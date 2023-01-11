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Desteği Aldı Yürüyecek! Bu Altcoin İçin Korunacak Tek Nokta Fiyatı Yukarıya Taşıyacak!

23:00
11 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Fantom (FTM) fiyatı bir yükseliş formasyonundan çıkma sürecinde görünüyor. Bunu yapmak, yükseliş trendinin tersine döndüğünü doğrulamak için uzun bir yol kat etmesini gerektirebilir. 2022, merkezi olmayan finans (DeFi) protokolleri için nazik değildi ve Aralık 2021’den bu yana kilitlenen toplam değerde (TVL) %77,6’lık bir düşüş yaşandı.

Dahası, çoğunlukla kötü risk yönetimi, yetersiz gelir ve aşırı kaldıraç kullanımı nedeniyle çok sayıda DeFi protokolü çöktü. Ayı piyasasına rağmen, Fantom fiyatı güçlü geri dönüş işaretleri gösteriyor ve yakında yükseliş formasyonundan çıkabilir.

Fantom Fiyatı Uzun Vadeli Seviyesini Kazandı

Fantom fiyatı, Ekim 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,48 dolardan bu yana düşüş gösterdi. Düşüş, Kasım 2022’de 0,16 dolarlık minimum fiyata kadar devam etti. En düşük fiyat, 2021’den bu yana yerinde olan 0,20 dolarlık yatay destek alanının altında kendisine yer buldu.

Bu tür uzun vadeli yapılarda oluşan kırılımlar genellikle önemli düşüşlere yol açarken, Fantom fiyatı kısa bir süre sonra bölgeyi geri aldı. Sonuç olarak, bölgeyi geri almadan önce yalnızca bir süre için 0.20 doların altına saptı (yeşil daire).

Dahası, fiyat, yukarıda bahsedilen tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana yerinde olan azalan bir direnç çizgisinden de çıktı. Bunu ve 0.20 dolarlık alanı Aralık ayının sonlarında destek olarak doğruladı (yeşil simge).

Fiyat hareketinin yanı sıra başka yükseliş işaretleri de bulunuyor. Haftalık RSI önemli miktarda yükseliş sapması yarattı (yeşil çizgi). Ayrıca, ayrışmalar arasındaki en yüksek seviyenin üzerine çıkarak bir yükseliş başarısızlığı salınım formasyonunu da tamamladı.

Bu nedenle, olası Fantom fiyat analizilerinden birisine göre ortalama 0,41 dolar fiyatla bir sonraki uzun vadeli dirence doğru bir artış gerçekleşebilir. Ancak, 0,20 doların altında bir haftalık kapanış bu yükseliş hipotezini geçersiz kılar.

Kama Kırılması Geri Dönüşü Doğrulayabilir

Günlük zaman dilimindeki teknik analiz de yükseliş sinyalleri veriyor. Sonuç olarak, Fantom kısa vadeli fiyat tahmininin yükseliş olduğunu gösteriyor olabilir.

Bunun iki ana nedeni, RSI’da bir yükseliş formasyonunun oluşturulması ve yükseliş okumaları gösterilebilir. Fantom fiyatı, Mayıs ayının başından bu yana azalan bir kama içinde işlem gördü. Şu anda kırılma sürecinde. Bunu yaparken haftalık zaman dilimindeki yükselişin tersine döndüğünü doğrulamak için uzun bir yol kat edecek ve gelecekteki fiyat için olumlu etkilere sahip olacak.

Bunun yanı sıra, günlük RSI artıyor ve azalan bir direnç çizgisinden (siyah çizgi) çıktı. Bu, yükseliş eğiliminin bir başka işareti olarak kabul edilir. Sonuç olarak, takozdan bir kopuş, FTM token’ı için yükselişin tersine dönmeye başladığını doğrulayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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