Coinbase İlk 10’daki Altcoin İçin Desteğini Açıkladı

ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, Cardano $0.564554 ağırının kripto parası ADA’nın wrapped versiyonunu (wrapped ADA – cbADA) Base platformunda kullanıma sundu. Bu adım, Cardano ekosistemindeki merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarına yeni işlevsellikler kazandırmayı ve likiditeyi artırmayı hedefliyor.

Coinbase ve Cardano (ADA)

Coinbase’in daha önce farklı kripto varlıklar için başlattığı wrapped varlık uygulamalarının bir devamı niteliğindeki cbADA, platformun ekosistem likiditesini birleştirme yolunda ilerlediğini gösteriyor. Bu varlıklar, orijinal kripto varlığın başka bir blockchain üzerinde temsil edilmesini sağlıyor ve farklı platformlar arasında kullanılabilirliğini artırıyor. Bu kapsamda, ADA’nın Base adlı ağda temsil edilmesi ile Cardano tabanlı varlıkların daha geniş kullanıcı tabanına açılması planlanıyor. BASE henüz yeni bir ağ olsa da devasa likiditeye sahip ve ADA Coin için bu haber harika.

Bu gelişmeyle birlikte, kullanıcılar artık cbADA’yı Base ağında çeşitli DeFi protokollerinde kullanabiliyor. Wrapped varlık mekanizması, rezervlerde tamamen desteklenen şekilde çalışıyor. Coinbase, cbADA’nın bire bir oranda gerçek ADA rezervleriyle desteklendiğini böylece, kullanıcıların varlıklarını platformlar arası taşırken güvenliğin sağladığı söyledi. Bunu bir nevi stablecoin gibi düşünebilirsiniz. Dolar veya Euro yerine farklı altcoinler için stablecoin görevi üstlenen Wrapped tokenler uzun süredir hayatımızda.

Cardano ve DeFi

Son yıllarda merkeziyetsiz finans alanındaki büyüme, farklı blockchainler arasındaki etkileşim ihtiyacını da artırıyor. Cardano ağı ise DeFi alanında daha geniş kitlelere ulaşmak için altyapı ve likidite geliştirmelerine odaklanıyor. Coinbase’in sunduğu bu yeni ürün, Cardano’nun Base ağı üzerinden DeFi faaliyetlerinde daha etkin rol oynamasını destekleyebilir.

Wrapped ADA’nın Base ağı üzerinde kullanıma sunulması, Cardano ekosistemine ek likidite ve güvenlik katmanı ekleyebilir. Bu gelişmeyle birlikte ADA, Ethereum $2,448.19 uyumlu farklı ekosistemlerde de kullanılabilir hale geliyor. Analistler, bu hamlenin kullanıcı deneyimini iyileştirebileceğini ve daha fazla yatırımcıyı Cardano tabanlı projelere çekebileceğini söylediğinden orta ve uzun vadede ADA Coin için yükseliş bekleyebiliriz..

Wrapped varlıkların kullanıma sunulması, likiditenin tek bir noktada toplanması için önemli bir araç olarak görülüyor. cbADA’nın Base platformuna eklenmesiyle, Cardano’nun kendi ağı dışındaki DeFi protokollerinde kullanılabilmesi kolaylaşıyor. Bu durum, farklı ağlar arasında köprü görevini görebilecek yeni fırsatların da önünü açıyor.

Uzmanlar, blockchain ekosisteminde bu tür ürünlerin yaygınlaşmasının, farklı projelerin birlikte çalışabilirliğini artırdığına ve son kullanıcıya daha fazla seçenek sunduğuna işaret ediyor. Wrapped ADA ile birlikte Base ve Cardano arasındaki etkileşim, iki ekosistemin kullanıcılarına daha geniş bir hareket alanı sunabilir.

Coinbase’in Base zincirinde sarılmış ADA’yı sunması, Cardano ekosistemindeki merkeziyetsiz finans uygulamalarına erişimi kolaylaştırırken, zincirler arası birlikte çalışabilirliği de teşvik ediyor. cbADA’nın bire bir oranla ADA ile desteklenmesi, kullanıcı güvenliğini ön planda tutan bir yaklaşımı gösteriyor. Bu hamle, Cardano’nun DeFi alanında daha çok tercih edilen bir ağ olmasına katkı sağlayabilir ve dijital varlıkların çeşitli platformlarda kullanılabilirliğini genişletiyor.