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Coinbase CEO’su ve Kripto Paraların Geleceğine Dair Yorumları

Özet

  • Coinbase CEO'su, kripto endüstrisinin tarihi Binance anlaşmasının ardından yeni bir sayfa açabileceğini söyledi.
  • İngiltere'deki Yatırım Zirvesine davet edilen tek kripto şirketi Coinbase oldu ve CEO bunu onay olarak nitelendirdi.
  • Binance ve Coinbase'in SEC ile davaları sürüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

İki dev kripto para borsası 2023 yılında davalarla sarsıldı. Hem SEC hem de CFTC kripto şirketlerini güçlü biçimde hedef aldı. Şimdiyse SEC hariç diğer davalardan kurtulmak için Binance borsasının milyarlarca dolarlık anlaşma yaptığını gördük. Coinbase CEO’su Brian son durumu ele aldı ve bundan sonrası için bazı yorumlarda bulundu.

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Coinbase CEO’su AçıklamaKripto Paralar İçin Yeni Sayfa

Coinbase CEO’su Açıklama

Coinbase CEO’su Brian Armstrong Pazartesi günü yaptığı açıklamada Binance borsasının yaptığı anlaşmaya değindi. Bu olayın ardından skandallar, sorunlar dönemi artık sona ermiş olabilir. Armstrong şunları söyledi;

“Binance borsasına yönelik alınan yaptırım kararı bu konuda yeni sayfa açmamıza ve tarihin bu bölümünü artık kapatmamıza olanak tanıyor. Kripto ekonomisini inşa etmeye ve finansal sistemimizi küresel olarak değiştirmeye yardımcı olan birçok kripto şirketi var ve bunların çoğu halen küçük girişimler. Düzenleyici netliğin, özellikle kurumlardan daha fazla yatırım gelmesine yardımcı olacağını düşünüyorum”.

Kripto Paralar İçin Yeni Sayfa

Kripto endüstrisi bugüne kadar yoğun biçimde kara para aklama, terörün finansmanı, dolandırıcılık gibi kötü amaçlara hizmet ettiği suçlamalarına maruz kaldı. Uyumluluk noktasındaki eleştiriler tamamen haksız değildi çünkü yasalar henüz net değildi ve büyümek için kripto şirketleri gri alanda kalmanın daha iyi fikir olduğunu düşünüyordu.

Fakat oluşturulmaya çalışılan “kötü kripto” algısı abartılı bu tıpkı hiçbir veriye dayanmayan WSJ-HAMAS Kripto raporuna benziyor. Ana akım çıkıyor ve tüm endüstriyi hedef alan şeyler karalıyor ardından siyasiler bunları meclislerde dile getiriliyor. Ancak rakamlardan ve gerçeklerden bahsetmelerine yardımcı olacak deliller sunamıyorlar. Brian şunları söyledi;

“Kriptoda az miktarda yasadışı faaliyet olduğu doğru ama gördüğümüz kadarıyla bu oran %1’den az. Nakit paranın yasadışı kullanımına bakarsanız, çoğu zaman bundan daha fazladır”.

Küresel Yatırım Zirvesi için İngiltere’ye giden Coinbase CEO’su şirketinin davet alan tek kripto markası olduğunu söyleyerek bunu onay şeklinde tanımladı. Burada vermek istediği mesaj (daha önceki açıklamalarıyla da birleştirirsek) yasalara uyum sağlayan kripto şirketlerinin yavaş ancak sağlam biçimde büyüyebileceğiydi.

Yine de borsada işlem gören, uyuma maksimum alaka gösteren Coinbase şu anda SEC ile kayıtsız menkul kıymet satışı nedeniyle davalık.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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