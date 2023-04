Okuma Süresi: 2 Dakika

Sosyal trading platformunda hesap açıp portfolyoler içerisinden kopyalamak istediğiniz başarılı yatırımcıyı seçin ve copy butonuna tıklayın. Daha sonra istediğiniz miktarı girip copy trade yapmaya başlayabilirsiniz.

Basitçe copy trade, başarılı ve deneyimli yatırımcılar tarafından yapılan işlemleri kopyalamanıza olanak tanır. Temel amaç, kanıtlanmış bir geçmişe sahip başarılı bir yatırımcı bulmak ve işlemlerini kopyalamaktır.

Copy trade’de 3 farklı taraf bulunmaktadır:

Yatırımcı: Bu, alım satımları işlemleri kopyalanan deneyimli yatırımcıdır.

Kullanıcı: Bu, kendi bakiyesini kullanarak deneyimli yatırımcının işlemlerini kopyalayan kişidir.

Platform: Genel olarak Sosyal Trading platformu olarak adlandırılır ve Yatırımcı ve kullanıcının işlem yapmasını sağlayan aracı platformdur.

Copy Trade Platformları

Copy trade yapabilmek için Binance tarafından desteklenen TraderWagon platformunu kullanabilirsiniz. Copy trade yapabilmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

1. Adım: TraderWagon‘a kaydolun ve Binance hesabınızı bağlayın.

2. Adım: Portföy merkezine girin, tercihinize göre portföyü seçin ve [copy] seçeneğine tıklayın.



3. Adım: Bu kısımda yer alan kutucuklara işlem yapmak istediğiniz miktarları girin, örneğin $500.

4. Adım: Portföyünüzün zarar durdurma (stop loss) ve kar alma (take profit) yüzdesini ayarlayın. Take profit kısmına yüzde kaç kar olduğunda pozisyonunuzu kapatmak istediğinizi yazın, örneğin %20 gibi. Stop loss kısmına ise eğer pozisyon terste kalırsa yüzde kaç zararla pozisyonu kapatmak istediğinizi giriniz, örneğin %10. Zararı durdur ve kar al seçeneklerinin her ikisi de isteğe bağlıdır. Herhangi bir giriş yapmazsanız kopyalama yaptığınız yatırımcıya göre işlemleriniz gerçekleştirilir.

5. Adım: Son aşamada [Submit] butonuna tıklayıp işlemi tamamlayın. Fonlar Binance spot cüzdanınızdan portföye otomatik olarak aktarılacaktır. İşlem tamamlandığında ise kar/zarar Binance hesabınıza otomatik olarak yansıtılacaktır. Artık Copy Trade yapıyorsunuz!