatı Uçuracak Büyük Yükseliş Hazırlığı!

Özet

  • Solana (SOL), düşüşün ardından flama formasyonu ve sabah yıldızı mum formasyonuyla desteklenerek yükselişe geçti.
  • Kırılan direnç trend çizgisi, SOL fiyatının 22,75 dolardan 60 dolara kadar yükselebileceğini gösteriyor.
  • Günlük fiyat grafiğindeki göstergeler, yükseliş trendinin devam ettiği ve alım momentumunun geri döndüğünü gösteriyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
08:26
27 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Solana (SOL), kripto para piyasasındaki mevcut düzeltme aşaması karşısında 32,16 dolardan 22,73 dolara kadar çekildi. İki haftalık zaman diliminde gerçekleşen bu düşüş, ilk ralliyi kaçıran yatırımcılarılara bir geri çekilme fırsatı sunarak yüzde 30’luk düşüşle sonuçlandı. Dahası, günlük zaman dilimindeki fiyat grafiği, yükseliş trendinin devamının ilk işaretini gösteren bir yükseliş göstergesi olan sabah yıldızı mum formasyonu yakmış durumda.

Solana Fiyat Analizi

SOL‘a daha düşük zaman diliminde daha yakından bakıldığında, son düzeltmenin bir flama formasyonuna dönüştüğü görülüyor. Bu grafik formasyonu genellikle, hakim trendin devamından önce kısa bir mola dönemi sunan yerleşik bir boğa koşusunda görülür. Grafikten Solana fiyatının Fibonacci geri çekilme seviyelerindeki yüzde 50’deki birleşik destek olan 22,75 dolardan yükselişe geçtiği de açık bir şekilde görülebiliyor.

Bu yükseliş aynı zamanda flama formasyonunun direnç trend çizgisinden de bir kırılım sağlıyor. Yazım sırasında 25,22 dolardan işlem gören Solana için kırılan direnç trend çizgisinin artık önemli bir destek seviyesi olması beklenebilir.

Güncel görünümde alıcılardan gelecek baskısıyla SOL fiyatının yüzde 28 yükselişle 32,16 dolar direncini doğru yönelmesi beklenebilir.

SOL Fiyatı 50 Dolara Ulaşabilir mi?

Solana fiyatındaki son yükseliş, simetrik üçgen formasyonunun tamamlanmasıyla da destekleniyor. Bu grafik formasyonu genellikle önceden belirlenmiş hedeflerle birlikte gelir ve mevcut rallinin olgunlaşabileceği potansiyel bir seviye verir. Bu bağlamda simetrik üçgen formasyonunun etkisi altında SOL fiyatının 60 dolara doğru toparlanması beklenebilir.

Önde gelen altcoin‘in günlük fiyat grafiğindeki Süper Trend göstergesinin yeşil olması yükseliş trendinin devam ettiğini gösterirken, Hareketli Yön Endeksi‘nin DI+ (mavi) ve DI-‘sının (turuncu) tekrar yükseliş trendi göstererek genişlemeye başlamış olması alım momentumunun piyasaya geri döndüğüne işaret ediyor.

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