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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto para yatırımı yapmak isteyen günümüz yatırımcıları, sayısı her geçen gün artan kripto coinler ve projeler arasında doğru coinlere yatırım yapmak için bir dizi analiz ve araştırmaya büyük vakit harcıyor. Ön satış etkinliği ile dikkatleri üzerine çektiği iddia edilen kripto para analiz ve bilgi platformu Dash 2 Trade projesi, yatırımcıların coin analizi konusunda işini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Ön satış etkinliğinin ilk 24 saatinde 550 bin dolar toplamayı başaran Dash 2 Trade (D2T) projesinin native kripto para birimi D2T tokene gösterilen ilgi ekibin iddialarına göre, kripto para yatırım tavsiyeleri için gerekli olan yatırım araçlarına duyulan ihtiyacı gözler önüne seriyor.

Kripto Para Yatırımı Analiz Platformu Dash 2 Trade Nedir?

Her gün yeni coinlerin eklendiği kripto piyasasında doğru kripto para analizi yapmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Tarafsız kripto para yatırım tavsiyeleri arayışında olan yatırımcıların, detaylı bir şekilde coin analizi yapması ve anlık olarak değişen piyasaları farklı araçlarla takip etmesi gerekiyor. Üstelik pek çok coin analiz aracı, genellikle yalnızca profesyonel yatırımcıların erişimine açık oluyor ve bireysel yatırımcılar söz konusu araçlara erişim problemiyle karşı karşıya kalabiliyor.

Dash 2 Trade projesi, kripto para yatırımı yapmak isteyen tüm kullanıcıların hizmetine sunmayı planladığı tam donanımlı kripto analiz gösterge paneli ile bu soruna çözüm bulmayı amaçlıyor. Proje geliştiricileri bu sayede yatırımcıların, dolandırıcılık korkusu olmadan kendi coin analizlerini yapabileceğini ve başkalarının kripto para yatırımı tavsiyelerine gerek duymadan bilinçli bir şekilde yatırım kararı alabileceğini belirtiyor.

Dash 2 Trade Tam Donanımlı Gösterge Paneli

Kripto odaklı bilgi ve analiz platformu olarak konumlanan Dash 2 Trade projesinin merkezinde, kripto alım satımı ile ilgili tüm araçları ve analizleri içeren bir gösterge paneli bulunuyor.

Kripto yatırımcıları mevcut koşullarda, CryptoHopper, Santiment, CointelegraphPro ve Glassnode gibi coin analiz platformlarını kullanarak hangi kripto para projesine yatırım yapıp yapmayacağına karar veriyor. Ancak ekibin iddialarına göre, tüm bu platformların her birinin ayrı araçlara sahip olması ve doğru karar mekanizmasının işleyebilmesi için tek tek inceleme yapılması gerekliliği, yatırımcıların zaman kaybetmesine yol açıyor. Karar verme sürecinde geçen her dakika ise yatırımcılara sadece zaman değil aynı zamanda para da kaybettiriyor olabilir.

Dash 2 Trade proje geliştiricileri, mevcut kripto para analiz platformlarında ayrı ayrı bulunan araçları, göstergeleri, blok zinciri analizlerini, listeleme uyarılarını ve piyasa duyarlılık ölçümleri gibi bilgileri tek bir gösterge paneli üzerinde toplayarak yatırımcıların beğenisine sunmayı amaçlıyor.

Dash 2 Trade gösterge panelinde yer alacak coin analiz araçları şu şekilde sıralanıyor:

Risk profili oluşturucu: Kripto alım satımı yaparken risk alma potansiyeline uygun stratejiler önerir.

Teknik göstergeler: Yatırımcının eyleme geçirebileceği uyarılar içerir.

Otomatik alım satım API’si: Alım satım yapmak için doğrudan aracı kuruma bağlanmayı sağlar.

Ön satış ve kamuya arz (ICO) öncesi puanlama sistemi: Kripto para yatırımı öncesi analiz desteği verir.

Sosyal göstergeler: Eyleme geçirilebilir uyarılar içerir.

Listeleme uyarıları: Kripto para borsası listelemeleri ile ilgili ön bilgi verir.

Blok zinciri analizi: Balina aktiviteleri de dahil olmak üzere blok zinciri üzerindeki etkinlikle ilgili verileri anlamlandırır.

Sosyal yatırım: Başarılı yatırımcılar takip edilerek stratejilerin öğrenilmesini sağlar.

Ön test: Yatırım öncesi geliştirilen stratejilerin test edilmesini ve daha doğru karar verilmesini sağlar.

Dash 2 Trade gösterge paneli üzerinde yer alan tüm bu veriler ve analizler ekibin açıklamalarına göre, yatırımcıların hem zamandan tasarruf etmesine büyük katkı sağlıyor hem de verilerin anlamlandırılması ve strateji geliştirilmesini kolaylaştırıyor.

Panel sayesinde yatırımcılar bir dizi soruya da yanıt bulabiliyor. Örneğin, akıllı sözleşmelerin denetlenip denetlenmediği veya söz konusu akıllı sözleşmeyle kaç etkileşim gerçekleştiği gibi bilgilere panel üzerinden rahatlıkla ulaşılabiliyor.

Kullanıcı dostu olduğu ifade edilen Dash 2 Trade gösterge panelinin en dikkat çekici özelliklerinden birinin de ön satış ve kamuya arz öncesi puanlama sistemi olarak görülmesi olduğu ifade ediliyor. Fark yaratmayı amaçlayan bu özellik, yalnızca deneyimli değil kripto dünyasına yeni adım atmış yatırımcıların da bilinçli bir şekilde kripto para analizi yapmasına ve yatırımlarına karar vermesine olanak tanıyor.

Ekibin iddialarına göre 20 Ekim’de başlayan Dash 2 Trade (D2T) ön satış etkinliğinde ilk haftadan 3 milyon dolar üzerinde fon toplanmış olması, teknoloji düşkünü ve kripto para odaklı yatırımcıların projeye büyük ilgi gösterdiğini kanıtlıyor gibi görünüyor.

Dash 2 Trade Token Ön Satış Etkinliği Devam Ediyor

Tam donanımlı kripto para analiz platformunun 2023’ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesinin planlandığı Dash 2 Trade projesinin ön satış etkinliği, bütün hızıyla devam ediyor. Dash 2 Trade gösterge panelinin çeşitli üyelik paketlerine erişim sağlayacak olan D2T tokeni, ön satışın farklı aşamalarında farklı fiyatlar karşılığında satın alınabiliyor.

Ethereum ağında yer alan en yeni coinler arasında sıralanan projenin native tokeni D2T tokenin toplamda 1 miyar adet arzı bulunuyor. Ön satış etkinliğinde bu arzın 700 milyon adeti satışa sunuluyor.

Dash 2 Trade ön satış etkinliği toplam 9 aşama olarak planlanıyor. Kısa sürede tamamlanan birinci aşamada yatırımcılar, 0,0476 dolar karşılığında D2T token satın alarak düşük fiyatlarla kripto para yatırımı yapma şansı yakaladı. Güncel bilgilere göre ikinci aşaması devam eden ön satışın bu diliminde yatırımcılar, 1 D2T token satın almak için 0,05 dolar ödüyor. 70 milyon adet D2T token bulunan ikinci aşamanın bitmesi ile birlikte üçüncü aşamaya geçilecek ve bu dilimde D2T token fiyatı 0,0513 dolara yükselecek.

Ön satışın dördüncü aşamasında D2T token fiyatı 0,0533 dolar olacak. Yatırımcılar beşinci aşamada 0,0556 dolar, altıncı aşamada 0,0580 dolar, yedinci aşamada 0,0606 dolar ve sekizinci aşamada 0,0635 dolar karşılığında D2T token satın alabilecek.

Ön satış etkinliğinin son yani dokuzuncu aşamasında ise D2T token fiyatı 0,0662 dolar olacak şekilde yatırımcıların beğenisine sunulacak.

Dash 2 Trade token ön satış etkinliği tamamlandığında toplamda 700 milyon adet D2T token sahiplerini bulmuş olacak.

Ön satışı devam eden Dash 2 Trade projesinin denetimleri önde gelen güvenlik kurumları tarafından gerçekleştiriliyor. Projenin akıllı sözleşme kodu SolidProof tarafından denetlenirken proje ekibi CoinSniper tarafından doğrulandı.

Dash 2 Trade Gösterge Paneli Üyelik Paketleri

Projenin yol haritasına göre ön satış etkinliğinin sonlanması ile Dash 2 Trade gösterge paneli, 2023’ün ilk çeyreğinde üç farklı üyelik paketi seçeneğiyle bireysel ve profesyonel yatırımcılarla buluşacak.

Proje geliştiricileri erişilebilirliği ön planda tutmak amacıyla ücretsiz bir üyelik modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. Ücretsiz üyelik modelinde bir dizi temel araç bulunması düşünülüyor. Daha gelişmiş özelliklere sahip olmak isteyen kullanıcılar ise Başlangıç ve Premium üyelik paketlerinden birini seçebilecek. Yatırımcılar aylık 400 D2T token karşılığında Başlangıç paketi veya aylık 1000 D2T token karşılığında Premium üyelik paketine erişim imkanı bulacak.

Başlangıç seviyesi üyeliğinde yatırımcılar, sosyal kanallara ve çok sayıda otomatik alım satım ve strateji oluşturma aracına erişebilecek. Premium üyelik modeli ise tam donanımlı Dash 2 Trade kripto analiz gösterge panelinde coin analizi yapmayı mümkün kılan tüm araç ve göstergelere erişim imkanı verecek.

Ekibin açıklamalarına göre, abonelik ücretlerinde kullanılacak olan D2T tokene gösterilen yoğun talep, kripto para yatırımı için panelin kullanımının yaygınlaşması ile artacağından tokenin gün geçtikçe daha değerli hala gelmesi ve erken dönem yatırımcılarına kazanç sağlaması bekleniyor.

Her türlü kripto para analizini tek bir ekranla yapmayı kolaylaştırdığı iddia edilen kripto analiz platformu Dash 2 Trade gösterge panelinin minimum uygulanabilir ürün (MPV) modeli, halihazırda geliştirilmiş bir şekilde ön satış etkinliğinin sonlanmasını bekliyor. Proje ekibi, tahminlerinden hızlı ilerlediğini iddia ettikleri D2T token ön satış etkinliğinin tamamlanması ile birlikte gösterge panelini piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Gösterge paneline erişim için D2T token sahip olması gerekliliği göz önünde bulundurulduğunda ekibin iddialarına göre geleceğin en kazançlı kripto para birimlerinden biri olması beklenen D2T tokenin indirimli fiyatlarla satın alınabiliyor olması, coin analiz araçlarına önem veren yatırımcılar için bulunmaz değerde bir fırsat olarak konumlanıyor. Doğru projeye yatırım yapmak için çok sayıda farklı platform yerine tek bir ekran aracılığıyla işlem yapmayı tercih eden yatırımcılar, ekibin iddialarına göre, D2T token ön satış etkinliğine büyük ilgi gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.