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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Blok zinciri teknolojisi hızla ilerleyiş gösteriyor. Birçok sektör dijital dönüşümünde blok zinciri teknolojisini etkin bir şekilde kullanmayı hedefliyor. Son yıllarda, yüksek işlem ücretleri, çifte harcama, çevrim içi aldatma, veri kurtarma ve daha fazlası dahil olmak üzere daha önce algılanan birkaç olayın aslında ne kadar yanlış olduğu da bu teknoloji sayesinde ortaya çıktı. Şimdi bunların blok zinicir teknolojisi yardımıyla önlenebileceği de deneyimlenmiş oldu. Gelişen dünyada gereksinimler de arttı. Özellikle Covid-19 salgınında uzaktan çalışma ya da serbest çalışma daha da ön plana çıktı. Bu da iddialara göre blok zinciri sektöründe bir boşluk oluşturdu.

Yapılan açıklamalara göre DeeLance adında yeni bir kripto projesi ise Web3 ekosistemi ile freelance ve işe alım sektörünü bir araya getirmeyi amaçlayan bir yenilikle ön satış etkinliği başlattı.

İşe alım sürecini daha basit, daha hızlı ve daha ucuz hale getirmek için blok zinciri teknolojisinden yararlanan web3 serbest çalışma ve işe alım pazarı olduğu iddia edilen DeeLance’in incelemesi yazının devamında yer alıyor.

DeeLance’e Kısa Bir Genel Bakış

DeeLance, web3 tabanlı merkeziyetsiz bir işe alma platformu olarak tanımlanıyor. Şirketlerin iş yapma ve para kazanma biçiminde, personel işe almaktan sanal tesisler kurmaya ve yeni müşteriler çekmek için reklam vermeye kadar devrim yaratmayı amaçlıyor.

Platformun, hem serbest çalışanları hem de işverenleri mevcut büyük web2 serbest web sitelerinden daha düşük ücretlerle güçlendirmek için tasarlandığı bildiriliyor.

DeeLance Platformunun Avantajları

Yapılan açıklamalara göre DeeLance, eski işe alım platformlarına kıyasla işverenler ve serbest çalışanlar için önemli avantajlar getiriyor. İşverenler için mevcut pazarların en düşüğü olan yüzde 2’lik bir ücretle işe almayı önemli ölçüde daha ucuz hale getiriyor. Serbest çalışanlar için yüzde 10’luk ücretin oldukça rekabetçi olduğun da iddia ediliyor. Ödemeler kripto para biriminin yanı sıra itibari para olarak da yapılabiliyor, böylece ödeme gecikmeleri veya maliyetli döviz ücretleri gibi sorunlar ortadan kalkıyor.

Mevcut serbest çalışan pazar yerlerinin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, mülkiyeti sözleşmeli çalışanlardan işverenlere aktarmak. DeeLance, işi NFT olarak tokenleştirerek bu sorunu çözmeyi hedefliyor. Yazılı içerik veya yazılım kodu gibi bir iş ürününün tedarik edilmesi üzerine, bir işverene söz konusu iş üzerindeki mülkiyetinin somut bir temsili olarak hizmet eden bir NFT veriliyor. Bu uygulama, belirli bir içeriğin sahipliğine ilişkin netliği garanti ediyor ve satın alınan çalışmanın şirketler tarafından kullanımına ilişkin olan herhangi bir kısıtlamayı ortadan kaldırıyor.

Öte yandan DeeLance NFT pazar yeri, alıcılara ve serbest çalışanlara NFT’ler oluşturma, satma, satın alma, teklif verme, toplama, takas etme veya sergileme fırsatı sunuyor. Platform sanat, fotoğrafçılık, alım satım kartları, müzik, biletler ve sanal dünyalarla ilgili NFT’ler gibi popüler varlıklara ev sahipliği yapacağını bildiriyor.

DeeLance NFT Pazar Yerindeki NFT’lerin Temel Özellikleri

DeeLance’in çığır açtığı iddia edilen yaklaşımının özünde, serbest çalışma ürünlerinin NFT’lere tokenize edilmesi ve iş sahipliğinin işe alım yapanlara güvenli ve güvenilir bir şekilde aktarılmasına izin verilmesi yatıyor.

Bu yenilikçi çözüm, dijital serbest çalışma alanında telif hakkı ihlali ve ödeme dolandırıcılığı gibi uzun süredir devam eden zorlukları doğrudan ele alıyor. Serbest çalışan bir yazar veya içerik oluşturucu, serbest müzik sanatçısı, Serbest mimarlar/iç tasarımcılar alanlarına bağlı olarak dijital içeriklerinden para kazanmak için Web3’ü kullanabilecekleri farklı yollar bulunuyor. NFT’lerin özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

NFT Vitrini: Vitrinde, kullanıcılar halka açık satış için dijital varlıklar satın alabilecek veya sunabilecek. Ayrıca benzersiz NFT sanatlarını veya diğer varlıklarını da sergileyebilirler

Esnek Fiyat: NFT yaratıcıları veya sahipleri varlıklarını NFT pazarında sabit bir fiyattan listeleyebilecek veya zamanlanmış bir açık artırma yoluyla sunabilecek.

NFT Katalogları: En popüler koleksiyonlar veya yeni NFT ürünleri pazar yerinde görünecek.

DeeLance İle Metaverse’e Güvenli Adım

DeeLance, dünya çapında hızla popülerlik kazanan metaverse teknolojisi üzerine benzersiz bir konsept yaratmayı hedefliyor. DeeLance’in metaverse’ünde, işe almak isteyen işverenler ve iş arayan serbest çalışanlar avatarlar olarak özgürce etkileşime girebilecekler. İşverenler toplantı ve mülakat yapmak için ofisler kurabilecek ve hatta işe alım süreçlerini güçlendirmek için sanal reklam satın alabilecek. Serbest çalışanlar, tekrar çalışmayı teşvik etmek için hizmetlerinin reklamını yapabilecek ve müşterilerle ağ kurabilecek.

DLANCE Token

DLANCE token bu DeeLance ekosisteminde önemli bir rol oynuyor. DeeLance’deki sözleşmeler itibari para veya çeşitli büyük kripto para birimleriyle ödenebilirken, DeeLance metaverse’teki ofisler ve reklamlar yalnızca DLANCE ile satın alınabiliyor. Şu anda ön satış etkinliği devam eden DeeLance DLANCE tokeni 910 bin dolardan fazla fon toplamayı başardı. Bu, ön satış sırasında DLANCE satın alan işverenlerin ve serbest çalışanların, DeeLance metaverse’te gelecekteki ofis alanı ve reklamlarında indirim alabilecekleri anlamına geliyor.

DeeLance, kendi kripto para birimini tanıtarak yalnızca yeni bir gelir akışı yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda kendisini web3 dünyasına daha da entegre ediyor. İlgilenen yatırımcılar DLANCE satın almak için Ethereum (ETH), Tether (USDT) ile veya Transak ödeme ağı üzerinden kartla işlemi gerçekleştirebiliyor.

DeeLance Gelecek Vadediyor Mu?

İddialara göre DeeLance analistler ve yatırımcılar arasında oldukça fazla konuşuluyor çünkü hedeflediği potansiyelin boyutunun büyük olduğu düşünülüyor. Küresel insan kaynakları (İK) ve işe alım hizmetleri sektörü tahmini 761 milyar dolar değerinde.

DeeLance platformunun rakipleri arasında Fiverr, Upwork ve Freelancer gibi büyük işe alma platformları var. Yani DeeLance en başından beri Upwork ve Fiverr gibi halka açık şirketlerle rekabet içinde olmayı hedefliyor.

DeeLance, yenilikçi yaklaşımıyla şirketlerin nasıl işe alım yaptığını ve serbest çalışanların nasıl iş bulduğunu yeniden tanımlamaya hazırlanıyor. Platform, mevcut işe alım sistemlerine kıyasla önemli bir ilerleme sunuyor ve maliyet etkinliği, açıklık ve verimlilik açısından kayda değer rekabet avantajlarına sahip. Covid-19 sonrası uzaktan çalışmaya yönelik pandemi eğilimi devam ettikçe, iddialara göre, DeeLance gibi merkeziyetsiz serbest çalışma metaverse platformları önümüzdeki yıllarda önemli bir ilgi kazanacak gibi görünüyor.

Sonuç olarak, DeeLance’in serbest çalışma ve işe alım konusundaki bu yenilikçi yaklaşımı, blok zinciri teknolojisi, NFT’ler ve metaverse kullanımı ile birleştiğinde, onu sektörde oyunun kurallarını değiştiren öncü bir platform haline getirmeyi hedeflediği iddia ediliyor. Daha fazla işletme ve serbest çalışan web3’ün faydalarını benimsedikçe, DeeLance gibi platformlar öncülük etmeye hazırlandıklarını iddia ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.