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Bitcoin’in yaygınlaşmasıyla adından söz ettiren blockchain teknolojisi Türkiye’nin de ciddiye aldığı konular arasında yer alıyor. Dünyanın hemen hemen tüm devletleri blockchain odaklı çözümler üzerinde çalışıyor. Ripple, Stellar ve Algorand gibi şirketler de bunları bir kısmına teknik destek sağlıyor. Peki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından duyurusu yapılan son gelişme ne?

DIGIATHON 2022 Başvuru

Twitter üzerinden Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) tarafından aşağıdaki paylaşım yapıldı. DIGIATHON 2022 için müjde böylece verilmiş oldu. Blockchain teknolojileriyle ilgilenen geliştiriciler için planlanan bu etkinliğin ana amacı e-Devlet Kapısı için yenilikçi çözümleri görmek. Hali hazırda blockchain tabanlı olmasa da bir e-Devlet sistemimiz bulunuyor. Birçok işlem burası aracılığıyla eskiye nazaran daha kolay biçimde gerçekleştiriliyor.

Başvurular için geliştiricilerin ikinci bir duyuruyu beklemesi gerekiyor. Henüz hackathon için detaylar açıklanmış değil.

Blockchain ve Türkiye

Kripto paralar konusunda henüz AB ve ABD net bir yasal çerçeve oluşturmadı. Türkiye de regülasyonlar için araştırma sürecini devam ettiriyor. Birçok şirketten, borsadan ve isimden görüşleri alındı. Toplantılar yapıldı ve kripto para düzenlemelerinin 2022 yılına yetişeceğine dair açıklamalar yapıldı. Muhtemelen önümüzdeki ay TBBM’nin açılmasıyla birlikte kripto para düzenlemeleri konusu gündemimizde daha fazla yer işgal edecek.

Blockchain dev yapıların işlerini kolaylaştıran ve onlara güvenlik vadeden bir yapıdır. Birçok devlet, küresel şirket bunun farkında ve bu alanda çalışmalar yapıyor. Blockchain teknolojisinin günlük hayatta kullanımı noktasında en ileri ülke Çin’dir. Daha şimdiden kendi blockchain tabanlı para birimini yayınladı ve kullanıma sundu. Türkiye henüz bu noktada somut bir adım atmış değil.

Her ne kadar blockchain kavramı Bitcoin ile dünyaya yayılmış olsa da bugün kripto paralardan ayrı bir alan olarak tanımlanıyor. Kripto para geliştiricileri aynı zamanda blockchain teknolojisinin daha ileri kullanımı noktasında önemli çözümler üretiyor. Yıllardır piyasaya sürülen sayısız proje aslında birer deney konumundadır. Metaverse, NFT, DeFi ve daha onlarca farklı alan kripto geliştiricileri sayesinde bugünlere geldi. Blockchain teknolojisinin getirdiği faydaların farkında olan ülkeler, kendi dijital ürünlerine bunu uygulamak istiyor. Son duyurulan DIGIATHON 2022 de bunun bir parçası olacak. Blockchain yazılımcıları ekiplerini oluşturarak e-Devlet Kapısı için blockchain tabanlı çözümler üretecek.