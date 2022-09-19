Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3

  • CoinTürk
  •   Cumhurbaşkanlığı Duyurdu! e-Devlet Kapısı İçin Blockchain Hamlesi!

Cumhurbaşkanlığı Duyurdu! e-Devlet Kapısı İçin Blockchain Hamlesi!

e-Devlet Kapısı için blockchain tabanlı çözümler aranacak. Etkinliğin detayları ve daha fazlası haberimizde.
20:30
19 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin’in yaygınlaşmasıyla adından söz ettiren blockchain teknolojisi Türkiye’nin de ciddiye aldığı konular arasında yer alıyor. Dünyanın hemen hemen tüm devletleri blockchain odaklı çözümler üzerinde çalışıyor. Ripple, Stellar ve Algorand gibi şirketler de bunları bir kısmına teknik destek sağlıyor. Peki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından duyurusu yapılan son gelişme ne?

DIGIATHON 2022 Başvuru

Twitter üzerinden Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) tarafından aşağıdaki paylaşım yapıldı. DIGIATHON 2022 için müjde böylece verilmiş oldu. Blockchain teknolojileriyle ilgilenen geliştiriciler için planlanan bu etkinliğin ana amacı e-Devlet Kapısı için yenilikçi çözümleri görmek. Hali hazırda blockchain tabanlı olmasa da bir e-Devlet sistemimiz bulunuyor. Birçok işlem burası aracılığıyla eskiye nazaran daha kolay biçimde gerçekleştiriliyor.

Başvurular için geliştiricilerin ikinci bir duyuruyu beklemesi gerekiyor. Henüz hackathon için detaylar açıklanmış değil.

Blockchain ve Türkiye

Kripto paralar konusunda henüz AB ve ABD net bir yasal çerçeve oluşturmadı. Türkiye de regülasyonlar için araştırma sürecini devam ettiriyor. Birçok şirketten, borsadan ve isimden görüşleri alındı. Toplantılar yapıldı ve kripto para düzenlemelerinin 2022 yılına yetişeceğine dair açıklamalar yapıldı. Muhtemelen önümüzdeki ay TBBM’nin açılmasıyla birlikte kripto para düzenlemeleri konusu gündemimizde daha fazla yer işgal edecek.

Blockchain dev yapıların işlerini kolaylaştıran ve onlara güvenlik vadeden bir yapıdır. Birçok devlet, küresel şirket bunun farkında ve bu alanda çalışmalar yapıyor. Blockchain teknolojisinin günlük hayatta kullanımı noktasında en ileri ülke Çin’dir. Daha şimdiden kendi blockchain tabanlı para birimini yayınladı ve kullanıma sundu. Türkiye henüz bu noktada somut bir adım atmış değil.

Her ne kadar blockchain kavramı Bitcoin ile dünyaya yayılmış olsa da bugün kripto paralardan ayrı bir alan olarak tanımlanıyor. Kripto para geliştiricileri aynı zamanda blockchain teknolojisinin daha ileri kullanımı noktasında önemli çözümler üretiyor. Yıllardır piyasaya sürülen sayısız proje aslında birer deney konumundadır. Metaverse, NFT, DeFi ve daha onlarca farklı alan kripto geliştiricileri sayesinde bugünlere geldi. Blockchain teknolojisinin getirdiği faydaların farkında olan ülkeler, kendi dijital ürünlerine bunu uygulamak istiyor. Son duyurulan DIGIATHON 2022 de bunun bir parçası olacak. Blockchain yazılımcıları ekiplerini oluşturarak e-Devlet Kapısı için blockchain tabanlı çözümler üretecek.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
İlgili Yazılar
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
Amazon CBDC İşine Girdi! Satoshi Nakamoto Dünyaya Yön Veriyor!
Amazon CBDC İşine Girdi! Satoshi Nakamoto Dünyaya Yön Veriyor!
200 Ülkeyi İlgilendiriyor! Yeni Blockchain Adımı!
200 Ülkeyi İlgilendiriyor! Yeni Blockchain Adımı!
Ronin NFT Satışları İlk Kez 1 Milyon Doların Altına Düştü!
Ronin NFT Satışları İlk Kez 1 Milyon Doların Altına Düştü!
Dünyaca Ünlü Oyun Şirketi Ubisoft NFT’leri Oyunculara Kabul Ettirebilecek Mi?
Dünyaca Ünlü Oyun Şirketi Ubisoft NFT’leri Oyunculara Kabul Ettirebilecek Mi?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blue Chip Koleksiyon BAYC Sevindirdi, CryptoPunks Üzdü!
Blue Chip Koleksiyon BAYC Sevindirdi, CryptoPunks Üzdü!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
2022-2028 NFT Tahminleri! Henüz Yolun Çok Başındayız!
Tarihe Geçmek İstedi: 1 İşlem İçin 36 ETH Ödedi!
8,4 Milyar Dolarlık Şirketten NFT Adımı! Hangi Koleksiyonla Anlaştılar?
Son Teknik Analizler
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022