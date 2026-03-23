DeFi İşlemlerinde Gizli Aktör: Likiditede Stabull ve Toplayıcıların Yükselişi

DeFi ekosisteminde görünmeyen ama önemli bir rol oynayan toplayıcılar, kullanıcılar ve likidite havuzları arasında köprü kurarak işlem akışını yönlendiriyor. Bu sistem sayesinde, kullanıcılar tek bir işlem adımıyla birden fazla likidite kaynağı üzerinden en iyi fiyat ve düşük kayıpla otomatik olarak alış-satış yapabiliyor.

Toplayıcılar DeFi İşlemlerini Nasıl Farklılaştırıyor?

Toplayıcılar, merkeziyetsiz finans platformlarında işlemleri daha verimli ve kullanıcılar açısından hızlı hale getiriyor. Arka planda çalışan bu sistemler, likiditeyi birden fazla kaynaktan aynı anda tarayarak fiyat, işlem ücreti ve kayma gibi çeşitli parametrelerde karşılaştırma yapabiliyor.

Böylece algoritmalar, işlemleri farklı takas platformlarına bölerek veya birleştirerek otomatik bir güzergâh belirliyor. Kullanıcı sadece takas talebini ilettiğinde, geride kalan tüm süreçler programlar tarafından yürütülüyor ve çıkan sonuç doğrudan kullanıcıya yansıyor.

Likidite havuzlarının rolü burada öne çıkıyor. Çünkü tek bir merkeziyetli borsada tekelleşen yapının aksine, DeFi’de likidite çeşitli protokoller arasında dağılmış durumda. Bu nedenle, toplayıcılar piyasadaki bu dağınıklığı bütünleştirerek her işlemde en uygun rotayı oluşturuyor.

Stabull’in Toplayıcı Akışındaki Yeri ve OpenOcean Entegrasyonu

Stabull, özellikle sabitcoinler ve gerçek varlık tabanlı tokenlerde, toplayıcılar tarafından giderek daha sık tercih edilen bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bu protokol, çok adımlı takas yollarının bir parçası, FX tarzı fiyat referansı veya düşük kayıplı işlem platformu olarak kullanılıyor.

Bu noktada OpenOcean ile yapılan iş birliği dikkat çekiyor. İki ekip, Base ağı üzerinde, OpenOcean platformu üzerinden yapılan işlemlerin Stabull havuzlarından otomatik olarak geçebileceği özel bir entegrasyon geliştirdi. Bu entegrasyonla birlikte, OpenOcean kaynaklı takaslar, koşullar uygun olduğunda Stabull’a yönlendirilerek doğrudan ve kullanıcı farkında olmadan havuza likidite sağlıyor.

Kullanıcılar Stabull’ı doğrudan seçmeden de bu işlem akışından faydalanabiliyor. Toplayıcıların rotalama mantığı sayesinde, likiditeye erişim arka planda entegrasyonlarla sürdürülüyor.

Toplayıcı akışının bir diğer özelliği ise işlemlerin tekrarlanabilir ve fiyat odaklı olması. Pazarlama hamlelerinden bağımsız bir şekilde, algoritmik olarak uygun belirlenen havuzlar sürekli işleme açık kalıyor ve hacim büyüdükçe işlem sayısı da artıyor.

Protokol ve likidite sağlayıcıları açısından bakıldığında, bu akışlar doğrudan cüzdandan çıkan bir ticaret gibi görülebiliyor; komisyon ve protokol ücretleri şeffaf şekilde blokzincir üzerinde takip edilebiliyor.

Bu sistemde kullanıcı, Stabull gibi bir platformu bire bir seçmese bile, havuza katkı ve komisyon üretimi gerçekleşiyor. Performansın arkasındaki temel unsur ise, likiditenin kullanışlılığı ve entegre altyapıya olan güven.