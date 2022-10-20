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Ekim 2022’nin sonunda CoinW beşinci yaş gününü kutlayacak. Geçtiğimiz beş yıl boyunca sektörün refahına ve sektördeki kaos ve kargaşaya tanıklık edildi. CoinW, sektör ne kadar hızlı değişirse, kullanıcı merkezli zihniyeti o kadar çok korumak gerektiğini ifade ediyor ve “Sadece kullanıcılarımız için değer yaratmayı her zaman hatırlayarak sektörün değişen gelgitlerinde sorunsuz bir şekilde ilerleyebiliriz.” sözlerini kuallanıyor.

Birçok başarı ile CoinW, küresel lider kapsamlı bir kripto varlık ticaret platformu haline geldiklerini ifade ediyor. CoinW artık küresel kullanıcılara daha güvenli ve kullanışlı kripto varlık ticareti sağlamayı garanti eden lider bir küresel kapsamlı kripto varlık ticaret platformu. CoinW, 24 Ekim’den itibaren kullanıcılarına son beş yıldaki destekleri ve sevgileri için bir dizi etkinlik aracılığıyla teşekkür edecek.

Yıldönümünün şimdiye kadarki en büyük ve en kapsamlı kutlama olduğu bildirildi: Web sitesi, gizemli kutu çekilişi ve bir dizi vadeli işlem etkinliği dahil olmak üzere beşinci yıldönümü kutlamasını açacak; beşinci yıldönümü sırasında marka kampanyasının en son sürümünü, sektörden açık bir mektubu, küresel kullanıcıların dileklerini içeren bir videoyu ve beşinci yıldönümü posterini de yayınlayacak. Ayrıca 5. yıldönümünü kutlamak için bir dizi sosyal medya kampanyası başlatılacak ve kullanıcılara toplam 1.000.000 USDT’nin üzerinde ödül verilecek. Buna ek olarak, dünyanın farklı ülkelerindeki yerel operasyon ekipleri de bir dizi çevrimdışı buluşma ve çevrimiçi etkinlik düzenleyecek.

Beş Yıllık Başarı ve Tüm Sektörün Gelişmelerini Yakından Takip Etme

Dünyanın ilk kripto varlık borsası olan BitcoinMarket’in 2010 yılında kurulmasından bu yana 12 yıl geçti ve geçmişe bakıldığında dünya çapında en az 10.000 kripto varlık borsası faaliyet gösterdi. Bu on binlerce borsanın kaderi çok farklı oldu: Bazıları başarısız operasyonlar sonucunda kapanmak zorunda kaldı, diğerleri yeniliklere adapte oldu ve geliştirmeye devam etti, ancak bu çok uzun olmayan süre içinde sadece birkaçı başarılı oldu.

2017 yılında CoinW kuruldu ve son beş yıla baktığımızda, Bitcoin’in iniş ve çıkışlarının yanı sıra CoinW’nun de iniş ve çıkışları oldu. Yapılan açıklamalara göre kurulan birkaç borsadan biri olan CoinW, çok sayıda şüpheye düştü, ancak başlangıçtaki uyum hedefine bağlı kaldı, teknolojik yeniliğini derinleştirdi ve ürün yelpazesini dikkatlice inşa etti. Güvenli, uyumlu, güvenilir ve uygun olan küresel lider bir kripto varlık borsası inşa etti. Ayakları yere basan kararlılıkla ve platform teknoloji ekibinin gücünü gösteren kuruluşundan bu yana hiçbir zaman tek bir güvenlik olayı yaşamadı. CoinW her zaman kripto para birimlerinin dünyayı daha iyi bir yer haline getirebileceğine inandıklarını ifade ediyor. Bu inançtan dolayı CoinW ilerlemeyi asla bırakmadı ve dünyanın en iyi dijital varlık ticaret platformu olma kararlılığından asla vazgeçmedi.

Açıklamalara göre CoinW artık spot, vadeli, OTC, ETF ticareti, CoinW Earn, FansUp ve diğer ticaret özelliklerine sahip ve bu da onu küresel kripto ekosisteminin çok önemli bir parçası haline getiriyor. CoinW ticaret sistemi şimdiye kadar Çince, İngilizce, Vietnamca, Türkçe, Rusça ve diğer dilleri kapsamaktadır. Küresel kayıtlı kullanıcıları, 1.105 çevrimiçi kripto para ve günlük 2 milyar ABD doları işlem hacmi ile dünya çapında 120 ülke ve bölgede 8 milyon kişiyi aşmaktadır.

Beş Yıllık Geliştirme Süreci, CoinW Küresel Pazarda İlerlemeye Devam Ediyor

Yapılan açıklamalara göre CoinW, özellikle 2022’den bu yana istikrarlı işletim sistemi, sıkı akıllı risk kontrol sistemi, sorunsuz kullanıcı deneyimi ve banka sınıfı sermaye güvenliğine dayalı küresel stratejik gelişiminin hızını artırdı ve Hindistan, Vietnam, Türkiye, Afrika, Kore ve Rusya olmak üzere altı yerelleştirilmiş pazar geliştirdi. Ayrıca “Küresel İş Ortağı Programı”nı başlattı ve farklı bölgelerdeki dil, kültür ve farkındalık engellerini çözerek kullanıcıların ihtiyaçlarını anlamak için tanınmış yerel topluluk KOL’ları ile işbirliği yapmıştır. CoinW’nun küresel stratejik düzenini güçlendirmeye devam etmek için gelecekte daha fazla ülke ve bölgede yerelleştirilmiş operasyon merkezleri kuracağı da anlaşılmaktadır.

CoinW’nun Baş Risk Sorumlusu (CRO) Kyle Gallner şunları vurguluyor: “Uyumluluk ve sağlamlık, CoinW’nun işi ve ‘önce kullanıcı’ yaklaşımımız için her zaman ön koşul olmuştur. CoinW, kuruluşundan bu yana düzenlemeleri benimsemiş ve her ülkenin kurallarına uymuştur ve şu anda ABD’de MSB, Singapur’da MAS, Kanada’da MSB, Litvanya Finansal Denetim Lisansı SVGFSA ve Abu Dabi’de FSRA gibi finansal lisanslara sahiptir. Yukarıda belirtilen lisanslara ek olarak, küresel pazarımızı genişletmek ve dünyanın farklı bölgelerindeki kullanıcıların CoinW’nun ürün ve hizmetlerini mümkün olan en kısa sürede anlamalarını ve kullanmalarını sağlamak için diğer ülkelerde ve bölgelerde finansal lisanslar için sürekli olarak başvuruda bulunuyoruz. Aynı zamanda, kullanıcı tabanının çeşitlendirilmesi ve kullanıcıların geniş dağılımı, platformun yönetim kabiliyetini ve ürün yeniliğini büyük ölçüde artıracak ve böylece CoinW’nun tüm ekosistemini daha istikrarlı ve sağlıklı hale getirecektir.”

CoinW, geçtiğimiz beş yıl boyunca kripto para piyasasındaki iniş ve çıkışların yanı sıra borsaların barbarca büyümeden kademeli uyumluluğa geçişine tanıklık etti. Birkaç fırtına yaşamış olmasına rağmen, CoinW sıkı çalışmasını ve mükemmelliğini bir dizi zafer ve rakamla dünyaya gösterdiğini ifade ediyor. Konuyla ilgili olarak, “5 yıllık fırtınalar ve başarılar, önümüzdeki 5 yıl içinde CoinW’nun gelişimi için değerli deneyimler biriktirdi ve gelecekte CoinW’nun giderek daha istikrarlı hale geleceğine, ileri gideceğine ve tüm endüstrinin daha uyumlu ve profesyonel bir yönde gelişmesine yardımcı olacağına inanıyoruz.” sözleri kullanılıyor.

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